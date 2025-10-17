Agen AI mengacu pada sistem perangkat lunak dapat melaksanakan tugas atas nama pengguna atau sistem lain secara mandiri, dengan mengembangkan alur kerja sendiri dan menggunakan alat eksternal sesuai kebutuhan.

Agen melampaui pemrosesan dan pemahaman bahasa sederhana. Mereka mampu melakukan pengambilan keputusan, memecahkan masalah, berinteraksi dengan lingkungan, dan bertindak dalam mengejar tujuan.

Agen AI sekarang sedang dimasukkan ke dalam berbagai solusi perusahaan, mulai dari otomatisasi TI dan rekayasa perangkat lunak, hingga antarmuka percakapan dan implementasi pembuatan kode. Didorong oleh model bahasa besar (LLM), mereka dapat memahami arah yang kompleks, menguraikannya menjadi beberapa langkah, berinteraksi dengan sumber daya dari sumber luar, dan memiliki kemampuan kognitif untuk mengetahui kapan harus menerapkan alat atau layanan tertentu untuk membantu mencapai tugas.