Apa itu komunikasi agen AI?

Penyusun

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

Apa itu komunikasi agen AI?

Komunikasi agen AI mengacu pada bagaimana agen kecerdasan buatan berinteraksi dengan satu sama lain, manusia, atau sistem eksternal untuk bertukar informasi, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas. Komunikasi ini sangat penting dalam sistem multiagen, di mana beberapa agen AI bekerja sama, serta dalam interaksi antara manusia dan AI.

Model bahasa besar (LLM): algoritma machine learning yang dilatih menggunakan data dalam jumlah besar, memberi agen kemampuan penalaran. Dengan kemampuan AI generatif, agen dapat berbagi informasi yang mereka ketahui dengan entitas lain. Ketika agen memiliki kemampuan untuk berkomunikasi satu sama lain, sistem agen menjadi lebih dari sekadar bagian-bagian yang terpisah.

Anda dapat membayangkan sistem multiagen seperti tim manusia, masing-masing dengan keahlian di bidangnya masing-masing. Agen otonom berbagi informasi tentang lingkungan mereka yang hanya dapat dipahami oleh mereka sendiri, yang memberikan manfaat bagi pemahaman keseluruhan kelompok. Karena semakin banyak agen yang mampu “berbicara” satu sama lain di seluruh alur kerja agen yang kompleks, diprediksi bahwa seluruh ekosistem agen yang bekerja bersama dalam kesatuan yang otonom akan tersedia.

Buletin industri

Berita teknologi terbaru, didukung oleh insight dari pakar

Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.

Terima kasih! Anda telah berlangganan.

Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.

Manfaat komunikasi agen AI

Agen AI jaringan dapat bekerja sama menuju satu tujuan bersama dengan lebih efisien daripada agen tunggal. Namun, untuk mengoordinasikan tindakan, mereka harus dapat berkomunikasi secara efektif.

Komunikasi yang efektif di antara agen AI menghasilkan kesadaran yang lebih baik dan proses pengambilan keputusan yang lebih didasarkan pada data. Saat agen berbagi data, mereka dapat menyempurnakan strategi dan respons mereka berdasarkan informasi real-time.

Dalam sistem yang kompleks, AI terdistribusi dapat membagi tugas di antara beberapa agen, yang mengarah pada pemecahan masalah yang lebih cepat. Alih-alih satu AI yang mencoba memproses semuanya, beberapa agen dapat berspesialisasi dalam aspek-aspek berbeda dari suatu masalah dan berkomunikasi tentang temuan mereka.

Agen AI yang berkomunikasi dapat belajar dari satu sama lain, meningkatkan kemampuan beradaptasi dari waktu ke waktu. Dengan bertukar insight, mereka memperbaiki perilaku berdasarkan pengalaman bersama. Sistem AI multiagen juga dapat menskalakan secara efisien, menangani data dalam jumlah yang lebih besar dan tugas yang lebih kompleks.

Agen AI

5 Jenis Agen AI: Fungsi Otonom & Aplikasi Dunia Nyata

Pelajari bagaimana AI berbasis tujuan dan berbasis utilitas beradaptasi dengan alur kerja dan lingkungan yang kompleks.
Membangun, menerapkan, dan memantau agen AI

Jenis komunikasi agen AI

Agen AI berkomunikasi dengan berbagai cara tergantung pada peran, lingkungan, dan tujuan mereka. Komunikasi dapat bersifat eksplisit atau implisit, melibatkan pertukaran pesan langsung atau pengamatan tindakan tidak langsung.

Beberapa sistem mengandalkan kontrol terpusat, di mana satu AI memproses dan mendistribusikan data ke agen lain. Yang lain menggunakan komunikasi terdesentralisasi, di mana agen AI berinteraksi peer-to-peer.

Komunikasi agen-ke-agen

Sebagian besar agen didukung oleh LLM, sehingga mereka sering berbicara satu sama lain dalam bahasa manusia alami. Selain berbagi informasi agen juga harus mampu mengekspresikan maksud, berkoordinasi dalam hierarki, dan menegosiasikan alokasi sumber daya.

Para peneliti sedang mengembangkan mode komunikasi antara agen yang lebih efisien, seperti "DroidSpeak" dari Microsoft, yang bertujuan untuk memungkinkan agen berkomunikasi lebih cepat dengan kehilangan akurasi minimal.Dua protokol utama untuk komunikasi agen adalah KQML (Knowledge Query and Manipulation Language) dan FIPA-ACL (Foundation for Intelligent Physical Agents – Agent Communication Language).2

Defense Advanced Research Projects Agency AS mengembangkan KQML pada 1990-an, meletakkan dasar untuk komunikasi agen-ke-agen jauh sebelum agen AI pintar dapat terwujud. Pengembang FIPA mengembangkan teknologi ini tak lama setelahnya, membuat peningkatan standardisasi dan kejelasan semantik.

