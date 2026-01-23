Menggunakan ACP untuk interoperabilitas agen AI: Membangun alur kerja multiagen

Dalam tutorial ini, Anda akan menggunakan Agent Communication Protocols (ACP) untuk menjelajahi alur kerja AI lintas platform multiagen, yang menunjukkan kolaborasi agen real-time dengan BeeAI dan crewAI. ACP berfungsi sebagai lapisan pesan standar terbuka bersama yang memungkinkan agen dari kerangka kerja yang berbeda untuk berkomunikasi dan berkoordinasi tanpa logika integrasi khusus.
ACP sangat berharga untuk lingkungan AI perusahaan, di mana tim sering perlu membangun agen dan alur kerja di berbagai platform, alat, dan infrastruktur. Dengan menyediakan lapisan pesan standar, ACP memungkinkan kolaborasi agen yang dapat diskalakan, aman, dan modular yang memenuhi tuntutan sistem AI perusahaan modern.
Proyek ini menunjukkan interoperabilitas agen dengan memungkinkan agen berbasis AI untuk berkolaborasi di seluruh silo kerangka kerja, menggabungkan kemampuan agen seperti penelitian, pembuatan konten, dan masukan ke dalam alur kerja.
Sebagian besar kerangka kerja AI agen menangani komunikasi dengan menggunakan sistem khusus atau tertutup. Arsitektur ini menyulitkan untuk menghubungkan agen di seluruh rantai alat, tim atau infrastruktur, terutama ketika menggabungkan komponen dari sistem AI yang berbeda.
ACP memperkenalkan format pesan yang distandardisasi dan tidak bergantung pada kerangka kerja, tentang cara agen otonom mengirim, menerima, dan menginterpretasikan pesan. Pesan terstruktur, biasanya dalam bentuk JSON, dan berisi metadata untuk memperkaya interaksi agen dengan kejelasan dan konsistensi.
Dengan memisahkan komunikasi dari logika internal agen, ACP memungkinkan tim untuk mencampur dan mencocokkan agen yang dibangun dengan kerangka kerja agen AI yang berbeda, seperti BeeAI, CrewAI, LangChain, atau LangGraph, tanpa memerlukan kode integrasi khusus. Pendekatan ini meningkatkan skalabilitas, menyederhanakan otomatisasi dan mendukung desain sistem modular dan transparan yang selaras dengan standar industri modern.
Pada akhir tutorial ini, Anda akan melihat contoh praktis ACP dan memiliki pengalaman langsung menggunakan teknologi berikut:
Proyek ini menunjukkan ShowCase alur kerja yang menunjukkan bagaimana ACP (melalui acp-sdk) dapat merampingkan kolaborasi yang koheren dan dapat diamati di seluruh ekosistem agen.
Alur kerja dimulai saat pengguna memberikan URL. Dari sana, sistem modular, kerangka kerja yang independen dari agen khusus mengubah konten halaman web menjadi artefak kreatif - sebuah lagu orisinal - yang disertai dengan kritik bergaya profesional. Semua komponen bekerja bersama untuk menggabungkan output ini menjadi satu laporan Markdown terpadu yang dapat dibaca manusia. Hasil ini menunjukkan transformasi lengkap dari data asli, memadukan pembuatan karya kreatif dengan insight analitis.
Alur kerja penulisan lagu ini menggambarkan bagaimana ACP memungkinkan sistem AI agen untuk mengoordinasikan kolaborasi antara agen yang dikembangkan dengan dua kerangka kerja berbeda: BeeAI dan crewAI, dengan berfungsi sebagai lapisan komunikasi bersama di seluruh sistem.
Dengan memisahkan komunikasi dari implementasi, sistem tetap modular dan dapat diperluas—dapat mengatur agen lintas kerangka kerja sekaligus menghasilkan output menyeluruh yang kohesif dari konten web yang tidak terstruktur.
Agen ACP
Proyek ini menggunakan empat agen AI khusus:
Alur kerja proyek penulisan lagu dan kritik
Sepanjang alur kerja, pesan yang dipertukarkan di antara agen disusun sebagai objek JSON yang diperkaya dengan metadata. Metadata ini memandu pemahaman setiap agen tentang konten pesan, konteks, dan respons yang diharapkan.
Alur kerja ini menunjukkan pola yang dapat digunakan kembali yang berlaku untuk contoh penggunaan apa pun yang memerlukan pengaturan transformasi data multiagen dan saluran analisis.
ACP menyediakan sistem pesan umum yang memungkinkan agen yang dibangun dengan kerangka kerja yang berbeda untuk bertukar informasi dengan cara standar. Protokol terbuka ini memungkinkan agen untuk saling beroperasi tanpa memerlukan integrasi khusus atau logika internal bersama.
Klien ACP (
Ikhtisar alur kerja klien ACP
Fungsi
Peran utama dari
Contoh penggunaan klien:
Berikut adalah persyaratan sistem untuk menjalankan proyek ini:
Sebelum Anda memulai, berikut adalah ikhtisar singkat tentang alat dan layanan penyedia yang Anda perlukan.
