Otomatisasi PRD multiagen dengan MetaGPT, Ollama, dan DeepSeek

Pelajari cara membuat alat yang didukung AI dengan MetaGPT, DeepSeek, dan Ollama yang membantu manajer produk dengan cepat membuat dokumen persyaratan produk yang komprehensif (PRD) dengan menggunakan tim agen AI khusus.

MetaGPT adalah kerangka kerja multiagen yang dikembangkan oleh DeepWisdom, sebuah perusahaan rintisan teknologi yang berfokus pada pengembangan alat sumber terbuka yang mengotomatiskan pekerjaan dengan menggunakan kecerdasan buatan, sistem multiagen, dan alur kerja agen.

Tidak seperti pendekatan agen tunggal di mana satu model mencoba menangani semua aspek tugas, sistem multiagen ini memberi setiap agen peran tertentu dan tanggung jawab yang ditetapkan jelas. Dengan mengikuti alur kerja terstruktur dan meninjau output satu sama lain, tim menghasilkan PRD berkualitas tinggi bersama-sama yang lebih selaras dengan tujuan pemangku kepentingan, lebih tertata, dan tidak terlalu rentan terhadap pengawasan.

Sebelum kita mulai, berikut adalah beberapa istilah untuk membantu mengenal tumpukan teknologi aplikasi:

MetaGPT: Kerangka kerja yang menyusun agen model bahasa besar(LLM) ke dalam peran kolaboratif, yang memungkinkan mereka untuk bekerja sama seperti tim yang terkoordinasi.
Ollama: Waktu proses lokal untuk menjalankan dan mengelola LLM sumber terbuka langsung di komputer pribadi atau stasiun kerja Anda.
DeepSeek: Model bahasa sumber terbuka yang dioptimalkan untuk tugas seperti penelitian, penalaran, dan penulisan teknis.

Mengotomatiskan PRD dengan kolaborasi multiagen

Membuat PRD bisa memakan waktu, tetapi kecerdasan buatan dapat membantu dengan mempercepat proses penyelesaian.

Kolaborasi multiagen diimplementasikan dalam kerangka kerja seperti MetaGPT, alat AI yang mengatur koordinasi beberapa agen bermain peran, untuk menyelesaikan tugas yang kompleks. Tugas yang kompleks dapat dianggap apa pun yang membutuhkan lebih dari satu langkah untuk diselesaikan.

Pembuatan PRD dengan AI adalah contoh penggunaan yang sangat baik untuk kolaborasi multiagen karena mencerminkan proses pengembangan produk di dunia nyata, di mana beberapa pemangku kepentingan berkontribusi pada tahapan seperti penelitian, perencanaan, peninjauan, dan penyempurnaan. Untuk mendapatkan keuntungan penuh dari konten yang dihasilkan AI, kita harus mempertimbangkan untuk menggunakan sistem multiagen dibandingkan dengan chatbot tunggal seperti ChatGPT dari OpenAI atau Copilot dari Microsoft.

Mengapa menggunakan sistem multiagen seperti MetaGPT?

MetaGPT menggunakan agen AI khusus dengan peran berbeda di mana setiap peran yang berbeda dapat disesuaikan agar sesuai dengan hampir semua alur kerja dengan pengodean minimal. Fleksibilitas ini dimungkinkan karena kemampuan LLM yang kuat untuk memahami bahasa alami. Pengguna menentukan perilaku agen dan alur kerja melalui rekayasa prompt dan pengembangan perangkat lunak ringan.

Tujuan MetaGPT adalah untuk memungkinkan kolaborasi multiagen yang efektif. Dengan menyimulasikan tim yang terstruktur, alat ini memungkinkan penalaran dan delegasi tugas yang spesifik untuk setiap peran, sehingga menghasilkan output yang lebih sadar konteks dan konsisten seperti PRD berkualitas tinggi.

Kemudian dalam tutorial ini, kami akan menunjukkan bagaimana satu agen membuat draf PRD awal—mirip dengan menggunakan chatbot yang berdiri sendiri. Kami kemudian akan membandingkan draf ini dengan PRD final yang lebih akurat yang dihasilkan melalui kolaborasi multiagen. Metode ini akan menunjukkan bagaimana kerja tim meningkatkan kualitas melampaui apa yang dapat dicapai oleh satu agen sendirian.

Mengapa menggunakan DeepSeek untuk otomatisasi PRD?

DeepSeek, yang dikembangkan oleh DeepSeek-AI, adalah kelompok LLM sumber terbuka canggih yang dioptimalkan untuk tugas penalaran, pembuatan konten terstruktur, dan alur kerja pengembangan AI yang efisien. Dalam proyek ini, kami menggunakan deepseek-r1, model dasar berfungsi baik yang ideal untuk mengotomatiskan dokumentasi produk.

