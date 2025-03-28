Kolaborasi multiagen untuk analisis panggilan pelanggan menggunakan watsonx.ai dan CrewAI

Agen AI adalah entitas berbasis LLM yang dapat melakukan operasi atas nama pengguna atau sistem AI agen. Arsitektur agen terstruktur di sekitar dua sistem yang berbeda: tunggal dan multiagen.

Sistem agen tunggal paling baik untuk memecahkan masalah sempit karena mereka bergantung pada satu agen LLM untuk melakukan tugas AI generatif. Misalnya, seorang agen chatbot dapat difokuskan pada berbagai tugas atau percakapan tertentu yang dapat diselesaikan dalam lingkup kemampuan individualnya.

Sistem multiagen (MAS) adalah kerangka kerja yang mengatur fungsi dan interaksi antara agen AI. Alih-alih mencoba mencakup semua kemampuan dalam satu agen, arsitektur multiagen menggunakan agen yang berbeda untuk bekerja dalam lingkungan yang sama guna mencapai tujuan bersama. Manfaat utama dari sistem multiagen termasuk kolaborasi agen dan kemampuan beradaptasi untuk memecahkan masalah melampaui kemampuan agen tunggal. Pendekatan terbaik bergantung pada tingkat kompleksitas tugas machine learning yang diperlukan untuk menyusun solusi atau mencapai hasil tertentu.