Agen AI di bidang keuangan

Tidak seperti AI tradisional atau otomatisasi keuangan, agen AI beroperasi dengan tingkat otonomi—atau “agensi”. Mereka dapat memahami data, bernalar tentang hal itu, dan mengambil tindakan yang peka terhadap konteks. Gartner memprediksi bahwa pada tahun 2028, 33% aplikasi perangkat lunak perusahaan menyertakan AI agen, naik dari kurang dari 1% pada tahun 2024.1

AI tradisional merespons input yang telah ditentukan berdasarkan data sebelumnya. AI generatif membuat konten baru (output) dengan mempelajari pola dari informasi historis—tetapi masih bergantung pada intervensi manusia, seperti prompt, untuk setiap langkah.

Agen AI melangkah lebih jauh: mereka dapat bertindak secara mandiri, belajar dan beradaptasi secara real-time, dan berkoordinasi dengan agen lain untuk membuat keputusan, dan terus meningkatkan, seperti manusia. Pada tahun 2028, setidaknya 15% keputusan kerja sehari-hari akan dibuat secara otonom melalui AI agen, naik dari nol persen pada tahun 2024, menurut Gartner.1

Sistem AI agen menggabungkan model bahasa besar (LLM), machine learning, dan AI generatif untuk melakukan berbagai tugas yang kompleks. Tidak seperti LLM mandiri yang hanya menghasilkan respons berdasarkan data pelatihan mereka, agen AI dapat terhubung ke alat eksternal dan sumber data, mengambil informasi real-time, dan melakukan tindakan. Mereka merencanakan, beradaptasi, dan belajar dari interaksi pada masa lalu, sehingga berguna untuk berbagai tugas di dunia nyata seperti mengotomatiskan proses TI, menghasilkan kode, atau, di sektor keuangan, mendukung analisis keuangan.