Banyak agen AI mengandalkan komputasi awan dan perangkat Internet of Things (IoT) untuk bertukar data real-time. Sistem AI cloud menyimpan, mengambil, dan menganalisis kumpulan data berskala besar, sementara perangkat yang terhubung IoT berbagi informasi sensor melalui jaringan.

Komunikasi manusia-AI

Agen AI juga berkomunikasi dengan manusia menggunakan pemrosesan bahasa alami (NLP), pengenalan suara, dan antarmuka visual. Asisten virtual seperti ChatGPT dari OpenAI, Siri dari Apple, dan Alexa dari Amazon menggunakan NLP untuk memahami pertanyaan manusia dan menghasilkan tanggapan yang bermakna.

Dalam dukungan pelanggan, chatbot AI memberikan bantuan otomatis dengan memahami dan menanggapi pertanyaan pengguna. Beberapa model AI juga menggabungkan komunikasi multimodal, menggabungkan teks, ucapan, dan gambar untuk meningkatkan interaksi.

Tantangan untuk komunikasi agen AI

Agen AI menghadapi beberapa tantangan yang dapat memengaruhi akurasi, efisiensi, keamanan, dan skalabilitas.

Tidak adanya protokol standar
.

Agen AI sering beroperasi di berbagai platform, masing-masing menggunakan protokol, format data, dan bahasa komunikasi yang unik. Protokol mencakup informasi tentang sintaksis dan semantik pesan. Protokol dapat didefinisikan sebelumnya oleh pemrogram manusia, atau muncul secara alami dari komunikasi antar agen.

Tanpa kerangka kerja pesan yang distandardisasi, agen mungkin kesulitan untuk menafsirkan dan merespons pesan satu sama lain, yang dapat menyebabkan inefisiensi. Misalnya, di kota pintar, sistem manajemen lalu lintas dan kendaraan otonom mungkin menggunakan protokol komunikasi yang berbeda-beda, yang dapat menghambat berbagi data dan koordinasi yang lancar.

Ambiguitas dan salah tafsir

Agen AI harus memproses informasi dengan presisi, namun ambiguitas dalam interpretasi pesan tetap menjadi tantangan. Agen mungkin salah menafsirkan pesan, yang menyebabkan tindakan yang salah. Dalam chatbot layanan pelanggan, kueri pengguna yang tidak jelas seperti “Saya ingin mengubah pesanan saya” dapat disalahartikan, yang mengakibatkan perubahan atau pembatalan yang salah.

Latensi

Banyak contoh penggunaan AI memerlukan komunikasi real-time, tetapi latensi jaringan dan kendala komputasi dapat memperlambat waktu respons. Ini sangat bermasalah dalam sistem otonom yang membutuhkan pengambilan keputusan yang nyaris instan. Dalam mobil swakemudi, agen AI harus langsung memproses data dari kamera, sensor, dan GPS. Setiap keterlambatan dalam pertukaran data dapat mengakibatkan keputusan navigasi yang buruk.

Keamanan dan privasi

Agen AI yang berkomunikasi melalui jaringan yang rentan terhadap serangan siber, pelanggaran data, dan manipulasi permusuhan. Pelaku kejahatan dapat menyadap atau mengubah komunikasi AI, yang dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang salah dan kegagalan sistem.

Autentikasi, titik akhir yang aman, dan penanganan data sensitif yang tepat sangatlah penting. Dalam sistem AI perawatan kesehatan, misalnya, jika penyerang memodifikasi data diagnostik yang dipertukarkan antara agen AI, itu dapat menyebabkan rekomendasi perawatan yang salah.

Skalabilitas

Seiring dengan bertambahnya jumlah agen kecerdasan buatan (AI) dalam sistem komunikasi, beban komunikasi meningkat, yang mengakibatkan tantangan skalabilitas. Agen harus mengelola interaksi skala besar secara efisien tanpa membebani sumber daya komputasi.

Di pasar keuangan, ribuan bot perdagangan AI berkomunikasi dan bereaksi terhadap perubahan pasar. Jika terlalu banyak bot bertukar data sekaligus, kemacetan jaringan dapat terjadi.