Berikut adalah alasan mengapa DeepSeek menonjol untuk membangun PRD dengan sistem multiagen seperti MetaGPT:

  • Output terstruktur untuk otomatisasi: Model DeepSeek menghasilkan output markdown konsisten yang selaras dengan alur kerja yang memerlukan struktur dokumen formal seperti PRD atau spesifikasi teknis.
  • Kemampuan penalaran: Model ini mendukung siklus interaksi multiagen dengan menangani penalaran berurutan dan langkah revisi.
  • Tolok ukur kinerja: Menurut tolok ukur yang diterbitkan, model DeepSeek memiliki kinerja kompetitif dibandingkan model sumber terbuka lainnya dalam rentang parameter 7-13 miliar, termasuk model dari Mistral, LLaMA, dan IBM Granite. Granite, yang dikembangkan oleh IBM Research, dirancang untuk contoh penggunaan kelas perusahaan, dengan penekanan kuat pada tata kelola, ketangguhan, dan penalaran bisnis terstruktur.
  • Inferensi lokal: Menjalankan deepseek-r1 melalui Ollama pada GPU lokal memungkinkan eksperimen latensi lebih rendah tanpa bergantung pada antarmuka pemrograman aplikasi eksternal (API) seperti titik akhir OpenAI atau Microsoft Azure (tidak memerlukan kunci API!). Pendekatan ini dapat berguna untuk alur kerja yang membutuhkan privasi data atau pengembangan offline.
  • Dukungan bahasa dan jendela konteks: DeepSeek menawarkan dukungan multibahasa yang kuat, termasuk bahasa Mandarin, dan menyertakan jendela konteks yang cukup panjang, yang mendukung memori yang diperluas di seluruh sesi multiagen.

Meskipun DeepSeek digunakan dalam tutorial ini, sistem multiagen yang sama dapat dikonfigurasikan untuk berjalan dengan LLM lain yang kompatibel dengan API Ollama, Hugging Face, atau OpenAI. Pilihan model tergantung pada kompromi antara akurasi penalaran, struktur output, ketersediaan sumber daya, dan lingkungan penerapan yang dimaksudkan.

Bagaimana cara kerja MetaGPT?

MetaGPT menggunakan konsep prosedur operasi standar (SOP) untuk menyelaraskan kolaborasi manusia dan AI dengan menyusun alur kerja berdasarkan tim dunia nyata (yaitu perusahaan perangkat lunak atau tim pengembangan produk).

SOP memberikan panduan langkah demi langkah terperinci untuk menyelesaikan tugas atau proses tertentu. MetaGPT menerapkan konsep ini dengan menguraikan tugas-tugas kompleks (seperti membuat PRD) menjadi langkah-langkah yang jelas dan dapat ditindaklanjuti.

Setiap tindakan ditugaskan ke “anggota tim” yang ditunjuk atau agen AI yang bermain peran.

Agen dasar MetaGPT

Agen MetaGPT beroperasi dalam sistem terstruktur berbasis peran yang dirancang untuk menyimulasikan dan mengoordinasikan tugas mereka melalui alur kerja kolaboratif.

Setiap agen mengikuti alur kerja agen tertata yang didasarkan pada empat konsep inti:

  1. Peran: Persona khusus untuk mencapai tujuan tertentu (manajer proyek, perancang, analis).
  2. Tindakan: Kemampuan untuk melakukan tugas tertentu (menulis, meninjau, meneliti, dan banyak lagi).
  3. Memori: Memori individu disimpan sebagai daftar objek pesan yang mencakup interaksi, pengamatan, dan tindakan masa lalu. Semua pesan ini dipublikasikan ke kumpulan pesan bersama untuk komunikasi antar agen. Memori menginformasikan tindakan agen.
  4. Lingkungan: Ruang bersama (kumpulan pesan global) untuk mengakses informasi dari agen lain tanpa interaksi langsung. Ruang ini bertindak sebagai konteks bersama untuk semua agen.

Bersama-sama, semua komponen ini merupakan dasar untuk otonomi agen dan eksekusi tugas di MetaGPT. Selanjutnya, kita akan menjelajahi bagaimana semua agen ini berkomunikasi dan berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas dengan banyak langkah seperti membuat PRD.

Bagaimana agen MetaGPT bekerja sama

Agen MetaGPT mengikuti proses terkoordinasi di mana setiap agen berkontribusi pada tujuan bersama. Setiap agen memproses informasi dan alasan berdasarkan perannya, mengambil tindakan, dan berbagi hasil dengan orang lain. Pendekatan ini memungkinkan kolaborasi langkah demi langkah yang dinamis dan dibangun menuju pencapaian output akhir

Alur kerja agen MetaGPT:

  1. Mengamati: Agen meninjau status saat ini (misalnya, draf PRD terbaru).
  2. Berpikir: Memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya menggunakan LLM berdasarkan perannya dan informasi yang tersedia.
  3. Bertindak: Agen melakukan tugas yang ditugaskan—seperti menulis, meninjau, atau meneliti.
  4. Berbagi: Agen mencatat output dan menyiarkan pesan ke lingkungan bersama untuk diakses oleh agen lain dalam tim.
  5. Agen berikutnya: Proses beralih ke agen berikutnya yang melanjutkan proses yang diselesaikan agen sebelumnya dan mengulangi prosesnya hingga tercapai konsensus.

