Agen AI di bidang keuangan

Agen kecerdasan buatan (AI) dengan cepat menjadi pusat sektor keuangan, mengubah cara organisasi mengumpulkan, menganalisis, dan bertindak berdasarkan informasi.

Tidak seperti AI tradisional atau otomatisasi keuangan, agen AI beroperasi dengan tingkat otonomi—atau “agensi”. Mereka dapat memahami data, bernalar tentang hal itu, dan mengambil tindakan yang peka terhadap konteks. Gartner memprediksi bahwa pada tahun 2028, 33% aplikasi perangkat lunak perusahaan menyertakan AI agen, naik dari kurang dari 1% pada tahun 2024.1

AI tradisional merespons input yang telah ditentukan berdasarkan data sebelumnya. AI generatif membuat konten baru (output) dengan mempelajari pola dari informasi historis—tetapi masih bergantung pada intervensi manusia, seperti prompt, untuk setiap langkah.

Agen AI melangkah lebih jauh: mereka dapat bertindak secara mandiri, belajar dan beradaptasi secara real-time, dan berkoordinasi dengan agen lain untuk membuat keputusan, dan terus meningkatkan, seperti manusia. Pada tahun 2028, setidaknya 15% keputusan kerja sehari-hari akan dibuat secara otonom melalui AI agen, naik dari nol persen pada tahun 2024, menurut Gartner.1

Sistem AI agen menggabungkan model bahasa besar (LLM), machine learning, dan AI generatif untuk melakukan berbagai tugas yang kompleks. Tidak seperti LLM mandiri yang hanya menghasilkan respons berdasarkan data pelatihan mereka, agen AI dapat terhubung ke alat eksternal dan sumber data, mengambil informasi real-time, dan melakukan tindakan. Mereka merencanakan, beradaptasi, dan belajar dari interaksi pada masa lalu, sehingga berguna untuk berbagai tugas di dunia nyata seperti mengotomatiskan proses TI, menghasilkan kode, atau, di sektor keuangan, mendukung analisis keuangan.

Bagaimana agen AI diterapkan dalam keuangan

Agen AI telah diterapkan dalam perdagangan, kepatuhan, pelaporan, manajemen risiko, dan layanan pelanggan. Salah satu penggunaan yang paling berdampak adalah dalam pelaporan keuangan dan akuntansi, di mana mereka merampingkan pengumpulan, validasi, dan pengungkapan data. Agen dapat mengelola alur kerja keuangan dari penutupan akhir bulan hingga kesiapan audit, menandai ketidaksesuaian, dan menegakkan kepatuhan. Kemampuan ini membebaskan para pemimpin keuangan dan tim untuk tidak terlalu berfokus pada rekonsiliasi manual dan lebih pada memberikan insight, sekaligus meningkatkan harapan untuk transparansi dan tata kelola.

Audit adalah bidang lain yang dipengaruhi oleh agen AI. Mereka dapat memecah prosedur audit menjadi tugas yang lebih kecil, melaksanakannya secara mandiri, dan menghasilkan output untuk ditinjau. Ini mempercepat proses dan mengurangi kesalahan.

Interaksi pelanggan adalah aplikasi utama. Asisten yang didukung AI sekarang memberikan panduan yang dipersonalisasi, mengotomatiskan interaksi layanan, dan bertindak sebagai pelatih keuangan yang beradaptasi dengan perilaku pengguna. Saat sistem ini belajar dan berkembang, mereka dapat menciptakan pengalaman yang lebih disesuaikan dan dapat diakses oleh pelanggan.

AI agen meningkatkan manajemen risiko dengan terus memantau transaksi, kontrak, dan komunikasi. Agen beradaptasi dengan ancaman yang berkembang dan persyaratan peraturan. Ini membantu memungkinkan respons dinamis terhadap risiko penipuan atau kondisi pasar yang bergeser.

Sebagai fintech canggih, agen AI menggerakkan industri menuju otonomi, efisiensi, dan insight strategis yang lebih besar. Mereka mendukung penutupan yang lebih cepat, audit yang lebih cerdas, manajemen risiko proaktif, dan interaksi pelanggan yang lebih personal.

Pada saat yang sama, otonomi mereka menimbulkan tantangan seputar pengawasan, kemampuan menjelaskan, dan risiko sistemik. Masa depan keuangan tidak hanya bergantung pada mengadopsi agen AI, tetapi juga mengatur mereka secara bertanggung jawab untuk membantu memastikan mereka menghadirkan inovasi sekaligus mempertahankan akuntabilitas dan kepercayaan.

Mengapa agen AI di bidang keuangan itu penting

Agen AI penting dalam keuangan karena mereka mewakili pergeseran mendasar dalam cara industri beroperasi—tidak hanya dalam hal efisiensi, tetapi dalam sifat dasar pengambilan keputusan keuangan dan akuntabilitas. Keuangan selalu mengandalkan manusia dan proses untuk menafsirkan data, menerapkan penilaian, dan melaksanakan tindakan.

