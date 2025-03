Apa itu crewAI?

Atribut tugas yang diperlukan meliputi deskripsi, agen, dan hasil yang diharapkan. Atribut-atribut ini mendefinisikan ruang lingkup tugas, agen yang bertanggung jawab, dan tujuan. Sebuah tugas dapat langsung ditugaskan ke agen atau ditangani melalui proses hierarki crewAI yang memutuskan berdasarkan peran dan ketersediaan.

Berikut adalah contoh tugas:

data_collection = Task(‘Gather data from customer interactions, transaction history, and support tickets’‘An organized collection of data that can be preprocessed’,data_science_agent,

Atribut tugas opsional mencakup integrasi alat, eksekusi asinkron untuk mendukung konkurensi, serta berbagai format output seperti JSON, model Pydantic, dan file hasil.