Agen mengulangi siklus terstruktur ini, membangun pekerjaan satu sama lain di setiap putaran hingga mencapai output akhir yang lebih lengkap dan akurat.

Dengan MetaGPT, membangun tim pengembangan produk AI yang sepenuhnya otomatis dapat dilakukan dengan menyesuaikan peran agen, SOP, templat PRD, prioritas pemangku kepentingan, dan keseluruhan tujuan proyek. Kerangka kerja ini dapat diperluas, memungkinkan tim untuk menyesuaikannya dengan alur kerja dan persyaratan tertentu.

Sekarang setelah memahami bagaimana tiap agen beroperasi dan berkolaborasi, mari kita lihat bagaimana proses ini diatur pada tingkat aplikasi dalam alur kerja pembuatan PRD lengkap.

Bagaimana alur kerja PRD multiagen beroperasi

Bagian ini bertindak sebagai panduan langkah demi langkah untuk memahami alur kerja tim agen MetaGPT dalam aplikasi pembuatan PRD multiagen ini.

Mendefinisikan prosedur operasi standar (SOP)

Mari tentukan alur kerja agen terstruktur dengan tim MetaGPT kita dengan membuat SOP. SOP ini menguraikan tugas yang kompleks dalam membuat PRD menjadi langkah-langkah yang jelas dan dapat ditindaklanjuti, dengan menugaskan setiap langkah kepada agen khusus.

Peran dan tanggung jawab

SOP yang ditetapkan dengan baik mengklarifikasi peran dan tindakan masing-masing agen. Struktur ini mendorong akuntabilitas dan pelaksanaan yang lancar di seluruh siklus proses PRD: penyusunan, pengayaan penelitian, tinjauan sejawat, dan revisi.

Peran tim:

  • Manajer produk (pemimpin tim): Mengatur alur kerja, menyusun PRD awal, mengumpulkan masukan penelitian dan tinjauan, merevisi dokumen, dan menyimpan semua versi. Agen manajer proyek (PM) memimpin proses dan mengoordinasikan agen lainnya. 

  • Peneliti: Memperkaya PRD dengan penelitian yang relevan dan data pendukung.

  • Peninjau: Meninjau PRD dan memberikan masukan yang dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan.

Tahapan alur kerja

  1. Ide pengguna: Pengguna memberikan ide proyek ("Tulis PRD untuk aplikasi perbankan untuk manajemen kekayaan") melalui baris perintah.
  2. Penyiapan tim: Aplikasi ini membuat tim dan menetapkan peran: manajer produk, peneliti, peninjau.
  3. Penyusunan: Manajer produk (sebagai pemimpin tim) menghasilkan dan menyimpan PRD awal sebagai DraftPRD.md yang menguraikan tujuan produk, persona pengguna, fitur utama, dan persyaratan fungsional.
  4. Penelitian: Peneliti meninjau draf dan memberikan penelitian pendukung.
  5. Tinjauan: Peninjau memeriksa draf dan memberikan masukan.
  6. Revisi: PM mengumpulkan masukan penelitian dan tinjauan, merevisi PRD dan menyimpan dokumen akhir sebagai PRD.md.
  7. Output: PRD akhir (dengan penelitian dan revisi) disimpan sebagai file markdown dalam direktori proyek.

SOP ini memastikan bahwa manajer proyek memimpin tim, mengoordinasikan semua kontribusi untuk mengotomatiskan pembuatan PRD yang didukung oleh penelitian, dan meninjau PRD.

Persyaratan sistem

Untuk menjalankan tutorial ini secara efektif, pengguna memerlukan persyaratan berikut:

  • Sistem operasi: macOS, Linux, atau Windows
  • Memori (RAM): >= 16 GB
  • Ruang disk: >= 10 GB kosong (untuk lingkungan Python, model Ollama, dan file yang dihasilkan)
  • Ollama: Terinstal dan berjalan setempat (port default 11434)
  • Versi Python: 3.11.x

Catatan: Menjalankan model yang lebih besar atau banyak agen mungkin memerlukan lebih banyak memori (disarankan 32 GB+ untuk kinerja terbaik). Kesalahan batas waktu intermiten dapat terjadi. Jika Anda mengalami kesalahan batas waktu, coba mulai ulang proses dan pastikan sistem Anda memiliki sumber daya yang memadai.

Langkah-langkah

Langkah 1. Buat venv

Semua langkah ini dapat diikuti di sini atau di dalam folder proyek yang diberi nama tepat di GitHub

Pertama, buat lingkungan virtual untuk menghindari masalah dependensi Python. Proyek ini bekerja paling stabil dengan Python 3.11.

python3.11 -m venv myvenv
source myvenv/bin/activate

Langkah 2. Instal MetaGPT

Instal versi pengembangan terbaru dari MetaGPT.

pip install git+https://github.com/geekan/MetaGPT

Penting: Untuk tutorial ini, Anda harus menginstal MetaGPT dengan menggunakan perintah di atas. Jangan menginstal MetaGPT dari PyPI atau sumber lain, karena hanya versi pengembangan terbaru yang didukung di sini.

