Otomatisasi PRD multiagen dengan MetaGPT, Ollama, dan DeepSeek

Pelajari cara membuat alat yang didukung AI dengan MetaGPT, DeepSeek, dan Ollama yang membantu manajer produk dengan cepat membuat dokumen persyaratan produk yang komprehensif (PRD) dengan menggunakan tim agen AI khusus.
MetaGPT adalah kerangka kerja multiagen yang dikembangkan oleh DeepWisdom, sebuah perusahaan rintisan teknologi yang berfokus pada pengembangan alat sumber terbuka yang mengotomatiskan pekerjaan dengan menggunakan kecerdasan buatan, sistem multiagen, dan alur kerja agen.
Tidak seperti pendekatan agen tunggal di mana satu model mencoba menangani semua aspek tugas, sistem multiagen ini memberi setiap agen peran tertentu dan tanggung jawab yang ditetapkan jelas. Dengan mengikuti alur kerja terstruktur dan meninjau output satu sama lain, tim menghasilkan PRD berkualitas tinggi bersama-sama yang lebih selaras dengan tujuan pemangku kepentingan, lebih tertata, dan tidak terlalu rentan terhadap pengawasan.
Sebelum kita mulai, berikut adalah beberapa istilah untuk membantu mengenal tumpukan teknologi aplikasi:
MetaGPT: Kerangka kerja yang menyusun agen model bahasa besar(LLM) ke dalam peran kolaboratif, yang memungkinkan mereka untuk bekerja sama seperti tim yang terkoordinasi.
Ollama: Waktu proses lokal untuk menjalankan dan mengelola LLM sumber terbuka langsung di komputer pribadi atau stasiun kerja Anda.
DeepSeek: Model bahasa sumber terbuka yang dioptimalkan untuk tugas seperti penelitian, penalaran, dan penulisan teknis.
Membuat PRD bisa memakan waktu, tetapi kecerdasan buatan dapat membantu dengan mempercepat proses penyelesaian.
Kolaborasi multiagen diimplementasikan dalam kerangka kerja seperti MetaGPT, alat AI yang mengatur koordinasi beberapa agen bermain peran, untuk menyelesaikan tugas yang kompleks. Tugas yang kompleks dapat dianggap apa pun yang membutuhkan lebih dari satu langkah untuk diselesaikan.
Pembuatan PRD dengan AI adalah contoh penggunaan yang sangat baik untuk kolaborasi multiagen karena mencerminkan proses pengembangan produk di dunia nyata, di mana beberapa pemangku kepentingan berkontribusi pada tahapan seperti penelitian, perencanaan, peninjauan, dan penyempurnaan. Untuk mendapatkan keuntungan penuh dari konten yang dihasilkan AI, kita harus mempertimbangkan untuk menggunakan sistem multiagen dibandingkan dengan chatbot tunggal seperti ChatGPT dari OpenAI atau Copilot dari Microsoft.
MetaGPT menggunakan agen AI khusus dengan peran berbeda di mana setiap peran yang berbeda dapat disesuaikan agar sesuai dengan hampir semua alur kerja dengan pengodean minimal. Fleksibilitas ini dimungkinkan karena kemampuan LLM yang kuat untuk memahami bahasa alami. Pengguna menentukan perilaku agen dan alur kerja melalui rekayasa prompt dan pengembangan perangkat lunak ringan.
Tujuan MetaGPT adalah untuk memungkinkan kolaborasi multiagen yang efektif. Dengan menyimulasikan tim yang terstruktur, alat ini memungkinkan penalaran dan delegasi tugas yang spesifik untuk setiap peran, sehingga menghasilkan output yang lebih sadar konteks dan konsisten seperti PRD berkualitas tinggi.
Kemudian dalam tutorial ini, kami akan menunjukkan bagaimana satu agen membuat draf PRD awal—mirip dengan menggunakan chatbot yang berdiri sendiri. Kami kemudian akan membandingkan draf ini dengan PRD final yang lebih akurat yang dihasilkan melalui kolaborasi multiagen. Metode ini akan menunjukkan bagaimana kerja tim meningkatkan kualitas melampaui apa yang dapat dicapai oleh satu agen sendirian.
DeepSeek, yang dikembangkan oleh DeepSeek-AI, adalah kelompok LLM sumber terbuka canggih yang dioptimalkan untuk tugas penalaran, pembuatan konten terstruktur, dan alur kerja pengembangan AI yang efisien. Dalam proyek ini, kami menggunakan deepseek-r1, model dasar berfungsi baik yang ideal untuk mengotomatiskan dokumentasi produk.
Berikut adalah alasan mengapa DeepSeek menonjol untuk membangun PRD dengan sistem multiagen seperti MetaGPT:
Meskipun DeepSeek digunakan dalam tutorial ini, sistem multiagen yang sama dapat dikonfigurasikan untuk berjalan dengan LLM lain yang kompatibel dengan API Ollama, Hugging Face, atau OpenAI. Pilihan model tergantung pada kompromi antara akurasi penalaran, struktur output, ketersediaan sumber daya, dan lingkungan penerapan yang dimaksudkan.
