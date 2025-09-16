Kita membutuhkan beberapa pustaka dan modul untuk tutorial ini. Pastikan untuk mengimpor yang berikut ini dan jika tidak diinstal, instalasi pip cepat akan menyelesaikan masalah.

%pip install --quiet -U langgraph langchain-ibm langgraph_sdk langgraph-prebuilt google-search-results

Mulai ulang kernel dan impor paket berikut.

import getpass

import uuid



from ibm_watsonx_ai import APIClient, Credentials

from ibm_watsonx_ai.foundation_models.moderations import Guardian

from IPython.display import Image, display

from langchain_core.messages import AnyMessage, SystemMessage, HumanMessage, AIMessage

from langchain_ibm import ChatWatsonx

from langgraph.checkpoint.memory import MemorySaver

from langgraph.graph import START, END, StateGraph

from langgraph.graph.message import add_messages

from langgraph.prebuilt import tools_condition, ToolNode

from langgraph.types import interrupt, Command

from serpapi.google_search import GoogleSearch

from typing_extensions import TypedDict

from typing import Annotated

Untuk mengatur kredensial, kita memerlukan WATSONX_APIKEY dan WATSONX_PROJECT_ID yang Anda buat di Langkah 1. Kita juga akan mengatur WATSONX_URL yang akan berfungsi sebagai titik akhir API.

Untuk mengakses API Paten Google, kita juga memerlukan SERPAPI_API_KEY . Anda dapat membuat kunci gratis dengan pencatatan ke akun SerpApi Anda atau mendaftar.

WATSONX_APIKEY = getpass.getpass(“Please enter your watsonx.ai Runtime API key (hit enter): “)

WATSONX_PROJECT_ID = getpass.getpass(“Please enter your project ID (hit enter): “)

WATSONX_URL = getpass.getpass(“Please enter your watsonx.ai API endpoint (hit enter): “)

SERPAPI_API_KEY = getpass.getpass(“Please enter your SerpAPI API key (hit enter): “)

Sebelum dapat mengawali LLM, kita dapat menggunakan kelas Credentials untuk merangkum kredensial API yang kita teruskan.

credentials = Credentials(url=WATSONX_URL, api_key=WATSONX_APIKEY)

Langkah 4. Buat instans model obrolan

Untuk dapat berinteraksi dengan semua sumber daya yang tersedia di waktu proses watsonx.ai, Anda perlu mengatur APIClient . Di sini, kita meneruskan kredensial dan WATSONX_PROJECT_ID .

client = APIClient(credentials=credentials, project_id=WATSONX_PROJECT_ID)

Untuk tutorial ini, kita akan menggunakan pembungkus ChatWatsonX untuk mengatur model obrolan kita. Pembungkus ini menyederhanakan integrasi pemanggilan dan penghubungan alat. Kami sarankan untuk menggunakan referensi API di ChatWatsonx dokumen resmi untuk informasi lebih lanjut. Kita bisa melewati kita model_id untuk Granite LLM dan klien kita sebagai parameter.

Catatan, jika Anda menggunakan penyedia API berbeda, Anda perlu mengubah dengan pembungkus yang sesuai.

model_id = “ibm/granite-3-3-8b-instruct”

llm = ChatWatsonx(model_id=model_id, watsonx_client=client)

Langkah 5. Tentukan alat pengekstrak paten

Agen AI menggunakan alat untuk mengisi kesenjangan informasi dan memberikan informasi yang relevan. Semua alat ini dapat mencakup pencarian web, RAG, berbagai API, komputasi matematika, dan sebagainya. Dengan menggunakan API Paten Google melalui SerpApi, kita dapat menentukan alat untuk mengekstrak paten. Alat ini adalah fungsi yang mengambil istilah pencarian sebagai argumennya dan menampilkan hasil pencarian organik untuk paten terkait. Pembungkus GoogleSearch membutuhkan parameter seperti mesin pencari yang dalam kasus kita adalah google_patents , istilah pencarian, dan terakhir, SERPAPI_API_KEY .

def scrape_patents(search_term: str):

“””Search for patents about the topic.



Args:

search_term: topic to search for

“””

params = {

“engine”: “google_patents”,

“q”: search_term,

“api_key”: SERPAPI_API_KEY

}



search = GoogleSearch(params)

results = search.get_dict()

return results[‘organic_results’]

Selanjutnya, mari kita ikat LLM ke scrape_patents alat menggunakan bind_tools metode .

tools = [scrape_patents]

llm_with_tools = llm.bind_tools(tools)

Langkah 6. Pendekatan HITL pertama: Interupsi statis

Grafik agen LangGraph terdiri dari node dan tepi. Node adalah fungsi yang menyampaikan, memperbarui, dan menghasilkan informasi. Bagaimana kita melacak informasi ini di antara berbagai node? Nah, grafik agen memerlukan status yang menyimpan semua informasi relevan yang dibutuhkan agen untuk membuat keputusan. Node terhubung oleh tepi yang merupakan fungsi yang memilih node berikutnya untuk dijalankan berdasarkan status saat ini. Bagian tepi dapat bersifat bersyarat atau tetap.