Langkah 3. Instal Ollama

Instal Ollama dengan menggunakan salah satu metode berikut tergantung pada OS Anda:

Untuk macOS (menggunakan Homebrew)

brew install ollama

Unduh dari situs web resmi Ollama (macOS, Linux, Windows)

Langkah 4. Jalankan server Ollama dan ambil deepseek-r1:8b

Setelah instalasi, Anda dapat memulai server Ollama dan menarik model (deepseek-r1:8b) dengan:

ollama serve
ollama pull deepseek-r1:8b

Langkah 5. Konfigurasikan MetaGPT untuk menggunakan Ollama

Untuk mengonfigurasi Ollama dan Deepseek agar berfungsi dengan MetaGPT, kita perlu membuat dan mengedit file konfigurasi.

Inisialisasi konfigurasi MetaGPT:

metagpt --init-config

Tindakan ini akan membuat file di~/.metagpt/config2.yaml

Edit file untuk mengonfigurasi LLM Anda dengan langkah-langkah berikut:

1.        Di jendela terminal, jalankan perintah berikut untuk membuka file konfigurasi di editor nano:

nano ~/.metagpt/config2.yaml

2.        Edit file agar sesuai dengan konfigurasi Ollama ini yang menggunakan model deepseek-r1:8b.

llm:
  api_type: 'ollama'
  base_url: 'http://127.0.0.1:11434/api'
  model: 'deepseek-r1:8b'

Catatan: Jika bidangapi_key: muncul di file YAML, jangan biarkan kosong. Berikan kunci yang valid atau hapus seluruh bidang. Program tidak akan berjalan jika terdapatapi_key: namun kosong.

  1. Setelah Anda membuat perubahan sebelumnya, tekan Ctrl + O  untuk menyimpan, lalu tekan Enter untuk mengonfirmasi.
  2. Mesin pressCtrl + X untuk keluar dari nano

Perubahan konfigurasi LLM Anda sekarang disimpan!

Untuk contoh konfigurasi tambahan, lihat dua contoh yang diberikan dalam dokumen MetaGPT di sini dan di sini.

Langkah 6. Pelajari cara kerja agen MetaGPT: Tindakan dan peran

Agen MetaGPT dibangun dari dua komponen utama:

  • Tindakan: Tugas atau operasi terpisah yang dapat dilakukan oleh agen (misalnya menulis PRD, melakukan penelitian).
  • Peran: Menetapkan tanggung jawab agen dan tindakan apa saja yang dapat dilakukan (misalnya manajer proyek, peneliti).

Tindakan

AnAction adalah kelas Python yang menetapkan tugas tertentu untuk agen.
Tindakan memberi tahu setiap agen apa yang harus dilakukan dan cara berinteraksi dengan model bahasa.

Setiap tindakan biasanya meliputi:

  •  APROMPT_TEMPLATE : Instruksi atau pesan yang dikirim ke LLM (misalnya, “Tulis PRD dalam format markdown”).
  •  Arun() Metode : Mengisi templat prompt, mengirimkannya ke LLM, dan menampilkan respons model.
  • Sebagai pilihan lain, metodeparse_text() : Memproses output LLM untuk mengekstrak informasi yang relevan (seperti markdown, kode, atau JSON).

Memerlukan impor untuk tindakan:

import re
import os
from metagpt.actions import Action
  • re untuk ekspresi reguler (digunakan dalamparse_text )
  • os untuk operasi file (digunakan dalamSavePRD )
  • Action adalah kelas dasar untuk semua tindakan di MetaGPT

Peran

Kelas peran menunjukkan agen AI atau anggota tim dalam alur kerja. Peran menginstruksikan model cara bertindak dan menetapkan bagian tertentu dari proses yang harus diikutinya (seperti mengelola, meneliti, atau meninjau).

Setiap peran biasanya meliputi:

  • __init__ : Memulai peran, menyiapkan tindakannya, dan menentukan peristiwa atau pesan apa yang harus diperhatikan.

  •  _act : Mengeksekusi satu atau lebih tindakan yang ditugaskan ketika tiba giliran agen untuk bertindak. Metode ini menetapkan perilaku agen dalam alur kerja.

Impor yang diperlukan untuk peran:

from metagpt.roles import Role
from metagpt.schema import Message
from metagpt.logs import logger
  • Role adalah kelas dasar untuk semua peran agen di MetaGPT.
  • Message digunakan untuk menampilkan hasil dari tindakan.
  • logger digunakan untuk pencatatan output dan melakukan debug pada informasi.

