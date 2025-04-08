Tata kelola agen AI: Tantangan besar, peluang besar

Penyusun

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

Agen AI tingkat lanjut tidak hanya berpikir—tetapi mereka juga melakukannya. Sementara alat AI generatif (gen AI) sebelumnya membuat konten, membuat prediksi, atau memberikan insight sebagai respons terhadap pemberian prompt oleh manusia, agen dapat menjelajah dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks secara mandiri. Selain itu, agen dapat membuat keputusan dengan cepat dan beradaptasi dengan perubahan kondisi. Hal ini menghadirkan tantangan baru untuk tata kelola AI.

Tata kelola kecerdasan buatan mengacu pada proses, standar, dan batasan yang membantu memastikan sistem dan alat AI aman dan etis. Kerangka kerja tata kelola AI mengarahkan penelitian, pengembangan, dan penerapan AI untuk membantu memastikan keamanan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam hal agen, kerangka kerja tata kelola perlu diperbarui untuk memperhitungkan otonomi agen. Potensi ekonomi untuk agen sangat luas, tetapi begitu juga lingkungan risiko terkait. Mendorong sistem cerdas untuk beroperasi dengan lebih aman, etis, dan transparan akan menjadi perhatian yang makin penting seiring dengan meningkatnya tingkat otonomi mereka.

Buletin industri

Berita teknologi terbaru, didukung oleh insight dari pakar

Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.

Terima kasih! Anda telah berlangganan.

Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.

Pengambilan keputusan otonom tanpa pengawasan manusia

Ciri-ciri yang membuat AI agen kuat—otonomi, adaptabilitas, dan kompleksitas—juga membuat agen lebih sulit untuk diatur. Salah satu tantangan tata kelola utama agen AI adalah kemampuan mereka untuk membuat keputusan secara mandiri. Tidak seperti sistem perangkat lunak konvensional yang mengikuti pemrograman berbasis aturan yang ketat, agen AI menggunakan machine learning untuk menganalisis data dan menentukan tindakan berdasarkan probabilitas. Otonomi ini memungkinkan AI untuk beroperasi di lingkungan real-time.

Kurangnya kontrol manusia ini membuat lebih sulit untuk memastikan bahwa agen AI bertindak dengan cara yang aman, adil, dan etis. Dalam situasi berisiko tinggi seperti kendaraan otonom atau perdagangan saham menggunakan algoritma, keputusan agen AI dapat memiliki konsekuensi besar, namun pengawasan manusia tidak selalu tersedia. Hal ini menciptakan dilema pemerintahan. Bagaimana para pemimpin dapat menyeimbangkan efisiensi dan otonomi AI dengan kebutuhan akan akuntabilitas dan kontrol?

Banyak agen AI, terutama agen yang lebih maju yang didukung oleh machine learning, melakukan proses pengambilan keputusan yang tidak mudah ditafsirkan oleh manusia. Tidak seperti sistem berbasis aturan dengan logika yang dapat dilacak, machine learning model membuat keputusan berdasarkan pola kompleks dalam data yang bahkan tidak dapat sepenuhnya dipahami oleh pengembangnya. Ketidakjelasan ini menyulitkan audit keputusan yang digerakkan oleh AI, yang merupakan tantangan dalam kasus penggunaan otomatisasi yang bergerak cepat. Bayangkan jika sistem AI menolak aplikasi pinjaman berdasarkan data yang buruk, atau sistem kesehatan merekomendasikan pengobatan yang salah. Pemangku kepentingan harus dapat memahami alasan di balik keputusan tersebut.

Bias adalah tantangan lain. Sistem AI belajar dari data historis, tetapi jika data mengandung bias, AI dapat memperburuk bias tersebut. Agen AI dapat membuat keputusan yang tidak diinginkan seperti memprioritaskan efisiensi di atas keadilan atau privasi.

Agen AI

5 Jenis Agen AI: Fungsi Otonom & Aplikasi Dunia Nyata

Pelajari bagaimana AI berbasis tujuan dan berbasis utilitas beradaptasi dengan alur kerja dan lingkungan yang kompleks.
Membangun, menerapkan, dan memantau agen AI

Risiko keamanan dan kepatuhan

Seperti sistem AI lainnya, agen otonom juga rentan terhadap ancaman keamanan. Model AI dan bot dapat dimanipulasi melalui serangan yang merugikan, di mana sedikit modifikasi untuk input data mengelabui AI untuk membuat keputusan yang salah. Model bahasa besar (LLM) dan chatbot yang berkomunikasi dengan pengguna dalam bahasa alami dapat ditipu untuk menghasilkan konten berbahaya. Penerapan agen AI yang terdesentralisasi menyulitkan penerapan langkah-langkah keamanan yang seragam.

Sistem agen sering bergantung pada API untuk berintegrasi dengan aplikasi eksternal dan sumber data. API yang diatur dengan buruk dapat mengekspos kerentanan, menjadikannya target serangan siber. Risiko keamanan siber termasuk serangan yang merugikan, kebocoran data, dan akses tidak sah yang mengekspos informasi sensitif. Untuk mengurangi risiko-risiko ini, API harus dilengkapi dengan kontrol akses dan mekanisme autentikasi untuk mencegah interaksi yang tidak sah.

