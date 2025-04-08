Praktik terbaik tata kelola AI tradisional seperti tata kelola data, penilaian risiko,alur kerja yang transparan, kemudahan dijelaskan, standar etika, dan pemantauan berkelanjutan juga berlaku untuk sistem agen. Tetapi tata kelola agen dapat melampaui praktik yang sudah mapan ini.

Alih-alih hanya menguji model sebelum penerapan, organisasi dapat membuat lingkungan simulasi di mana agen AI dapat membuat keputusan tanpa konsekuensi dunia nyata sebelum diterapkan sepenuhnya. Sandboxing AI memungkinkan pengembang untuk mempelajari dilema etika yang tidak diinginkan sebelum menghadapkan agen ke pengguna nyata. Model AI etis dapat diuji dengan tes stres moral, seperti skenario simulasi kecelakaan pengemudian mandiri atau dilema etika dalam mempekerjakan AI.

Pemantauan antar-agen adalah cara lain untuk mengatasi masalah sebelum masalah tak terkendali. Karena ekosistem agen bisa sangat kompleks, agen perlu sering berkolaborasi dan bernegosiasi satu sama lain. Pemantauan interaksi ini dan penetapan aturan penyelesaian konflik untuk agen dapat membantu memastikan bahwa mereka dapat bekerja sama dengan harmonis.

Agen kerja juga dapat dipasangkan dengan “agen tata kelola” yang dirancang untuk memantau dan mengevaluasi agen lain, dan mencegah potensi bahaya. Untuk mitigasi risiko, agen harus terus dipantau untuk deteksi penyimpangan model. Bayangkan seorang agen layanan pelanggan yang berurusan dengan pelanggan pemarah sepanjang hari mengembangkan kepribadian yang pemarah sebagai akibat dari adaptasi terhadap interaksi tersebut. Bayangkan seorang agen tata kelola bertindak seperti seorang pengawas, menarik agen tersebut ke samping dan berkomunikasi dengan nada seperti, “Kamu tidak terlihat seperti biasanya hari ini.” Agen juga dapat diprogram untuk mencari persetujuan manusia untuk tindakan tertentu.

Selain praktik-praktik tersebut, banyak pakar merekomendasikan agar agen dilengkapi dengan mekanisme penonaktifan darurat yang memungkinkan mereka dinonaktifkan secara instan, terutama di lingkungan berisiko tinggi. Organisasi dapat menetapkan prosedur pengendalian untuk memastikan bahwa kecerdasan buatan (AI) yang bermasalah tidak dapat memperburuk masalah sebelum intervensi dilakukan. Beberapa organisasi sedang melakukan uji stres terhadap agen dengan serangan yang merugikan dalam skenario ekstrem atau tidak terduga untuk mengidentifikasi kerentanan.

Mengatur agen AI akan segera menjadi sedikit lebih mudah. Penyedia platform tata kelola akan menawarkan alat tata kelola AI yang kuat dengan dasbor yang menyediakan akses ke metrik khusus untuk sistem agen dan interaksi agen. Misalnya, insinyur perangkat lunak di IBM saat ini sedang bekerja untuk mengintegrasikan metrik khusus seperti relevansi konteks, kesesuaian, dan kesamaan jawaban ke dalam watsonx.gov. Perangkat lunak tata kelola yang tepat akan membantu pemangku kepentingan melacak agen mereka di seluruh siklus hidup mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan hasil maksimal dari AI agen.

Karena sistem AI agen menjadi lebih otonom, memastikan mereka beroperasi dengan aman, etis, dan aman adalah tantangan yang berkembang. Organisasi harus mengadopsi model tata kelola yang dapat diskalakan, menegakkan protokol keamanan siber dan manajemen risiko yang kuat, dan mengintegrasikan pengawasan human-in-the-loop oversight. Jika organisasi dapat menskalakan sistem agen dengan aman, mereka akan dapat menangkap nilai yang hampir tidak terbatas.