Ikhtisar alur kerja

MetaGPT mengatur alur kerja menjadi beberapa putaran yang merupakan siklus berulang di mana agen berkolaborasi untuk meningkatkan PRD. Setiap putaran terdiri dari langkah-langkah berikut:

Putaran 1: Draf awal

  • Manajer proyek membuat dan menyimpan draf PRD pertama berdasarkan prompt pengguna.
  • Peneliti dan peninjau menerima draf ini untuk tugas mereka.

Putaran 2 (dan seterusnya): Tinjauan dan revisi:

  • Peneliti membuat penelitian pendukung untuk PRD.
  • Peninjau memberikan masukan pada draf PRD.
  • Manajer proyek merevisi PRD menggunakan masukan penelitian dan tinjauan baru, kemudian menyimpan versi yang diperbarui.

Pengulangan

  • Proses ini dapat diulang untuk beberapa putaran, sehingga PRD dapat ditingkatkan secara bertahap di setiap siklus.

Diagram alur kerja pembuatan PRD multiagen:

User prompt
   ↓
Team initialization
   ↓
PRD draft (Project Manager)
   ↓
Research and review (Researcher & Reviewer)
   ↓
Draft revision (Project Manager)
   ↓
Save final PRD

Pada langkah selanjutnya, Anda akan membangun tim agen untuk otomatisasi PRD AI.
Kita akan menentukan peran tiap agen dan menghubungkan tindakan alur kerjanya yang relevan.

Langkah 7. Bangun tim PRD multiagen dengan MetaGPT

Dalam bagian ini, Anda akan melihat cara menentukan tindakan agen, membuat peran agen, dan membentuk tim untuk mengotomatiskan pembuatan, penelitian, dan peninjauan PRD.

Menentukan tindakan agen

Berikut adalah tindakan agen yang akan dilakukan tim PRD dengan menggunakan kelasAction :

import re
import os
from metagpt.actions import Action

def clean_response(rsp):
    # Cleans LLM output, extracting markdown and removing extra tags
    rsp = re.sub(r"<think>.*?</think>", "", rsp, flags=re.DOTALL)
    pattern = r"```(?:markdown)?(.*?)```"
    match = re.search(pattern, rsp, re.DOTALL)
    text = match.group(1) if match else rsp
    return text.strip()

class WritePRD(Action):
    PROMPT_TEMPLATE: str = """
    Write a comprehensive product requirements document (PRD) for {instruction} and provide the output in markdown format.
    **Important:**
    - Do NOT include any code, programming language, or technical implementation details.
    - Only write markdown for a PRD document (sections like Introduction, Goals, User Stories, Requirements, etc.).
    - Do NOT include code blocks, scripts, or pseudocode.
    - Limit your response to a maximum of 1,500-3,000 words and no more than 7 unique sections.
    - Ensure that no sections are repeated.
    - Ensure that each section is ordered and formatted correctly with appropriate headings and subheadings.

    Return ```your markdown text here with NO other texts, your text:
    """

    name: str = "WritePRD"

    async def run(self, instruction: str):
        prompt = self.PROMPT_TEMPLATE.format(instruction=instruction)
        rsp = await self._aask(prompt)
        prd_text = self.parse_text(rsp)
        return prd_text

    @staticmethod
    def parse_text(rsp):
        return clean_response(rsp)
   
class SavePRD(Action):
    name: str = "SavePRD"

    async def run(self, content: str, filename: str = "PRD.md"):
        filepath = os.path.join(os.getcwd(), filename)
        with open(filepath, "w", encoding="utf-8") as f:
            f.write(content)
        return f"PRD saved to {filepath}"
   
class ConductResearch(Action):
    PROMPT_TEMPLATE: str = """
   Context: {context}
    You are a research assistant working with the Project Manager to ensure that
    the PRD includes information from a detailed research report for the given PRD.
    Use the {instruction} to generate a detailed research report on relevant details
    that should be included in the PRD and provide the output in markdown format.
    Include relevant data, statistics, and references to support the PRD.
    **Important**:
    1. Return only the markdown text.
    2. Do not include any other text or explanations.
    3. Limit your response to the content that is relevant to the PRD and a maximum of 500-1,500 words.
    Return ```your markdown text here``` with NO other texts, your text:
    """

    name: str = "ConductResearch"

    async def run(self, instruction: str, context: str = ""): 
        prompt = self.PROMPT_TEMPLATE.format(instruction=instruction, context=context)
        rsp = await self._aask(prompt)
        research_content = self.parse_text(rsp)
        return research_content    
   
    @staticmethod
    def parse_text(rsp):
        return clean_response(rsp)
   
class PerformReview(Action):
    PROMPT_TEMPLATE: str = """
    You are a product reviewer. The following is a Product Requirements Document
    (PRD) generated for a project.

    Please review the PRD below and provide critical, actionable feedback to improve
    its clarity, completeness, and effectiveness. Highlight any missing sections,
    unclear requirements, or potential risks. Ensure that no sections are repeated.

    **Important**:
    1.  Return only the markdown text.
    2. Do not include any other text or explanations.
    3. Limit your response to the content that is relevant to the PRD.
    4. Limit your response to a maximum of 500-1,000 words.

