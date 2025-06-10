Apa itu Protokol Komunikasi Agen (ACP)?

Dengan ACP, yang awalnya diperkenalkan oleh BeeAI dari IBM, agen AI bebas berkolaborasi di seluruh tim, kerangka kerja, teknologi, dan organisasi. Ini adalah protokol universal yang mengubah lingkungan agen AI saat ini yang terbagi-bagi menjadi rekan tim yang saling terhubung dan standar terbuka ini membuka tingkat baru interoperabilitas, penggunaan kembali, dan skala. Sebagai langkah selanjutnya setelah Model Context Protocol (MCP), standar terbuka untuk akses alat dan data, ACP mendefinisikan cara agen beroperasi dan berkomunikasi.1



Untuk konteks, agen AI adalah sistem atau program yang mampu melakukan tugas secara mandiri atas nama pengguna atau sistem lain. Sistem ini melakukannya dengan merancang alur kerja dan menggunakan alat yang tersedia. Sistem multiagen terdiri dari beberapa agen AI yang bekerja secara kolektif untuk melakukan tugas atas nama pengguna atau sistem lain.



Sebagai standar komunikasi agen AI dengan tata kelola terbuka, ACP memungkinkan agen kecerdasan buatan untuk berkomunikasi di berbagai kerangka kerja dan tumpukan teknologi. Dari menerima kueri pengguna dalam bentuk bahasa alami hingga melakukan serangkaian tindakan, agen AI berkinerja lebih baik ketika dilengkapi dengan protokol komunikasi. Protokol ini menyampaikan informasi di antara alat, agen lain dan terakhir, pengguna.

Komunikasi agen AI mengacu pada cara agen kecerdasan buatan berinteraksi satu sama lain, dengan manusia atau sistem eksternal untuk bertukar informasi, mengambil keputusan, dan menyelesaikan tugas. Komunikasi ini sangat penting dalam sistem multiagen, di mana beberapa agen AI berkolaborasi, dan dalam interaksi antara manusia dengan AI.

ACP adalah bagian dari ekosistem yang berkembang, termasuk BeeAI. Berikut adalah beberapa fitur utama, dan Anda dapat membaca lebih lanjut tentang konsep inti dan detailnya dalam dokumentasi resmi.