Daftar berikut mencakup kerangka kerja utama, platform, dan API yang diperlukan untuk alur kerja multiagen.
Pada bagian selanjutnya, Anda akan menemukan petunjuk langkah demi langkah untuk menginstal, mengonfigurasi, dan menggunakan setiap alat dan penyedia sehingga Anda dapat mengatur lingkungan Anda.
BeeAI dan crewAI keduanya dirancang untuk bekerja dengan berbagai penyedia model bahasa, membuatnya fleksibel untuk lingkungan dan contoh penggunaan yang berbeda. Dalam tutorial ini, OpenRouter adalah penyedia LLM untuk agen BeeAI, sedangkan Ollama digunakan untuk agen crewAI secara setempat.
Kedua kerangka kerja ini tidak bergantung pada penyedia, sehingga Anda dapat beralih ke layanan LLM lainnya dengan memperbarui pengaturan konfigurasi. Pengaturan Anda mungkin bervariasi tergantung pada penyedia LLM yang Anda pilih. Selain itu, tutorial ini mencakup pengaturan opsional yang telah dikonfigurasikan sebelumnya untuk menggunakan IBM watsonx.ai sebagai penyedia berbasis cloud alternatif.
Anda juga dapat menggunakan penyedia dan model LLM yang Anda sukai; namun, harap diperhatikan bahwa hanya konfigurasi yang ditunjukkan dalam tutorial ini yang telah diuji. Penyedia dan model lain mungkin memerlukan pengaturan atau penyesuaian tambahan.
Persyaratan berikut adalah untuk tiga penyedia yang didukung dalam proyek ini:
Anda memerlukan kunci API OpenRouter untuk menggunakan server agen BeeAI yang telah dikonfigurasi sebelumnya dengan model bahasa berbasis cloud.
Untuk menggunakan OpenRouter sebagai penyedia LLM Anda untuk agen BeeAI, ikuti langkah-langkah ini:
Catatan: Model gratis mungkin berbeda, tergantung kapan tutorial ini dijalankan. Untuk model gratis, lihat daftar model paket gratis OpenRouter.
Jika Anda berencana untuk menggunakan Ollama sebagai penyedia LLM untuk agen CrewAI, ikuti langkah-langkah berikut:
Untuk menggunakan IBM watsonx.ai sebagai penyedia LLM Anda untuk server CrewAI, ikuti langkah-langkah berikut:
IBM watsonx.ai digunakan sebagai penyedia LLM cloud opsional untuk agen CrewAI dalam tutorial ini.
AgentOps adalah layanan opsional untuk melacak, memantau, dan memvisualisasikan alur kerja multiagen Anda.
Jika Anda ingin menggunakan AgentOps dalam proyek ini, ikuti langkah-langkah ini:
AgentOps tidak diperlukan untuk menjalankan alur kerja, tetapi dapat membantu Anda memantau aktivitas agen dan melakukan debug pada interaksi multiagen.
Untuk menjalankan proyek ini, kloning repositori GitHub dengan menggunakan https://github.com/IBM/ibmdotcom-tutorials.git sebagai URL HTTPS. Untuk langkah-langkah terperinci tentang cara membuat kloning repositori, lihat dokumentasi GitHub.
Tutorial ini dapat ditemukan di dalam direktori proyek repo.
Di dalam terminal, arahkan ke direktori tutorial ini:
Proyek ini membutuhkan tiga skrip Python terpisah berjalan secara bersamaan untuk setiap komponen sistem multiagen. Akibatnya, Anda harus membuka tiga jendela terminal atau tab.
Mulailah dengan membiarkan terminal Anda saat ini terbuka, kemudian buka dua terminal lagi dan pastikan ketiganya diarahkan ke direktori yang benar (seperti yang ditunjukkan dalam langkah selanjutnya).
Menggunakan IDE?
Jika Anda menggunakan IDE seperti Visual Studio Code*, Anda dapat menggunakan fitur Split Terminal untuk mengelola beberapa terminal secara berdampingan.
Jika tidak, buka tiga jendela terminal yang berdiri sendiri dan arahkan masing-masing ke subdirektori yang tepat.
Navigasi terminal
Setiap terminal bertanggung jawab atas salah satu komponen berikut:
Setiap komponen berjalan di lingkungan virtualnya sendiri untuk memastikan manajemen dependensi yang sederhana. Tutorial ini menggunakan UV, pengelola paket Python berbasis Rust untuk mengelola dan menyinkronkan lingkungan.
Catatan: Pastikan Python 3.11 atau yang lebih baru diinstal sebelum melanjutkan.
Instal UV
Jika Anda belum melakukannya, instal UV dengan menggunakan Homebrew (disarankan untuk macOS dan Linux):
Catatan untuk pengguna Windows: Instal WSL (Windows Subsystems for Linux) dan ikuti petunjuk Linux dalam terminal WSL Anda.
Buat dan aktifkan lingkungan virtual (di setiap terminal)
Di setiap terminal (klien BeeAI, CreWai dan ACP), jalankan kode berikut:
Langkah ini akan membuat dan mengaktifkan
Menjalankan
Sekarang instal dependensi di setiap terminal dengan menggunakan:
Langkah ini menginstal dependensi yang tercantum di
Setelah BeeAI diinstal, gunakan CLI untuk memulai platform BeeAI di
Catatan: Pada percobaan pertama, langkah ini mungkin memerlukan waktu beberapa menit.