    Return your feedback in markdown format only.

    PRD to review:
    {context}
    """

    name: str = "PerformReview"
    async def run(self, context: str):
        prompt = self.PROMPT_TEMPLATE.format(context=context)
        rsp = await self._aask(prompt)
        review_content = self.parse_text(rsp)
        return review_content
      
    @staticmethod
    def parse_text(rsp):
        return clean_response(rsp)
   
class RevisePRD(Action):
    PROMPT_TEMPLATE: str = """
    Revise the Product Requirements Document (PRD) based on the following review feedback.
    Revise the PRD to address all reviewer suggestions, clarifying vague terms, adding
    measurable goals, expanding on integrations, including user stories, functional requirements, and adding
    any missing sections as suggested.
    **Important**:
    1. Return only the markdown text.
    2. Do not include any other text or explanations.
    3. Include a section at the end titled "Document revision notes" that summarizes the key revisions.
    4. Limit your response to a maximum of 1,500-4,000 words and no more than unique 12 sections.
    5. Ensure that no sections are repeated.
    6. Ensure that each section is ordered and formatted correctly with appropriate headings and subheadings.

    PRD:
    {prd}

    Review Feedback:
    {review}

    Return ```your markdown text here``` with NO other texts, your text:
    """

    name: str = "RevisePRD"

    async def run(self, prd: str, review: str):
        prompt = self.PROMPT_TEMPLATE.format(prd=prd, review=review)
        rsp = await self._aask(prompt)
        revised_prd = self.parse_text(rsp)
        return revised_prd

    @staticmethod
    def parse_text(rsp):
        return clean_response(rsp)

Tugas inti

5 kelas tindakan berikut ini menetapkan tugas inti yang dilakukan oleh agen dalam alur kerja pembuatan PRD yang didukung AI ini:

  1. WritePRD membuat PRD.
  2. SavePRD menyimpan PRD ke disk.
  3. ConductResearch membuat penelitian pendukung.
  4. PerformReview meninjau PRD.
  5. RevisePRD merevisi PRD berdasarkan masukan.

Menentukan peran agen

Berikut adalah peran agen yang menunjukkan tim PRD multiagen. Di bawah ini adalah kode yang menentukan tindakan yang mereka lakukan.

class ProjectManager(Role):
    name: str = "Pam"
    profile: str = "Project Manager"

    def __init__(self, **kwargs):
        super().__init__(**kwargs)
        self.write_action = WritePRD()
        self.save_action = SavePRD()
        self.revise_action = RevisePRD()
        self._watch([UserRequirement, ConductResearch, PerformReview])
        self.set_actions([self.write_action, self.save_action, self.revise_action])

    async def _act(self) -> Message:
        logger.info(f"{self.profile}: Starting PRD generation process.")
        memories = self.get_memories()
        # If this is the first round, generate and save the draft PRD
        if not any(m.role == "Researcher" or m.role == "Reviewer" for m in memories):
            msg = self.get_memories(k=1)[0]
            prd_content = await self.write_action.run(msg.content)
            draft_save_result = await self.save_action.run(prd_content, filename="DraftPRD.md")
            return Message(
                content=draft_save_result,
                role=self.profile,
                cause_by=type(self.write_action)
            )
        # If this is the second round, combine revised PRD and research, then save
        else:
            research_msgs = [m for m in memories if m.role == "Researcher"]
            review_msgs = [m for m in memories if m.role == "Reviewer"]
            research_content = research_msgs[-1].content if research_msgs else "No research found."
            review_content = review_msgs[-1].content if review_msgs else "No review found."
            # Load the draft PRD from file or memory
            with open("DraftPRD.md", "r", encoding="utf-8") as f:
                prd_content = f.read()
            # Only revise if review feedback exists and is not empty
            if review_msgs and review_content.strip() and review_content.strip() != "No PRD draft found.":
                revised_prd = await self.revise_action.run(prd_content, review_content)
            else:
                logger.info(f"{self.profile}: No review feedback found, skipping revision this round.")
                revised_prd = prd_content.strip()
            final_content = (
                f"{revised_prd}\n\n"
                f"---\n\n"
                f"## Research\n{research_content}\n"
            )
            await self.save_action.run(final_content, filename="PRD.md")
            return Message(
                content=final_content,  # Only the markdown document
                role=self.profile,
                cause_by=type(self.write_action)
            )

class Reviewer(Role):
    name: str = "Rico"
    profile: str = "Reviewer"

    def __init__(self, **kwargs):
        super().__init__(**kwargs)
        self.review_action = PerformReview()
        self.set_actions([self.review_action])   
        self._watch([WritePRD])

    async def _act(self) -> Message:
        try:
            with open("DraftPRD.md", "r", encoding="utf-8") as f:
                prd_content = f.read()
        except FileNotFoundError:
            prd_content = "No PRD draft found."
        logger.info(f"{self.profile}: Reviewing PRD...")
        review_content = await self.review_action.run(prd_content)
        return Message(content=review_content, role=self.profile, cause_by=type(self.review_action))