MetaGPT menggunakan konsep prosedur operasi standar (SOP) untuk menyelaraskan kolaborasi manusia dan AI dengan menyusun alur kerja berdasarkan tim dunia nyata (yaitu perusahaan perangkat lunak atau tim pengembangan produk).
SOP memberikan panduan langkah demi langkah terperinci untuk menyelesaikan tugas atau proses tertentu. MetaGPT menerapkan konsep ini dengan menguraikan tugas-tugas kompleks (seperti membuat PRD) menjadi langkah-langkah yang jelas dan dapat ditindaklanjuti.
Setiap tindakan ditugaskan ke “anggota tim” yang ditunjuk atau agen AI yang bermain peran.
Agen MetaGPT beroperasi dalam sistem terstruktur berbasis peran yang dirancang untuk menyimulasikan dan mengoordinasikan tugas mereka melalui alur kerja kolaboratif.
Setiap agen mengikuti alur kerja agen tertata yang didasarkan pada empat konsep inti:
Bersama-sama, semua komponen ini merupakan dasar untuk otonomi agen dan eksekusi tugas di MetaGPT. Selanjutnya, kita akan menjelajahi bagaimana semua agen ini berkomunikasi dan berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas dengan banyak langkah seperti membuat PRD.
Agen MetaGPT mengikuti proses terkoordinasi di mana setiap agen berkontribusi pada tujuan bersama. Setiap agen memproses informasi dan alasan berdasarkan perannya, mengambil tindakan, dan berbagi hasil dengan orang lain. Pendekatan ini memungkinkan kolaborasi langkah demi langkah yang dinamis dan dibangun menuju pencapaian output akhir
Alur kerja agen MetaGPT:
Agen mengulangi siklus terstruktur ini, membangun pekerjaan satu sama lain di setiap putaran hingga mencapai output akhir yang lebih lengkap dan akurat.
Dengan MetaGPT, membangun tim pengembangan produk AI yang sepenuhnya otomatis dapat dilakukan dengan menyesuaikan peran agen, SOP, templat PRD, prioritas pemangku kepentingan, dan keseluruhan tujuan proyek. Kerangka kerja ini dapat diperluas, memungkinkan tim untuk menyesuaikannya dengan alur kerja dan persyaratan tertentu.
Sekarang setelah memahami bagaimana tiap agen beroperasi dan berkolaborasi, mari kita lihat bagaimana proses ini diatur pada tingkat aplikasi dalam alur kerja pembuatan PRD lengkap.
Bagian ini bertindak sebagai panduan langkah demi langkah untuk memahami alur kerja tim agen MetaGPT dalam aplikasi pembuatan PRD multiagen ini.
Mari tentukan alur kerja agen terstruktur dengan tim MetaGPT kita dengan membuat SOP. SOP ini menguraikan tugas yang kompleks dalam membuat PRD menjadi langkah-langkah yang jelas dan dapat ditindaklanjuti, dengan menugaskan setiap langkah kepada agen khusus.
SOP yang ditetapkan dengan baik mengklarifikasi peran dan tindakan masing-masing agen. Struktur ini mendorong akuntabilitas dan pelaksanaan yang lancar di seluruh siklus proses PRD: penyusunan, pengayaan penelitian, tinjauan sejawat, dan revisi.
Peran tim:
SOP ini memastikan bahwa manajer proyek memimpin tim, mengoordinasikan semua kontribusi untuk mengotomatiskan pembuatan PRD yang didukung oleh penelitian, dan meninjau PRD.
Untuk menjalankan tutorial ini secara efektif, pengguna memerlukan persyaratan berikut:
Catatan: Menjalankan model yang lebih besar atau banyak agen mungkin memerlukan lebih banyak memori (disarankan 32 GB+ untuk kinerja terbaik). Kesalahan batas waktu intermiten dapat terjadi. Jika Anda mengalami kesalahan batas waktu, coba mulai ulang proses dan pastikan sistem Anda memiliki sumber daya yang memadai.
Semua langkah ini dapat diikuti di sini atau di dalam folder proyek yang diberi nama tepat di GitHub.
Pertama, buat lingkungan virtual untuk menghindari masalah dependensi Python. Proyek ini bekerja paling stabil dengan Python 3.11.
Instal versi pengembangan terbaru dari MetaGPT.
Penting: Untuk tutorial ini, Anda harus menginstal MetaGPT dengan menggunakan perintah di atas. Jangan menginstal MetaGPT dari PyPI atau sumber lain, karena hanya versi pengembangan terbaru yang didukung di sini.
