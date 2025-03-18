Cara model bahasa memproses dan memisahkan teks berubah dari pendekatan statis tradisional menjadi proses yang lebih baik dan lebih responsif. Berbeda dengan pemotongan tradisional berukuran tetap yang memotong dokumen besar pada titik-titik yang tetap, pemotongan berbasis agen menggunakan teknik berbasis AI untuk menganalisis konten dalam proses yang dinamis dan menentukan cara terbaik untuk memisahkan teks.

Pemotongan berbasis agen memanfaatkan metode pembagian teks berbasis AI, pemotongan rekursif, dan metode pemotongan tumpang tindih, yang bekerja secara bersamaan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan, yang menjaga hubungan antara berbagai ide penting sekaligus mengoptimalkan jendela konteks secara real-time. Dengan pemotongan berbasis agen, setiap potongan diperkaya dengan metadata untuk memperdalam akurasi pengambilan dan efisiensi model secara keseluruhan. Hal ini sangat penting dalam aplikasi RAG, di mana segmentasi data dapat secara langsung memengaruhi kualitas pengambilan dan koherensi respons. Konteks yang bermakna dipertahankan di semua potongan yang lebih kecil, menjadikan pendekatan ini sangat penting bagi chatbot, basis pengetahuan, dan contoh penggunaan AI generatif (gen AI). Kerangka kerja seperti Langchain atau LlamaIndex terus meningkatkan efisiensi pengambilan, menjadikan metode ini sangat efektif.