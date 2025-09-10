Apa itu ReWOO?

Selain efisiensi token, ReWOO menunjukkan manfaat tambahan: ketahanan di bawah skenario kegagalan alat. Jika sebuah alat gagal dalam ReAct, misalnya, sistem dapat terjebak dalam lingkaran tak terbatas (karena LLM, misalnya, berulang kali menanyakan cuaca di Chicago pada basis data yang rusak).

ReWOO lebih tangkas. Bahkan jika sebuah alat gagal memberikan satu bukti tertentu, rencana menyeluruh awal masih tersedia: Modul Pekerja dapat terus berjalan dan modul Pemecah Masalah akan dapat memberikan setidaknya sebagian jawaban. Dalam contoh cuaca, alih-alih terjebak dalam lingkaran tak terbatas atau berlebihan dalam menanyakan cuaca Chicago pada basis data, modul Pemecah Masalah setidaknya akan memberikan jawaban yang menginformasikan kepada pengguna tentang cuaca New York dan Milwaukee (dengan asumsi bahwa modul Pekerja dapat mengambil potongan bukti tersebut), yang pada akhirnya mungkin cukup membantu untuk kebutuhan perencanaan pengguna.

Terlepas dari manfaat ReWOO, kerangka kerja ini tidak unggul secara universal; kerangka kerja ini hanya lebih baik untuk jenis pekerjaan tertentu, terutama ketika jenis dan jumlah bukti yang dibutuhkan bersifat teratur dan dapat diprediksi. Namun, kegagalan ReWOO terjadi pada masalah yang kurang dapat diprediksi atau terstruktur yang mungkin memerlukan kreativitas, eksplorasi, atau improvisasi. ReWOO unggul dalam hal-hal tidak diketahui yang diketahui dan gagal dalam hal-hal tidak diketahui yang tidak diketahui.

Misalnya, ReWOO tidak akan optimal untuk melakukan debug pada kode Python, suatu proses eksplorasi dan iteratif di mana setiap perbaikan dapat menghasilkan kesalahan dan petunjuk baru, dan tidak memerlukan rencana yang dibuat dengan sangat saksama. Kerangka kerja yang lebih mudah beradaptasi seperti ReAct meskipun secara umum kurang efisien dalam hal penggunaan token, pada akhirnya akan lebih cocok untuk masalah seperti itu.