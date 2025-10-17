Bayangkan mengubah kinerja toko retail Anda hanya dengan smartphone dan kekuatan kecerdasan buatan (AI). Ini bukan skenario masa depan yang jauh—ini adalah kenyataan yang dapat diterapkan oleh toko retail kecil dan menengah hari ini! Dalam tutorial ini, kita akan menjelajahi contoh penggunaan dunia nyata yang menarik di mana pemilik dan manajer toko dapat menggunakan AI untuk mengoptimalkan pengaturan rak mereka, meningkatkan penjualan, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Kami akan memanfaatkan model IBM® Granite terbaru dalam proyek ini serta model visi Llama 3.2 Meta.
Dengan munculnya AI generatif berbasis agen, toko retail kecil dan menengah sekarang memiliki akses ke analisis pakar dan rekomendasi yang dulunya merupakan domain perusahaan besar dengan tim ilmu data khusus. Demokratisasi teknologi AI ini dapat menjadi terobosan besar bagi toko kelontong lokal Anda, toko butik, atau jaringan ritel regional.
Inilah yang membuat pendekatan ini begitu revolusioner:
Mari selami detail teknis dan lihat bagaimana pengoptimalan retail yang didukung AI ini bekerja, langkah demi langkah. Pada akhir tutorial ini, Anda akan memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana menerapkan sistem ini di toko Anda sendiri, yang berpotensi merevolusi ruang retail Anda dengan kekuatan AI.
Sarah adalah pemilik toko kelontong lokal yang berjuang untuk bersaing dengan jaringan bisnis yang lebih besar. Meskipun telah berusaha sebaik mungkin, dia menyadari bahwa beberapa produk tidak terjual sebaik yang seharusnya, sementara stok produk lain selalu habis. Suatu hari, saat sedang merapikan rak sayuran segar untuk ketiga kalinya dalam sebulan, dia bertanya-tanya apakah ada cara yang lebih baik.
Di situlah solusi kami yang didukung AI masuk. Dengan hanya menggunakan smartphone dan sistem cerdas kami, Sarah mampu mengubah kinerja toko. Mari selami cara membangun sistem seperti itu.
Kita dapat menggunakan crewAI, kerangka kerja agen sumber terbuka yang mengatur interaksi agen dalam crew. Istilah "crew" mengacu pada sistem multiagen. Crew kita adalah tim agen yang berperan sebagai pakar retail yang tersedia 24x, masing-masing dengan spesialisasi mereka sendiri. Tugas dapat langsung diberikan kepada agen atau ditangani melalui proses hierarkis crewAI yang mengevaluasi peran spesifik dan ketersediaan.
Untuk pemula crewAI, lihat penjelasan crewAI bersama dengan dokumen resmi. Di repositori resmi crewAI GitHub, Anda juga dapat menemukan contoh crew yang melakukan analisis stok, analisis data, RAG, integrasi LangGraph, dan lainnya.
Mari kita lihat tim pakar retail yang akan kita gunakan dalam tutorial ini.
Alur kerja tugas adalah sebagai berikut.
Anda dapat menemukan proyek ini di Github.
Pertama-tama kita perlu mengatur lingkungan kita. Anda dapat menemukan langkah-langkah ini di file Markdown di GitHub atau dengan mengikuti di sini.
Struktur direktori
src/my_retail_advisor/ ├── config/ │ ├── agents.yaml # Agent configurations │ └── tasks.yaml # Task definitions ├── tool/ │ ├── custom_tool.py # Custom crewAI tool implementations │ └── tool_helper.py # Vision helper functions ├── crew.py # Crew orchestration └── main.py # Application entry point
Buat dan catat kunci Serper API gratis Anda. Serper adalah Google Search API yang akan kita gunakan dalam proyek ini.
Kita perlu menginstal kerangka kerja crewAI untuk tutorial ini dan menyiapkan kredensial watsonx.ai yang telah kita buat dalam langkah 2.
Untuk menginstal crewAI, jalankan perintah berikut di terminal Anda.
Dalam file
crewAI dapat dikonfigurasi untuk menggunakan model bahasa besar sumber (LLM) terbuka. LLM dapat dihubungkan melalui Ollama dan beberapa API lainnya seperti IBM watsonx dan OpenAI. Pengguna juga dapat memanfaatkan alat yang dibangun sebelumnya yang tersedia melalui toolkit crewAI serta LangChain Tools.
Alat pencarian visual khusus kami didukung oleh
Ada banyak cara Anda dapat menyesuaikan crew Anda:
Pastikan Anda berada di direktori kerja yang tepat dari proyek ini. Anda dapat mengubah direktori dengan menjalankan perintah berikut di terminal Anda.
Untuk memulai crew agen AI Anda dan memulai eksekusi tugas, jalankan perintah ini dari folder root proyek Anda. Catatan, crew dapat berjalan selama beberapa menit sebelum menampilkan hasil akhir.
Perintah ini menginisialisasi themy-retail-advisor, mengumpulkan agen-agen, dan memberi mereka tugas-tugas sesuai dengan konfigurasi yang Anda tentukan. Contoh ini, tidak dimodifikasi, akan menggunakan Granite di watsonx.ai untuk membuat file report.md dengan output. crewAI dapat menampilkan JSON, model Pydantic, dan string mentah sebagai output. Berikut adalah contoh output yang dihasilkan oleh crew.
Rencana Aksi untuk Menata Ulang dan Memperbaiki Rak Sayuran
Tujuan:
Untuk menciptakan bagian produk segar yang menarik secara visual dan tertata dengan baik, menampilkan sayuran terpopuler, meningkatkan penjualan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan.
Rekomendasi dari Analis Pasar:
Rencana Tindakan untuk Manajer Toko dan Pembeli Toko:
...
Langkah 1: Tampilan Titik Fokus
...
Langkah 4: Tampilan Bertema dan Fitur Tambahan
Seperti yang terlihat pada output sampel, sistem multiagen mampu menjalankan proses berurutan berupa pemrosesan input, pemanggilan alat, dan merumuskan temuan.
Ingat masalah lorong produk segar Sarah? Inilah cara sistem membantunya:
Singkatnya, Crew
Dengan alat yang didukung AI seperti ini, peretail kecil dan menengah dapat merampingkan proses pengambilan keputusan mereka. Sama seperti Sarah, Anda juga dapat meningkatkan kinerja toko Anda dengan teknologi yang mudah diakses, terjangkau, dan efektif. Arsitektur ini juga membuka peluang AI lainnya di berbagai bidang, seperti desain produk dan pengalaman pelanggan yang ditingkatkan. Kekuatan fleksibilitasnya membuatnya sangat berharga di luar sektor retail, memberdayakan bisnis untuk berinovasi dan unggul dalam tugas-tugas spesifik industri.
