Otomatisasi PRD multiagen dengan MetaGPT, Ollama, dan DeepSeek

Pelajari cara membuat alat yang didukung AI dengan MetaGPT, DeepSeek, dan Ollama yang membantu manajer produk dengan cepat membuat dokumen persyaratan produk yang komprehensif (PRD) dengan menggunakan tim agen AI khusus.

MetaGPT adalah kerangka kerja multiagen yang dikembangkan oleh DeepWisdom, sebuah perusahaan rintisan teknologi yang berfokus pada pengembangan alat sumber terbuka yang mengotomatiskan pekerjaan dengan menggunakan kecerdasan buatan, sistem multiagen, dan alur kerja agen.

Tidak seperti pendekatan agen tunggal di mana satu model mencoba menangani semua aspek tugas, sistem multiagen ini memberi setiap agen peran tertentu dan tanggung jawab yang ditetapkan jelas. Dengan mengikuti alur kerja terstruktur dan meninjau output satu sama lain, tim menghasilkan PRD berkualitas tinggi bersama-sama yang lebih selaras dengan tujuan pemangku kepentingan, lebih tertata, dan tidak terlalu rentan terhadap pengawasan.

Sebelum kita mulai, berikut adalah beberapa istilah untuk membantu mengenal tumpukan teknologi aplikasi:

MetaGPT: Kerangka kerja yang menyusun agen model bahasa besar(LLM) ke dalam peran kolaboratif, yang memungkinkan mereka untuk bekerja sama seperti tim yang terkoordinasi.

Ollama: Waktu proses lokal untuk menjalankan dan mengelola LLM sumber terbuka langsung di komputer pribadi atau stasiun kerja Anda.

DeepSeek: Model bahasa sumber terbuka yang dioptimalkan untuk tugas seperti penelitian, penalaran, dan penulisan teknis.