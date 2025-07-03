Apa itu kolaborasi multiagen?

Tindakan terkoordinasi antara beberapa agen independen dalam sistem terdistribusi, masing-masing memiliki pengetahuan lokal dan kemampuan pengambilan keputusan, disebut sebagai kolaborasi multiagen.

Dalam kolaborasi multiagen, semua agen ini bekerja sama menggunakan protokol komunikasi yang telah ditetapkan untuk bertukar informasi tentang kondisi, menetapkan tanggung jawab, dan mengoordinasikan tindakan. Kerja sama biasanya mencakup metode untuk memerinci tugas, penyebaran sumber daya, penyelesaian konflik, dan perencanaan kerja sama. Ini bisa ditunjukkan secara eksplisit melalui pengiriman pesan atau secara tersirat melalui modifikasi pada lingkungan bersama. Semua sistem ini mengutamakan skalabilitas, ketahanan terhadap kegagalan, dan perilaku kerja sama yang muncul dalam desainnya untuk beroperasi tanpa kendali terpusat. Mari kita pertimbangkan suatu analogi: Anggap sebuah armada drone sedang mencari lokasi bencana untuk penyintas atau informasi. Setiap drone mengikuti jalurnya sendiri, menghindari drone lain, melaporkan apa yang ditemukannya, dan mengubah arah jika terjadi peristiwa tak terduga. Bayangkan skenario ini seperti kolaborasi multiagen: Setiap drone beroperasi secara mandiri maupun kolektif, dalam arti seperti seorang asisten. Tanpa pengelolaan seorang pemimpin, mereka bekerja bersama, berkoordinasi satu sama lain, dan berbagi apa yang mereka lihat. Pendekatan ini adalah cara kerja armada agen otonom yang bekerja sama untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan cerdas dan cepat.

Arsitektur kolaborasi ini merombak arsitektur produk, mengawali berbagai contoh penggunaan yang berjalan hampir sepanjang waktu, beradaptasi terhadap permintaan yang berkembang, dan terus-menerus belajar serta mengoptimalkan kemampuan tanpa intervensi manual. Proses otomatisasi agen dimungkinkan oleh agen khusus dengan kemampuan adaptif yang dirancang untuk menangani berbagai tugas tertentu dengan presisi dan otonomi. Agen AI khusus bekerja sama secara real-time untuk memberikan layanan cerdas, disesuaikan, dan menyeluruh dalam chatbot (menggunakan kerangka kerja RAG), sebuah jenis aplikasi multiagen baru.1