Menggunakan ACP untuk interoperabilitas agen AI: Membangun alur kerja multiagen

Proyek ini menunjukkan ShowCase alur kerja yang menunjukkan bagaimana ACP (melalui acp-sdk) dapat merampingkan kolaborasi yang koheren dan dapat diamati di seluruh ekosistem agen.

Alur kerja dimulai saat pengguna memberikan URL. Dari sana, sistem modular, kerangka kerja yang independen dari agen khusus mengubah konten halaman web menjadi artefak kreatif - sebuah lagu orisinal - yang disertai dengan kritik bergaya profesional. Semua komponen bekerja bersama untuk menggabungkan output ini menjadi satu laporan Markdown terpadu yang dapat dibaca manusia. Hasil ini menunjukkan transformasi lengkap dari data asli, memadukan pembuatan karya kreatif dengan insight analitis.

Alur kerja penulisan lagu ini menggambarkan bagaimana ACP memungkinkan sistem AI agen untuk mengoordinasikan kolaborasi antara agen yang dikembangkan dengan dua kerangka kerja berbeda: BeeAI dan crewAI, dengan berfungsi sebagai lapisan komunikasi bersama di seluruh sistem.

Dengan memisahkan komunikasi dari implementasi, sistem tetap modular dan dapat diperluas—dapat mengatur agen lintas kerangka kerja sekaligus menghasilkan output menyeluruh yang kohesif dari konten web yang tidak terstruktur.

Agen ACP

Proyek ini menggunakan empat agen AI khusus:

Agen penelitian (crewAI) : Mengekstrak tema dan informasi utama dari URL yang disediakan.

: Mengekstrak tema dan informasi utama dari URL yang disediakan. Agen penulis lagu (crewAI): Menghasilkan lagu orisinal berdasarkan penelitian.

Menghasilkan lagu orisinal berdasarkan penelitian. Agen&R (BeeAI): Memberikan kritik bergaya profesional terhadap lagu, termasuk potensi menjadi lagu populer, kekuatan, kekhawatiran, dan rekomendasi.

Memberikan kritik bergaya profesional terhadap lagu, termasuk potensi menjadi lagu populer, kekuatan, kekhawatiran, dan rekomendasi. Agen laporan Markdown (crewAI): Menggabungkan data output dari kru penulis lagu dan agen A&R dan memformatnya menjadi laporan Markdown yang sederhana dan mudah dibaca.

Alur kerja proyek penulisan lagu dan kritik

Alur kerja dimulai ketika pengguna mengirim URL melalui aplikasi klien. Klien mengirimkan URL ini ke agen Penelitian menggunakan pesan ACP, yang kemudian membaca dan menganalisis konten halaman web untuk mengekstrak tema yang relevan. Selanjutnya, agen SongWriter menerima data penelitian dan membuat lagu orisinal yang terinspirasi dari tema yang diidentifikasi dalam materi sumber selama analisis. Lagu yang dihasilkan kemudian dikirim oleh ACP ke agen A&R untuk mendapatkan kritik. Agen A&R mengevaluasi lagu tersebut, memberikan masukan terperinci tentang potensi, kekuatan, dan area yang perlu ditingkatkan. Hal ini juga dapat mengidentifikasi target audiens, menyarankan pengaruh gaya, dan menawarkan perbandingan dengan artis atau genre serupa. Kritik ini, bersama dengan lagunya, diteruskan ke agen laporan Markdown. Terakhir, agen laporan Markdown memformat lagu dan kritik ke dalam laporan Markdown yang sederhana dan mudah dibaca, yang disimpan dan disajikan kepada pengguna.

Sepanjang alur kerja, pesan yang dipertukarkan di antara agen disusun sebagai objek JSON yang diperkaya dengan metadata. Metadata ini memandu pemahaman setiap agen tentang konten pesan, konteks, dan respons yang diharapkan.

Alur kerja ini menunjukkan pola yang dapat digunakan kembali yang berlaku untuk contoh penggunaan apa pun yang memerlukan pengaturan transformasi data multiagen dan saluran analisis.