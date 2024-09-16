Apa itu ChatDev?

Agen ChatDev menggunakan pembagian peran dan inception prompting sebagai panduan untuk menyelesaikan tugas mereka. Inception prompting adalah metode pemberian prompt otomatis LLM berbasis percakapan yang memungkinkan agen untuk saling memberikan prompt guna menyelesaikan tugas melalui peran-peran.8

ChatDev menerapkan rekayasa prompt di awal setiap fase subtugas. Meskipun ChatChain berhasil dalam mendefinisikan proses penyelesaian tugas, agen yang hanya bertukar respons tanpa adanya prompt tambahan atau batasan tidak efektif untuk komunikasi multi-putaran yang berorientasi pada tugas. Untuk mempercepat perkembangan komunikasi yang produktif dan menghindari tantangan seperti pergantian peran, pengulangan instruksi, dan balasan palsu, ChatDev menggunakan mekanisme inception prompting.

Mekanisme pemicu awal bekerja dengan cara menghipnotis LLM menggunakan prompt instruktur dan sistem asisten saat mereka diinisialisasi. Hipnosis LLM dapat memiliki konotasi negatif (dapat digunakan secara jahat untuk memanipulasi model) tetapi dalam kasus ini, ini adalah cara yang efektif untuk memberikan prompt kepada agen pemegang peran. Dalam prompt, tugas dan peran ditentukan untuk memastikan bahwa LLM memberikan instruksi kepada agen tentang cara menjalankan peran kolaboratif mereka dan mengikuti instruksi.

Petunjuk awal untuk setiap peran ini memandu agen untuk memberikan respons yang tepat tanpa pertukaran peran. Prompt untuk kedua peran dalam sistem hampir identik, yang menangani peninjauan dan tujuan subtugas saat ini, peran khusus, alat eksternal yang tersedia, protokol komunikasi, ketentuan penghentian, serta batasan atau persyaratan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan.9 Mekanisme ini berfungsi seperti pagar pengaman LLM, yang meningkatkan kualitas respons dan mengurangi kebutuhan akan intervensi manusia.