Instal Ollama dengan menggunakan salah satu metode berikut tergantung pada OS Anda:
Untuk macOS (menggunakan Homebrew)
Unduh dari situs web resmi Ollama (macOS, Linux, Windows)
Setelah instalasi, Anda dapat memulai server Ollama dan menarik model (deepseek-r1:8b) dengan:
Untuk mengonfigurasi Ollama dan Deepseek agar berfungsi dengan MetaGPT, kita perlu membuat dan mengedit file konfigurasi.
Inisialisasi konfigurasi MetaGPT:
Tindakan ini akan membuat file di
Edit file untuk mengonfigurasi LLM Anda dengan langkah-langkah berikut:
1. Di jendela terminal, jalankan perintah berikut untuk membuka file konfigurasi di editor nano:
2. Edit file agar sesuai dengan konfigurasi Ollama ini yang menggunakan model deepseek-r1:8b.
Catatan: Jika bidang
Perubahan konfigurasi LLM Anda sekarang disimpan!
Untuk contoh konfigurasi tambahan, lihat dua contoh yang diberikan dalam dokumen MetaGPT di sini dan di sini.
Agen MetaGPT dibangun dari dua komponen utama:
An
Tindakan memberi tahu setiap agen apa yang harus dilakukan dan cara berinteraksi dengan model bahasa.
Setiap tindakan biasanya meliputi:
Memerlukan impor untuk tindakan:
Kelas peran menunjukkan agen AI atau anggota tim dalam alur kerja. Peran menginstruksikan model cara bertindak dan menetapkan bagian tertentu dari proses yang harus diikutinya (seperti mengelola, meneliti, atau meninjau).
Setiap peran biasanya meliputi:
Impor yang diperlukan untuk peran:
MetaGPT mengatur alur kerja menjadi beberapa putaran yang merupakan siklus berulang di mana agen berkolaborasi untuk meningkatkan PRD. Setiap putaran terdiri dari langkah-langkah berikut:
Putaran 1: Draf awal
Putaran 2 (dan seterusnya): Tinjauan dan revisi:
Pengulangan
Diagram alur kerja pembuatan PRD multiagen:
Pada langkah selanjutnya, Anda akan membangun tim agen untuk otomatisasi PRD AI.
Kita akan menentukan peran tiap agen dan menghubungkan tindakan alur kerjanya yang relevan.
Dalam bagian ini, Anda akan melihat cara menentukan tindakan agen, membuat peran agen, dan membentuk tim untuk mengotomatiskan pembuatan, penelitian, dan peninjauan PRD.
Berikut adalah tindakan agen yang akan dilakukan tim PRD dengan menggunakan kelas
Tugas inti
5 kelas tindakan berikut ini menetapkan tugas inti yang dilakukan oleh agen dalam alur kerja pembuatan PRD yang didukung AI ini:
Berikut adalah peran agen yang menunjukkan tim PRD multiagen. Di bawah ini adalah kode yang menentukan tindakan yang mereka lakukan.
Alur kerja inti dan penetapan peran
Agen berikut berkolaborasi untuk mengotomatiskan setiap langkah proses pembuatan PRD:
Gunakan
Catatan penting:
Dokumen dan output yang dihasilkan oleh tutorial ini menggunakan model bahasa besar (LLM) yang bersifat probabilistik dan terkadang dapat menghasilkan hasil yang tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak konsisten.
Selalu tinjau dan validasi sendiri semua konten yang dihasilkan.
LLM adalah alat yang bermanfaat, tetapi tidak dapat sepenuhnya menggantikan keahlian dan penilaian tim pengembangan produk sesungguhnya.
Untuk menjalankan program dengan nilai default untuk
Perintah ini akan meluncurkan tim agen, mengotomatiskan proses pembuatan PRD, dan melakukan iterasi untuk jumlah putaran yang ditentukan.
Pendekatan modular ini memungkinkan ruang untuk menyempurnakan proses mengotomatiskan tugas pengembangan produk yang kompleks.
Saat Anda menjalankan aplikasi, agen berkolaborasi untuk menghasilkan dan memperbaiki PRD.
File PRD.md akhir mencakup bagian berjudul catatan revisi dokumen yang merangkum perubahan penting yang dibuat selama proses peninjauan dan revisi. Bagian ini membantu pemangku kepentingan untuk memahami apa yang diperbarui dalam dokumen.
Berikut adalah peningkatan utama yang ditemukan dalam PRD akhir untuk aplikasi manajer kekayaan:
Dengan mengikuti tutorial ini, Anda telah mempelajari cara mengotomatiskan pembuatan dan penyempurnaan dokumen persyaratan produk dengan menggunakan MetaGPT dan Ollama. Anda menyiapkan tim multiagen, menentukan tindakan dan peran khusus, dan menjalankan alur kerja berulang yang menghasilkan PRD berkualitas tinggi dan dapat ditindaklanjuti. Pendekatan modular ini dapat diadaptasi untuk berbagai tugas AI kolaboratif lainnya, menjadikannya alat yang efektif untuk merampingkan manajemen produk AI.