class Researcher(Role):
    name: str = "Rita"
    profile: str = "Researcher"

    def __init__(self, **kwargs):
        super().__init__(**kwargs)
        self.research_action = ConductResearch()
        self.set_actions([self.research_action])
        self._watch([UserRequirement, WritePRD])

    async def _act(self) -> Message:
        try:
            with open("DraftPRD.md", "r", encoding="utf-8") as f:
                prd_content = f.read()
        except FileNotFoundError:
            prd_content = "No PRD draft found."
        logger.info(f"{self.profile}: Researching for PRD...")
        research_content = await self.research_action.run(
            "Provide supporting research for the following PRD.", context=prd_content
        )
        return Message(content=research_content, role=self.profile, cause_by=type(self.research_action))

Alur kerja inti dan penetapan peran

Agen berikut berkolaborasi untuk mengotomatiskan setiap langkah proses pembuatan PRD:

  • ProjectManager (Pam) membuat, menyimpan, dan merevisi PRD.
  • Reviewer (Rico) meninjau PRD dan memberikan masukan.
  • Researcher (Rita) membuat penelitian pendukung untuk PRD.

Langkah 8. Susun dan jalankan Tim

Gunakan Team untuk mempekerjakan agen dan menjalankan alur kerja. Aplikasi ini menggunakan Typer untuk menjalankan proses secara interaktif dari baris perintah.

import typer
import asyncio
from metagpt.team import Team

app = typer.Typer()

@app.command()
def main(
    idea: str = typer.Argument(..., help="A PRD for a banking application for wealth management"),
    investment: float = typer.Option(3.0, "--investment", "-i", help="Dollar amount to invest in the project."),
    n_round: int = typer.Option(2, "--n-round", "-n", help="Number of rounds to run the simulation."),
):
    async def runner():
        team = Team(use_mgx=False)
        team.hire([
            ProjectManager(),
            Researcher(),
            Reviewer(),
        ])
        team.idea = idea
        team.invest(investment=investment)
        team.run_project(idea)
        await team.run(n_round=n_round)
    asyncio.run(runner())

if __name__ == "__main__":
    app()

Cara kerja CLI

  • @app.command() : Memberi tahu Typer bahwa fungsi berikut (main ) adalah perintah yang dapat dijalankan dari terminal.
  • main(...) : Fungsi utama yang menjalankan program. Dibutuhkan tiga argumen:
    • idea : Ide proyek (misalnya, “PRD untuk aplikasi perbankan untuk manajemen kekayaan.”)
    • investment : Jumlah investasi opsional (default:3.0 ). Tindakan ini menyimulasikan anggaran tim dan dapat memengaruhi pengambilan keputusan dan perencanaan agen.
    • n_round : Argumen opsional yang menentukan berapa putaran simulasi yang harus dijalankan (default:2 ).

Membangun tim dan eksekusi

  • runner() : Fungsi asinkron yang menjalankan alur kerja:
    • team = Team(use_mgx=False) : Membuat objekTeam baru yang mewakili sekelompok agen AI. Opsiuse_mgx=False menonaktifkan mode komunikasi MGX lanjutan dengan menggunakan perilaku tim standar.
    • team.hire([...]) : Mempekerjakan (menambahkan) agen ke tim.
    • team.idea = idea : Menetapkan ide proyek tim dari input CLI.
    • team.invest(investment=investment) : Mengalokasikan "pendanaan" tim, memengaruhi bagaimana agen menyimulasikan perencanaan dan alokasi sumber daya.
    • team.run_project(idea) : Memulai proyek dengan ide yang diberikan.
    • await team.run(n_round=n_round) : Menjalankan alur kerja untuk jumlah putaran yang ditentukan, memungkinkan agen untuk meningkatkan PRD secara berulang.

Catatan tentang variabilitas output

Catatan penting:
Dokumen dan output yang dihasilkan oleh tutorial ini menggunakan model bahasa besar (LLM) yang bersifat probabilistik dan terkadang dapat menghasilkan hasil yang tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak konsisten.
Selalu tinjau dan validasi sendiri semua konten yang dihasilkan.
LLM adalah alat yang bermanfaat, tetapi tidak dapat sepenuhnya menggantikan keahlian dan penilaian tim pengembangan produk sesungguhnya.

Contoh perintah

Untuk menjalankan program dengan nilai default untukn_round daninvestment :

python metagpt_prd_generator.py "Write a PRD for a banking app for wealth managers."

Perintah ini akan meluncurkan tim agen, mengotomatiskan proses pembuatan PRD, dan melakukan iterasi untuk jumlah putaran yang ditentukan.

Ringkasan proses pembuatan tim

  • Tindakan menentukan apa yang dapat dilakukan oleh setiap agen.
  • Peran mewakili agen dan menghubungkannya dengan tindakan.
  • Kelas Tim menyatukan agen untuk mengotomatiskan alur kerja PRD.