Mari kita mulai dengan membuat sebuah AgentState kelas untuk menyimpan konteks pesan dari pengguna, alat, dan agen itu sendiri. Python TypedDict kelas digunakan di sini untuk membantu memastikan pesan berada dalam format kamus yang sesuai. Kita juga bisa menggunakan LangGraph add_messages fungsi peredam untuk menambahkan pesan baru ke daftar pesan yang ada.

class AgentState(TypedDict):

messages: Annotated[list[AnyMessage], add_messages]

Selanjutnya, tentukan fungsi call_llm yang menyusun node assistant node . Node ini hanya akan memanggil LLM dengan pesan status saat ini serta pesan sistem.

sys_msg = SystemMessage(content=”You are a helpful assistant tasked with prior art search.”)



def call_llm(state: AgentState):

return {“messages”: [llm_with_tools.invoke([sys_msg] + state[“messages”])]

Selanjutnya, kita dapat menetapkan fungsi guardian_moderation yang menyusun node guardian node . Node ini dirancang untuk memoderasi pesan dengan menggunakan sistem penjaga, untuk deteksi dan memblokir konten yang tidak diinginkan atau sensitif. Pertama, pesan terakhir diambil. Selanjutnya, sebuah kamus bernama detectors ditetapkan yang berisi konfigurasi detektor dan nilai ambang batasnya. Detektor ini mengidentifikasi jenis konten tertentu dalam pesan, seperti informasi identifikasi pribadi (PII) serta ujaran kebencian, bahasa yang menghina, dan kata-kata kotor (HAP). Selanjutnya, contoh kelas Guardian dibuat, meneruskan objek api_client bernama client dan detectors kamus . Metode detect dari instans Guardian dipanggil, meneruskan isi pesan terakhir dan kamus detectors . Metode ini kemudian menghasilkan kamus di mana kunci moderation_verdict kunci menyimpan nilai “aman” atau “tidak pantas,” tergantung pada output model Granite Guardian.

def guardian_moderation(state: AgentState):

message = state[‘messages’][-1]

detectors = {

“granite_guardian”: {“threshold”: 0.4},

“hap”: {“threshold”: 0.4},

“pii”: {},

}

guardian = Guardian(

api_client=client,

detectors=detectors

)

response = guardian.detect(

text=message.content,

detectors=detectors

)

if len(response[‘detections’]) != 0 and response[‘detections’][0][‘detection’] == “Yes”:

return {“moderation_verdict”: “inappropriate”}

else:

return {“moderation_verdict”: “safe”}

Sekarang, mari kita definisikan block_message yang berfungsi sebagai mekanisme notifikasi, menginformasikan kepada pengguna bahwa kueri input mereka mengandung konten yang tidak pantas dan telah diblokir.

def block_message(state: AgentState):

return {“messages”: [AIMessage(content=”This message has been blocked due to inappropriate content.”)]

Sekarang kita dapat menggabungkan semua fungsi ini dengan menambahkan node yang sesuai dan menghubungkannya dengan tepi yang menetapkan aliran grafik.

Grafik dimulai di node guardian yang memanggil metode guardian_moderation metode untuk mendeteksi konten berbahaya sebelum mencapai LLM dan API. Tepi bersyarat antara guardian dan assistant mengarahkan status grafik ke node assistant atau bagian akhir. Posisi ini ditentukan oleh output fungsi guardian_moderation . Pesan aman diteruskan ke node assistant yang mengeksekusi metode call_llm . Kami juga menambahkan tepi bersyarat antara node assistant dan tools untuk mengarahkan pesan dengan tepat. Jika LLM menghasilkan pemanggilan alat, metode tools_condition akan mengarahkan ke node alat. Jika tidak, grafik akan mengarahkan ke bagian akhir. Langkah ini merupakan bagian dari arsitektur agen ReAct karena kami ingin agen menerima output alat kemudian bereaksi terhadap perubahan status untuk menentukan tindakan selanjutnya.

builder = StateGraph(AgentState)



builder.add_node(“guardian”, guardian_moderation)

builder.add_node(“block_message”, block_message)

builder.add_node(“assistant”, call_llm)

builder.add_node(“tools”, ToolNode(tools))



builder.add_edge(START, “guardian”)

builder.add_conditional_edges(

“guardian”,

lambda state: state[“moderation_verdict”],

{

“inappropriate”: “block_message”,

“safe”: “assistant”

}

)

builder.add_edge(“block_message”, END)

builder.add_conditional_edges(

“assistant”,

tools_condition,

)

builder.add_edge(“tools”, “assistant”)

memory = MemorySaver()

Selanjutnya, kita dapat menyusun grafik yang memungkinkan kita untuk memanggil agen dalam langkah selanjutnya. Untuk mempertahankan pesan, kita dapat menggunakan MemorySaver titik pemeriksa . Untuk menerapkan pendekatan pengawasan manusia pertama, interupsi statis, kita dapat mengatur interrupt_before parameter ke node assistant . Ini berarti bahwa sebelum grafik mengarahkan ke LLM di node assistant , interupsi akan terjadi pada grafik yang memungkinkan manusia mengawasi alur kerja agen untuk memberikan masukan.

graph = builder.compile(interrupt_before=[“assistant”], checkpointer=memory)

Untuk mendapatkan representasi visual dari grafik agen, kita dapat menampilkan aliran grafik.

display(Image(graph.get_graph(xray=True).draw_mermaid_png()))

