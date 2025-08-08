Apa itu protokol agen AI?

Diperkenalkan oleh Anthropic, Model Context Protocol (MCP ) menyediakan cara standar bagi model AI untuk mendapatkan konteks yang mereka butuhkan untuk menjalankan tugas. Di ranah agen, MCP bertindak sebagai tingkat bagi agen AI untuk terhubung dan berkomunikasi dengan layanan dan alat eksternal, seperti API, database, file, pencarian web, dan sumber data lainnya.
MCP mencakup tiga elemen arsitektur utama ini:
Host MCP berisi logika orkestrasi dan dapat menghubungkan setiap klien MCP ke server MCP. Ini dapat menampung beberapa klien.
Klien MCP mengubah permintaan pengguna menjadi format terstruktur yang dapat diproses oleh protokol. Setiap klien memiliki hubungan personal dengan server MCP. Klien mengelola sesi, menguraikan, dan memverifikasi respons, dan menangani kesalahan.
Server MCP mengubah permintaan pengguna menjadi tindakan server. Server biasanya repositori GitHub yang tersedia dalam berbagai bahasa pemrograman dan menyediakan akses ke alat. Mereka juga dapat digunakan untuk menghubungkan inferensi LLM ke MCP SDK melalui penyedia platform AI seperti IBM dan OpenAI.
Di lapisan transportasi antara klien dan server, pesan ditransmisikan dalam format JSON-RPC 2.0 menggunakan input/output standar (stdio) untuk pesan ringan dan sinkron atau SSE untuk panggilan asinkron yang digerakkan oleh peristiwa.