Pendekatan modular ini memungkinkan ruang untuk menyempurnakan proses mengotomatiskan tugas pengembangan produk yang kompleks.

Contoh output draf PRD vs PRD akhir

Saat Anda menjalankan aplikasi, agen berkolaborasi untuk menghasilkan dan memperbaiki PRD.

  • Draf PRD (DraftPRD.md ): PRD awal yang dibuat oleh agen manajer proyek.
  • Masukan tinjauan: Saran dan kritik dari agen peninjau.
  • Laporan penelitian: Mendukung riset teknis dan pasar dari agen peneliti.
  • PRD Akhir (PRD.md ): PRD yang direvisi, menggabungkan tinjauan dan penelitian.

Draf PRD (kutipan)

# Product Requirements Document: Wealth Manager Banking App

## 1. Introduction & Overview
*   **Product Name:** [Proposed Name - e.g., "WealthBank Pro", "Portfolio Navigator"]
*   **Version:** v0.1 (Initial Draft)
*   **Author:** [Your Team/Name]
*   **Date:** October 26, 2
*   **Status:** Draft

## 2. Purpose & Goals
The purpose of this app is to solve key pain points faced by wealth managers and
their clients with a seamless, integrated digital platform for managing assets,
monitoring portfolio performance, accessing banking services, and facilitating
communication within the financial advisory context.

... (see full draft (`example_DraftPRD.md`) for more sections)

PRD Akhir (kutipan)

# Product Requirements Document: Wealth Manager Banking App

## 1. Introduction & Overview
*   **Product Name:** WealthBank Pro (or Portfolio Navigator - to be confirmed)
*   **Version:** v0.2
*   **Author:** [Your Team/Name]
*   **Date:** October 26, 2023
*   **Status:** Draft
*   **Document Revision Notes:** Addressed reviewer suggestions by clarifying
terms, adding measurable goals, expanding integrations, including user stories,
and added missing sections (User Roles, Data Flow).

## 2. Purpose & Goals
This app provides a secure digital platform for financial advisors to manage client
portfolios and offers clients an intuitive interface to monitor their investments
alongside core banking services.

### Measurable Key Goals:
1.  **Enhance Advisor Efficiency:** Reduce investment monitoring time by
[Specify %]%,decrease report generation time by [Specify %]%.
2.  **Improve Client Experience:** Achieve a Net Promoter Score (NPS) of
[Target NPS score], increase client engagement via app to [Target percentage]%.
3.  **Secure Collaboration:** Reduce email inquiries between advisor and clients
by [Target reduction %]%, ensure all messages are traceable within the platform.

## 3. User Roles
*   **Wealth Manager/Financial Advisor:** Full access to assigned portfolios,
    reporting, and communication.
*   **High-Net-Worth Client:** View-only access to their own portfolio and
    account information.
*   **Administrative Staff (Optional):** Read-only access for reporting/client onboarding.

... (see full final PRD (`example_PRD.md`)for more sections)

Perbaikan yang dilakukan oleh para agen

File PRD.md akhir mencakup bagian berjudul catatan revisi dokumen yang merangkum perubahan penting yang dibuat selama proses peninjauan dan revisi. Bagian ini membantu pemangku kepentingan untuk memahami apa yang diperbarui dalam dokumen.

Berikut adalah peningkatan utama yang ditemukan dalam PRD akhir untuk aplikasi manajer kekayaan:

  • Tujuan terukur ditambahkan: Menambahkan metrik keberhasilan seperti KPI yang jelas termasuk skor NPS dan pengurangan waktu untuk menginformasikan MVP dan pengoptimalan.
  • Peran pengguna: Peran dan izin yang ditetapkan untuk penasihat, klien, dan staf.
  • Integrasi: API dan protokol keamanan yang ditentukan untuk aliran data.
  • Catatan revisi dokumen: Perubahan penting yang dirangkum untuk memudahkan pelacakan.
  • Kisah pengguna: Skenario yang diperluas dan diklarifikasi untuk persyaratan yang dapat ditindaklanjuti.
  • Penelitian: Memasukkan strategi memasuki pasar seperti model penetapan harga dan data teknis untuk mendukung keputusan.

Contoh file output

  • DraftPRD.md : Dokumen persyaratan awal.
  • PRD.md : Dokumen persyaratan akhir yang direvisi.
  • (Opsional) Research.md : Riset pasar dan teknis yang mendukung PRD.

Kesimpulan

Dengan mengikuti tutorial ini, Anda telah mempelajari cara mengotomatiskan pembuatan dan penyempurnaan dokumen persyaratan produk dengan menggunakan MetaGPT dan Ollama. Anda menyiapkan tim multiagen, menentukan tindakan dan peran khusus, dan menjalankan alur kerja berulang yang menghasilkan PRD berkualitas tinggi dan dapat ditindaklanjuti. Pendekatan modular ini dapat diadaptasi untuk berbagai tugas AI kolaboratif lainnya, menjadikannya alat yang efektif untuk merampingkan manajemen produk AI.

Sumber daya