Kemampuan beradaptasi

Agen AI harus berkomunikasi secara efektif di lingkungan dinamis, di mana pembaruan informasi secara real-time wajib terpenuhi. Jika agen AI gagal beradaptasi dengan kondisi baru, perubahan yang tidak terduga dapat mengganggu proses pengambilan keputusan mereka.

Dalam tanggap bencana, AI, drone dan robot otonom harus terus menyesuaikan strategi komunikasi mereka berdasarkan hambatan yang tidak dapat diprediksi, seperti bangunan yang runtuh atau sinyal jaringan yang hilang.

Pemahaman bahasa manusia

Ketika agen AI berinteraksi dengan manusia, tantangan komunikasi muncul karena perbedaan dalam pemahaman bahasa, konteks emosional, dan gaya penalaran. AI harus menafsirkan niat manusia dengan benar sambil memberikan tanggapan yang jelas.

Dalam asisten virtual, memahami sarkasme, dialek daerah, atau permintaan implisit tetap menjadi tantangan. Misalnya, jika seorang pengguna mengatakan, “Dingin sekali di sini,” asisten AI mungkin tidak mengenali bahwa mereka ingin termostat dinaikkan.

Catatan kaki

1 Droidspeak: KV Cache Sharing for Cross-LLM Communication and Multi-LLM Serving, Liu et al, University of Chicago, Microsoft, 19 Desember 2024.

2 The current landscape of Agent Communication Languages, Labrou et al, University of Maryland, March 1999.

Sumber daya

Tingkatkan produktivitas dengan agen AI yang dibuat untuk bisnis Anda

Jelajahi potensi agen AI yang mengubah permainan yang dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam operasi bisnis Anda.

Panduan pembeli Agen AI 2025

Selami panduan komprehensif ini menguraikan contoh penggunaan utama, kemampuan inti, dan rekomendasi langkah demi langkah untuk membantu Anda memilih solusi yang tepat untuk bisnis Anda.
Bayangkan kembali produktivitas bisnis dengan agen AI dan asisten AI

Pelajari cara agen AI dan asisten AI dapat bekerja sama untuk mencapai tingkat produktivitas baru.
Laporan Omdia tentang kecerdasan yang diberdayakan: Dampak agen AI

Temukan cara Anda dapat membuka potensi penuh gen AI dengan agen AI.

Mengantarkan perusahaan agentik: Memanfaatkan AI di seluruh kawasan teknologi Anda

Tetap dapatkan informasi terkini tentang agen AI baru yang sedang berkembang, titik balik mendasar dalam revolusi AI.
Coba watsonx Orchestrate

Jelajahi cara asisten AI generatif dapat meringankan beban kerja Anda dan meningkatkan produktivitas.
Cara agen AI menemukan kembali produktivitas

Pelajari cara-cara menggunakan AI agar lebih kreatif, efisien, dan mulai beradaptasi dengan masa depan yang melibatkan kerja sama dengan agen AI.
Masa depan agen, konsumsi energi AI, penggunaan komputer Anthropic, dan penandaan teks yang dihasilkan AI oleh Google

Tetap menjadi yang terdepan dengan para pakar AI kami di episode Mixture of Experts ini saat mereka membahas secara mendalam masa depan AI dan agen AI dan banyak lagi.

Bagaimana Comparus menggunakan "asisten perbankan"

Comparus menggunakan solusi dari IBM® watsonx.ai™ dan secara mengesankan menunjukkan potensi perbankan percakapan sebagai model interaksi baru.
Solusi terkait
Agen AI untuk bisnis

Bangun, terapkan, dan kelola asisten dan agen AI yang kuat yang mengotomatiskan alur kerja dan proses dengan AI generatif.

         Menjelajahi watsonx Orchestrate
    Solusi agen AI IBM

    Bangun masa depan bisnis Anda dengan solusi AI yang dapat Anda percaya.

         Jelajahi solusi agen AI
    Layanan AI IBM Consulting

    Layanan IBM Consulting AI membantu merancang ulang cara kerja bisnis dengan AI untuk transformasi.

         Jelajahi layanan kecerdasan buatan
    Ambil langkah selanjutnya

    Baik Anda memilih untuk menyesuaikan aplikasi dan keterampilan yang dibangun sebelumnya atau membangun dan menerapkan layanan agen khusus menggunakan studio AI, platform IBM watsonx siap membantu Anda.

         Menjelajahi watsonx Orchestrate Jelajahi watsonx.ai