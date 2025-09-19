Apa itu agen refleks sederhana?

Meskipun efektif dalam konteks yang sempit, agen refleks sederhana tidak memiliki model dunia nyata serta ingatan akan peristiwa masa lalu. Kesederhanaan ini menghasilkan keterbatasan yang membuatnya tidak dapat digunakan untuk tugas kompleks atau di lingkungan dinamis.

Tidak seperti jenis agen AI lainnya yang mampu menggunakan model bahasa besar (LLM) atau model AI generatif untuk melakukan pemecahan masalah dalam banyak langkah, agen refleks sederhana hanya dapat mempertimbangkan kondisi mereka saat ini. Ini bisa menjadi masalah di lingkungan di mana pengetahuan tentang riwayat diperlukan untuk membuat keputusan yang baik. Sebagai contoh, robot pertanian yang menavigasi ladang mungkin perlu mengingat lokasi yang dikunjungi sebelumnya, yang tidak dapat dilakukan oleh agen refleks sederhana.

Semua agen ini berasumsi bahwa persepsi lingkungan selalu akurat dan lengkap. Pada kenyataannya, sensor dapat gagal atau memberikan data yang tidak akurat. Agen refleks tidak memiliki kemampuan untuk bernalar dalam situasi yang tidak pasti.

Semua perilaku harus dikodekan secara eksplisit dalam aturan. Jika lingkungan berubah, aturan mungkin menjadi tidak efektif. Tidak adanya kemampuan beradaptasi ini membatasi skalabilitas dan generalisasi.

Agen refleks tidak dapat mengejar tujuan jangka panjang atau melakukan pertukaran di antara tujuan tertentu. Mereka hanya bertindak pada rangsangan langsung tanpa mengevaluasi kemungkinan bahwa tindakan berkontribusi pada hasil yang diinginkan. Karena tidak ada elemen pembelajaran, agen refleks tidak dapat beradaptasi melalui pembelajaran penguatan atau menghasilkan strategi baru menggunakan pembuat masalah, karena mereka tidak memiliki mekanisme untuk mengeksplorasi.

Tidak seperti sistem AI berbasis pembelajaran, agen refleks tidak dapat meningkat seiring waktu. Jika situasi baru muncul, manusia harus secara manual menambahkan aturan baru ke sistem.