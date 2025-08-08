Apa itu protokol agen AI?

Sistem AI berbasis agen sering berjalan dalam silo. Mereka dibangun oleh penyedia yang berbeda menggunakan kerangka kerja agen AI yang beragam dan menggunakan arsitektur agen yang berbeda. Integrasi dunia nyata menjadi sebuah tantangan, dan menggabungkan sistem yang terfragmentasi ini membutuhkan konektor yang disesuaikan untuk semua jenis interaksi agen yang mungkin terjadi.

Di sinilah protokol berperan. Mereka mengubah sistem multiagen yang berbeda menjadi ekosistem yang saling terkait di mana agen yang didukung AI berbagi cara untuk menemukan, memahami, dan berkolaborasi satu sama lain.

Meski protokol agen adalah bagian dari orkestrasi agen AI, mereka tidak bertindak sebagai orkestra. Mereka menstandarkan komunikasi tetapi tidak mengelola koordinasi alur kerja agen, eksekusi, dan pengoptimalan.