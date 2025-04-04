Apa itu komunikasi agen AI?

Agen AI jaringan dapat bekerja sama menuju satu tujuan bersama dengan lebih efisien daripada agen tunggal. Namun, untuk mengoordinasikan tindakan, mereka harus dapat berkomunikasi secara efektif.

Komunikasi yang efektif di antara agen AI menghasilkan kesadaran yang lebih baik dan proses pengambilan keputusan yang lebih didasarkan pada data. Saat agen berbagi data, mereka dapat menyempurnakan strategi dan respons mereka berdasarkan informasi real-time.

Dalam sistem yang kompleks, AI terdistribusi dapat membagi tugas di antara beberapa agen, yang mengarah pada pemecahan masalah yang lebih cepat. Alih-alih satu AI yang mencoba memproses semuanya, beberapa agen dapat berspesialisasi dalam aspek-aspek berbeda dari suatu masalah dan berkomunikasi tentang temuan mereka.

Agen AI yang berkomunikasi dapat belajar dari satu sama lain, meningkatkan kemampuan beradaptasi dari waktu ke waktu. Dengan bertukar insight, mereka memperbaiki perilaku berdasarkan pengalaman bersama. Sistem AI multiagen juga dapat menskalakan secara efisien, menangani data dalam jumlah yang lebih besar dan tugas yang lebih kompleks.