Selain keamanan, organisasi juga perlu mematuhi peraturan saat merancang agen AI. Namun, peraturan sering tertinggal dari kemajuan teknologi. Sistem AI pada dasarnya kompleks dan tidak dapat diprediksi, dan persyaratan kepatuhan dapat ambigu atau kontradiktif. Kita mungkin segera menyaksikan badan-badan pemerintahan nasional dan transnasional di seluruh dunia mulai menetapkan aturan khusus mengenai penggunaan agen.

Menjelajahi perairan yang belum dipetakan

Praktik terbaik tata kelola AI tradisional seperti tata kelola data, penilaian risiko,alur kerja yang transparan, kemudahan dijelaskan, standar etika, dan pemantauan berkelanjutan juga berlaku untuk sistem agen. Tetapi tata kelola agen dapat melampaui praktik yang sudah mapan ini.

Alih-alih hanya menguji model sebelum penerapan, organisasi dapat membuat lingkungan simulasi di mana agen AI dapat membuat keputusan tanpa konsekuensi dunia nyata sebelum diterapkan sepenuhnya. Sandboxing AI memungkinkan pengembang untuk mempelajari dilema etika yang tidak diinginkan sebelum menghadapkan agen ke pengguna nyata. Model AI etis dapat diuji dengan tes stres moral, seperti skenario simulasi kecelakaan pengemudian mandiri atau dilema etika dalam mempekerjakan AI.

Pemantauan antar-agen adalah cara lain untuk mengatasi masalah sebelum masalah tak terkendali. Karena ekosistem agen bisa sangat kompleks, agen perlu sering berkolaborasi dan bernegosiasi satu sama lain. Pemantauan interaksi ini dan penetapan aturan penyelesaian konflik untuk agen dapat membantu memastikan bahwa mereka dapat bekerja sama dengan harmonis.

Agen kerja juga dapat dipasangkan dengan “agen tata kelola” yang dirancang untuk memantau dan mengevaluasi agen lain, dan mencegah potensi bahaya. Untuk mitigasi risiko, agen harus terus dipantau untuk deteksi penyimpangan model. Bayangkan seorang agen layanan pelanggan yang berurusan dengan pelanggan pemarah sepanjang hari mengembangkan kepribadian yang pemarah sebagai akibat dari adaptasi terhadap interaksi tersebut. Bayangkan seorang agen tata kelola bertindak seperti seorang pengawas, menarik agen tersebut ke samping dan berkomunikasi dengan nada seperti, “Kamu tidak terlihat seperti biasanya hari ini.” Agen juga dapat diprogram untuk mencari persetujuan manusia untuk tindakan tertentu.

Selain praktik-praktik tersebut, banyak pakar merekomendasikan agar agen dilengkapi dengan mekanisme penonaktifan darurat yang memungkinkan mereka dinonaktifkan secara instan, terutama di lingkungan berisiko tinggi. Organisasi dapat menetapkan prosedur pengendalian untuk memastikan bahwa kecerdasan buatan (AI) yang bermasalah tidak dapat memperburuk masalah sebelum intervensi dilakukan. Beberapa organisasi sedang melakukan uji stres terhadap agen dengan serangan yang merugikan dalam skenario ekstrem atau tidak terduga untuk mengidentifikasi kerentanan.

Mengatur agen AI akan segera menjadi sedikit lebih mudah. Penyedia platform tata kelola akan menawarkan alat tata kelola AI yang kuat dengan dasbor yang menyediakan akses ke metrik khusus untuk sistem agen dan interaksi agen. Misalnya, insinyur perangkat lunak di IBM saat ini sedang bekerja untuk mengintegrasikan metrik khusus seperti relevansi konteks, kesesuaian, dan kesamaan jawaban ke dalam watsonx.gov. Perangkat lunak tata kelola yang tepat akan membantu pemangku kepentingan melacak agen mereka di seluruh siklus hidup mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan hasil maksimal dari AI agen.

Karena sistem AI agen menjadi lebih otonom, memastikan mereka beroperasi dengan aman, etis, dan aman adalah tantangan yang berkembang. Organisasi harus mengadopsi model tata kelola yang dapat diskalakan, menegakkan protokol keamanan siber dan manajemen risiko yang kuat, dan mengintegrasikan pengawasan human-in-the-loop oversight. Jika organisasi dapat menskalakan sistem agen dengan aman, mereka akan dapat menangkap nilai yang hampir tidak terbatas.
Solusi terkait
IBM® watsonx.governance

Atur model AI generatif dari mana saja dan terapkan di cloud atau on premises dengan IBM watsonx.governance.

 Temukan watsonx.governance
Solusi tata kelola AI

Lihat cara tata kelola AI dapat membantu meningkatkan kepercayaan karyawan Anda terhadap AI, mempercepat adopsi dan inovasi, serta meningkatkan kepercayaan pelanggan.

 Temukan solusi tata kelola AI
Layanan konsultasi tata kelola AI

Bersiaplah menghadapi Undang-Undang AI UE dan bangun pendekatan tata kelola AI yang bertanggung jawab dengan bantuan IBM Consulting.

 Temukan layanan tata kelola AI
Ambil langkah selanjutnya

Arahkan, kelola, dan pantau AI Anda dengan satu portofolio untuk mempercepat AI yang bertanggung jawab, transparan, dan dapat dijelaskan.

 Jelajahi watsonx.governance Pesan demo langsung