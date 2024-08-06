Apa itu sistem multiagen?

Sistem cerdas agen tunggal berinteraksi dengan lingkungannya untuk merencanakan secara otonom, memanggil alat, dan menghasilkan respons. Alat yang tersedia untuk agen memberikan informasi yang tidak tersedia bagi agen. Seperti dijelaskan sebelumnya, informasi ini dapat berupa basis data yang diperoleh melalui API atau agen lain. Ada perbedaan di sini antara sistem tunggal dan multiagen. Ketika memanggil agen lain sebagai alat, agen sekunder tersebut adalah bagian dari rangsangan lingkungan agen asli. Informasi itu diperoleh dan tidak ada kerja sama lebih lanjut yang terjadi. Sedangkan sistem multiagen berbeda karena melibatkan semua agen dalam lingkungan untuk memodelkan tujuan, memori, dan rencana aksi satu sama lain.4 Komunikasi di antara agen dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui perubahan lingkungan bersama.

Setiap entitas dalam sistem multiagen adalah agen otonom sampai batas tertentu. Otonomi ini biasanya terlihat dari perencanaan agen, pemanggilan alat, dan penalaran umum. Dalam sistem multiagen, agen tetap otonom namun juga bekerja sama dan berkoordinasi dalam struktur agen.3 Untuk memecahkan masalah yang kompleks, komunikasi agen dan pemecahan masalah terdistribusi adalah kuncinya. Jenis interaksi agen ini dapat digambarkan sebagai pembelajaran penguatan multiagen. Informasi yang dibagikan melalui bentuk pembelajaran ini dapat mencakup informasi instan yang diperoleh melalui sensor atau tindakan. Selain itu, pengalaman agen dalam bentuk informasi episodik dapat dibagikan. Episode ini dapat berupa urutan sensasi, tindakan, dan kebijakan yang dipelajari. Terakhir, agen dapat berbagi pengalaman mereka secara real-time untuk mencegah agen lain mempelajari kebijakan yang sama berulang kali.5

Tiap agen sendiri memiliki kemampuan tangguh. Mereka dapat membuat subtugas, menggunakan alat, dan belajar melalui interaksi mereka. Perilaku kolektif sistem multiagen meningkatkan potensi akurasi, kemampuan beradaptasi, dan skalabilitas. Sistem multiagen cenderung mengungguli sistem agen tunggal karena memiliki kumpulan sumber daya bersama yang lebih besar, optimasi, dan otomatisasi. Ketimbang beberapa agen mempelajari kebijakan yang sama, satu agen dapat berbagi pengalaman yang telah dipelajari untuk mengoptimalkan kompleksitas waktu dan efisiensi.5