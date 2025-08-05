Dalam arsitektur AI agen ini, agen bekerja sama secara berurutan untuk mencapai tujuan. Berikut adalah penataan sistem AI generatif:

Agen perencana: Membuat rencana tingkat tinggi awal, sekali di awal alur kerja. Misalnya, jika pengguna bertanya, "Apa proyek sumber terbuka yang sebanding dengan proyek yang digunakan tim saya?" kemudian, agen akan menyusun rencana langkah demi langkah yang mungkin terlihat seperti ini: “1. Cari teknologi sumber terbuka di dokumen tim. 2. Cari proyek sumber terbuka di web yang serupa dengan proyek yang ditemukan di langkah 1.” Jika salah satu dari semua langkah ini gagal atau memberikan hasil yang tidak mencukupi, langkah-langkah tersebut nantinya dapat disesuaikan oleh agen refleksi.

Asisten Peneliti: Asisten peneliti adalah pekerja keras dalam sistem ini. Alat ini mengambil dan mengeksekusi instruksi seperti “Cari teknologi sumber terbuka di dokumen tim.” Untuk langkah 1 dari rencana ini, ia menggunakan instruksi awal dari agen perencana. Untuk langkah selanjutnya, alat ini juga menerima konteks yang dikurasi dari hasil langkah sebelumnya.

Misalnya, jika diminta untuk “Cari proyek sumber terbuka serupa di web,” alat ini juga akan menerima output dari langkah pencarian dokumen sebelumnya. Bergantung pada instruksi, asisten peneliti dapat menggunakan alat bantu seperti pencarian web atau pencarian dokumen, atau keduanya, untuk memenuhi tugasnya.

Pengkritik langkah: Pengkritik langkah bertanggung jawab untuk memutuskan apakah output dari langkah sebelumnya telah memenuhi instruksi yang diberikan dengan memuaskan. Ia menerima dua informasi: instruksi satu langkah yang baru saja dieksekusi dan output dari instruksi tersebut. Memiliki pengkritik langkah dalam percakapan akan memberikan kejelasan tentang apakah tujuan tercapai, yang diperlukan untuk perencanaan langkah selanjutnya.

Penilai tujuan: Penilai tujuan menentukan apakah tujuan akhir telah tercapai, berdasarkan semua persyaratan dari tujuan yang diberikan, rencana yang disusun untuk mencapainya, dan informasi yang dikumpulkan sejauh ini. Output dari juri adalah "YA" atau "BELUM" diikuti dengan penjelasan singkat yang tidak lebih dari satu atau dua kalimat.

Agen refleksi: Agen refleksi adalah pengambil keputusan eksekutif kami. Alat ini memutuskan langkah apa yang harus diambil selanjutnya, apakah ia merambah ke langkah yang direncanakan berikutnya, berputar arah untuk menebus kesalahan, atau mengonfirmasi bahwa tujuan telah selesai. Seperti CEO dalam kehidupan nyata, ia melakukan pengambilan keputusan terbaiknya ketika memiliki tujuan yang jelas dalam pikirannya dan disajikan dengan temuan singkat tentang kemajuan yang telah atau belum dibuat untuk mencapai tujuan itu. Output dari agen refleksi adalah langkah selanjutnya yang harus diambil atau instruksi untuk mengakhiri jika tujuan telah tercapai. Kami memberikan item berikut kepada agen refleksi:

Tujuan

Rencana awal

Langkah terakhir yang dieksekusi

Hasil dari langkah terakhir yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan

Urutan ringkas dari instruksi yang dijalankan sebelumnya (hanya instruksi, bukan output)

Menyajikan semua item ini dalam format yang terstruktur akan memperjelas alat pengambil keputusan tentang apa yang telah dilakukan sehingga mereka dapat memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Pembuat Laporan: Setelah tujuan tercapai, Pembuat Laporan menggabungkan semua temuan ke dalam output kohesif yang secara langsung menjawab kueri asli. Meskipun setiap langkah dalam proses ini menghasilkan output yang ditargetkan, Pembuat Laporan menyatukan semuanya ke dalam satu laporan akhir.