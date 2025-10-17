Membangun agen penalaran ReWOO menggunakan IBM Granite

Pada langkah ini, kami mendefinisikan fungsi pakar(), yang berfungsi sebagai pemecah dalam arsitektur ReWOO. Pemecah mensintesis bukti eksternal yang diambil dan menghasilkan respons akhir dengan menggunakan model bahasa.

def pakar(pertanyaan: str) -> str: Fungsi pakar() mengambil pertanyaan (string) dan mengembalikan jawaban (string) yang dihasilkan oleh model Granite. Ia bekerja dengan mencari web dengan Serper.dev, mengumpulkan informasi yang relevan dan dengan menggunakannya untuk menghasilkan respons yang jelas dan lengkap.

context = query_serper(pertanyaan): Menggunakan alat pencarian web Serper untuk mengambil informasi yang relevan (pekerja).

prompt = f"""...""": Membangun prompt yang menginstruksikan model untuk menjawab hanya menggunakan konteks yang telah diambil.

generator(...): Memanggil model Granite untuk menghasilkan jawaban berdasarkan prompt input.

for _ in range(5): Pengulangan ini memungkinkan model menghasilkan jawaban secara bertahap, hingga 5 kali. Ini membantu jika jawabannya panjang dan tidak dapat diselesaikan sekaligus.

generated_text += new_text: Menambahkan setiap potongan teks baru ke dalam teks jawaban lengkap.

Jika new_text.endswith(...): Jika jawaban tampak lengkap (berakhir dengan titik, tanda tanya, atau tanda seru), dan memiliki cukup kata (lebih dari 50), maka pengulangan dihentikan.

tampilkan generated_text.strip(): Menampilkan jawaban akhir yang sudah dibersihkan.

Catatan: Format prompt sangat penting, karena memastikan model tidak "berhalusinasi" atau keluar dari topik. Ini harus berfokus pada apa yang ada dalam konteks. Kami membatasi setiap potongan generasi hingga 120 token untuk mengontrol panjang output dan mengelola penggunaan sumber daya secara efisien sambil mencegah penggunaan token yang berlebihan.