Siapkan penyedia LLM Anda (OpenRouter)
Jalankan perintah berikut untuk mengonfigurasi penyedia LLM dan model melalui CLI interaktif:
Ikuti prompt untuk memilih OpenRouter dan masukkan kunci API dan detail model Anda.
Untuk mengonfirmasi pengaturan Anda, gunakan:
Langkah ini akan menghasilkan konfigurasi Anda
Atau, pengguna tingkat lanjut dapat mengedit secara manual
Contoh .env untuk OpenRouter
Untuk memverifikasi bahwa BeeAI berfungsi, kirim prompt pengujian:
Tanggapan yang valid mengonfirmasi bahwa platform aktif.
Pemecahan masalah
Jika perlu, Anda dapat memperbarui atau memulai kembali platform:
Di direktori
Buka
Anda juga dapat menyesuaikan penyedia Anda sendiri dengan menggunakan dokumen konfigurasi LLM crewAI.
Perbarui kode agen CrewaI
Di
Pastikan nama variabel lingkungan di file
Setelah BeeAI dan CrewAI dikonfigurasi, mulai server agen di terminal masing-masing.
Mulai server agen BeeAI
Di terminal beeai_agent_server:
Anda akan melihat output yang mengonfirmasi bahwa server telah dimulai
Terminal harus mencatat ping pemeriksaan kesehatan setiap beberapa detik.
Mulai server agen CrewaI
Di terminal crewai_agent_server:
Anda harus melihat server berjalan di
Konfirmasikan bahwa semua agen sedang berjalan
Agen yang sesuai dengan ACP yang dibangun setempat secara otomatis dikenali oleh BeeAI. Gunakan CLI BeeAI untuk mengonfirmasi bahwa semua agen lokal telah terdaftar dan sehat (langkah ini dapat dijalankan di terminal gratis mana pun):
Anda harus melihat entri untuk:
Jika semua terdaftar dan dapat dijangkau, kami dapat mengonfirmasi bahwa agen ini berhasil berinteraksi!
Di terminal khusus untuk server acp-client (di dalam
Di dalam terminal, Anda akan diminta untuk memasukkan URL. Input ini memicu alur kerja multiagen.
Setelah semua agen dan klien/server berjalan, Anda siap untuk memulai proyek ACP!
Catatan: Output dari model bahasa besar (LLM) bersifat probabilistik dan dapat bervariasi setiap kali Anda menjalankan alur kerja, bahkan dengan input yang sama.
Dalam tutorial ini, Anda menghubungkan dua kerangka kerja multiagen yang berbeda melalui klien/server ACP yang mengekspos titik akhir bagi agen AI untuk berkolaborasi untuk menghasilkan dan mengubah data. Dengan memisahkan komunikasi dari perilaku agen, ACP memungkinkan agen yang dibangun dengan BeeAI, CreWAI, LangChain, dan kerangka kerja agen lainnya untuk bekerja bersama tanpa logika integrasi khusus. Pendekatan ini meningkatkan modularitas, penskalaan, dan interoperabilitas.
ACP adalah inisiatif terbuka yang didorong oleh kebutuhan agen untuk mengirim, menerima, dan menafsirkan pesan. Pesan dalam ACP terstruktur—biasanya dalam format seperti JSON—dan diperkaya dengan metadata untuk memastikan konsistensi dan kejelasan di seluruh interaksi agen. Baik Anda menggunakan agen yang didukung oleh OpenAI, Anthropic, atau model AI lainnya, ACP menyediakan lapisan perpesanan bersama yang mendukung interoperabilitas yang tidak bergantung pada kerangka kerja.
Dengan mengikuti alur kerja ini, Anda telah melihat bagaimana agen kreatif dan analitis dapat bekerja secara harmonis, mengubah konten web yang tidak terstruktur menjadi lagu, kritik profesional, dan laporan Markdown terpadu. Pendekatan ini menunjukkan kekuatan ACP untuk memungkinkan sistem AI multiagen yang lancar, dapat diskalakan, dan fleksibel.
Setelah selesai bereksperimen dengan sistem, ikuti langkah-langkah berikut untuk memadamkan sepenuhnya semua komponen yang sedang berjalan:
1. Hentikan setiap server yang sedang berjalan
Di setiap jendela terminal, tekan
Anda akan melihat output seperti:
2. Jika server macet saat pemadaman
Jika server menjadi tidak responsif atau macet saat pemadaman (misalnya, macet di
Temukan ID proses (PID)
Jalankan perintah berikut untuk menemukan proses server:
Identifikasi PID dari proses yang Anda coba hentikan. Sebagai contoh:
Hentikan prosesnya. Gunakan PID untuk menghentikannya dengan paksa:
Ulangi proses ini untuk setiap server jika diperlukan.
Itu saja! Anda telah berhasil menjalankan sistem multiagen lintas platform lengkap dengan menggunakan ACP.
