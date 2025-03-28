Pemanggilan alat dalam Model Bahasa Besar (LLM) adalah kemampuan LLM untuk berinteraksi dengan alat eksternal, layanan, atau antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk melaksanakan tugas. Hal ini memungkinkan LLM untuk memperluas fungsionalitasnya, meningkatkan kemampuannya dalam menangani tugas-tugas dunia nyata yang mungkin memerlukan akses ke data eksternal, informasi real-time, atau aplikasi spesifik. Ketika sebuah LLM menggunakan alat pencarian web, ia dapat mengakses web untuk mengambil data real-time yang tidak tersedia dalam data pelatihan model. Jenis alat lain yang mungkin digunakan meliputi Python untuk perhitungan, analisis data, atau visualisasi, atau memanggil titik akhir layanan untuk data. Pemanggilan alat dapat membuat chatbot lebih dinamis dan mudah beradaptasi, memungkinkannya memberikan tanggapan yang lebih akurat, relevan, dan terperinci berdasarkan data langsung atau tugas khusus di luar basis pengetahuan langsungnya. Kerangka kerja populer untuk pemanggilan alat termasuk Langchain dan sekarang ollama.

Ollama adalah platform yang menawarkan model AI sumber terbuka untuk digunakan pada perangkat pribadi sehingga pengguna dapat menjalankan LLM langsung di komputer mereka. Tidak seperti layanan seperti OpenAI API, Ollama tidak memerlukan akun karena modelnya ada di mesin lokal Anda. Ollama berfokus pada privasi, kinerja, dan kemudahan penggunaan, memungkinkan pengguna untuk mengakses dan berinteraksi dengan model AI tanpa mengirim data ke server eksternal. Hal ini dapat menjadi pilihan yang menarik bagi mereka yang peduli dengan privasi data atau ingin menghindari ketergantungan pada API eksternal. Platform Ollama dirancang agar mudah disiapkan dan digunakan, dan mendukung berbagai model, memberi pengguna berbagai alat untuk pemrosesan bahasa alami, pembuatan kode, dan tugas AI lainnya langsung di perangkat keras mereka sendiri. Arsitektur ini sangat cocok untuk arsitektur berbasis alat karena dapat mengakses semua kemampuan lingkungan lokal, termasuk data, program, dan perangkat lunak kustom.

Dalam tutorial ini, Anda akan belajar cara menyiapkan pemanggilan alat menggunakan Ollama untuk menjelajahi sistem file lokal, suatu tugas yang akan sulit dilakukan dengan LLM jarak jauh. Banyak model Ollama tersedia untuk pemanggilan alat dan membangun agen AI seperti Mistral dan Llama 3.2, daftar lengkapnya tersedia di situs web Ollama. Dalam hal ini kita akan menggunakan IBM Granite 3.2 Dense yang memiliki dukungan alat. Model 2B dan 8B adalah LLM padat hanya teks yang dilatih untuk mendukung contoh penggunaan berbasis alat dan untuk generasi dengan dukungan pengambilan data (RAG), menyederhanakan pembuatan kode, terjemahan, dan perbaikan bug.

Notebook untuk tutorial ini dapat diunduh dari Github di sini.