Dengan agen AI, kebanyakan tugas ini tidak lagi perlu dilakukan langkah demi langkah oleh manusia. Sebaliknya, agen AI bekerja dengan pengawasan manusia minimal untuk mengelola alur kerja, berkoordinasi lintas fungsi, dan memberikan insight secara real-time. Hal ini memungkinkan fungsi keuangan untuk mengalihkan fokusnya dari menangani sebagian besar transaksi menjadi mendorong strategi dan nilai, sekaligus tetap mengandalkan penilaian manusia dan arahan strategis.

Alasan lain mengapa agen AI penting pada operasi keuangan meliputi:

Skala dan cakupan yang diperluas: Manusia hanya dapat memproses sekian banyak informasi dalam satu waktu. AI dalam bidang keuangan dan gen AI yang berfokus pada keuangan membantu agen AI untuk menangani kumpulan data yang besar dan kompleks tanpa gangguan. Ini mengubah pelaporan, kepatuhan, dan penilaian risiko dari cuplikan berkala menjadi proses keuangan real-time. Agen mengubah secara drastis cara risiko dikelola, peluang diidentifikasi, dan strategi dieksekusi. Organisasi dapat beralih dari pengambilan keputusan reaktif ke pendekatan proaktif dan prediktif. 

Inklusi lebih luas pasar yang lebih kecil: Agen AI juga membuat keuangan lebih inklusif dengan menjangkau pelanggan dan pasar yang sebelumnya terlalu mahal atau rumit untuk dilayani. Mereka membantu memungkinkan keuangan mikro di komunitas yang kurang terlayani dan menyediakan perbankan digital yang dipersonalisasi dalam skala besar. Kemampuan ini mendefinisikan kembali apa yang dapat dicapai keuangan dan siapa yang dapat dijangkau.

Kepercayaan dan transparansi: Agen AI mendukung konsistensi, keandalan, dan akuntabilitas dengan mempertahankan jejak audit berkelanjutan, memvalidasi data di setiap langkah dan menghasilkan output yang dapat dijelaskan bagi pembuat peraturan, dewan, dan pemangku kepentingan. Pergeseran ini memperkuat kecepatan dan integritas operasi keuangan.

Agen AI dalam contoh penggunaan keuangan

Perjalanan menuju kesuksesan dengan agen AI membutuhkan kesediaan untuk berhenti sejenak dan mencatat kekayaan teknologi Anda. Anda perlu menilai di mana jaringan teknologi Anda cukup kuat untuk mendukung pertumbuhan dan di mana jaringan teknologi tersebut gagal memberikan data yang dibutuhkan organisasi untuk berkembang.2

Agen AI merombak banyak bidang keuangan dengan mengambil tugas yang pernah membutuhkan upaya manual yang signifikan. Contoh penggunaan berikut menyoroti di mana agen ini membuat dampak:

Perdagangan algoritmik

Di dunia perdagangan, agen AI mengawasi pergerakan pasar dan mengeksekusi perdagangan secara otomatis. Tidak seperti program perdagangan lama yang mengikuti aturan tetap, agen yang lebih baru dapat menyesuaikan strategi mereka saat kondisi berubah.

Misalnya, jika ada berita yang berdampak pada harga minyak, agen AI dapat dengan cepat menyesuaikan kepemilikan energi portofolio sebelum pedagang manusia memiliki waktu untuk bertindak. Kemampuan beradaptasi ini memungkinkan institusi untuk merespons lebih cepat dan tetap kompetitif di pasar yang bergerak cepat.

Audit

Dalam audit, agen AI membantu dengan memecah tugas besar yang berulang menjadi langkah-langkah otomatis yang lebih kecil. Mereka dapat meninjau ribuan transaksi, menyoroti pola yang tidak biasa, dan bahkan menyusun bagian dari dokumentasi audit untuk ditinjau manusia.

Bayangkan sebuah agen yang terus melacak transaksi sepanjang tahun dan menyimpan catatan terbaru tentang potensi risiko. Pada saat audit formal dimulai, banyak pekerjaan dasar sudah selesai. Auditor dapat berfokus pada penilaian dan analisis alih-alih memeriksa data.

Penilaian kredit dan penjaminan

Ulasan kredit tradisional bisa berjalan lambat dan berdasarkan data yang terbatas. Agen AI meningkatkannya dengan menganalisis berbagai input yang lebih luas — dari riwayat pembayaran dan laporan keuangan hingga data seperti tagihan utilitas atau pola transaksi. Mereka dapat dengan cepat menilai risiko, merekomendasikan persyaratan kredit, dan bahkan menjelaskan alasan di balik keputusan mereka. Hal ini membuat proses underwriting menjadi lebih cepat, lebih konsisten, dan lebih inklusif, terutama bagi orang atau bisnis dengan riwayat kredit terbatas yang mungkin terlewat.

Layanan pelanggan dan keterlibatan

Semakin banyak bank dan perusahaan fintech beralih ke agen AI untuk meningkatkan layanan pelanggan dan dukungan pelanggan. Semua agen ini sering bekerja bersama chatbot berbasis AI dan asisten virtual yang menangani pertanyaan rutin, seperti "Berapa saldo saya?" atau "Apakah pembayaran saya berhasil?" Tetapi agen AI melangkah lebih jauh dari bot. Mereka dapat berkoordinasi lintas sistem, menganalisis perilaku pelanggan, dan memberikan panduan keuangan yang dipersonalisasi.

Misalnya, jika seorang pelanggan secara konsisten mengeluarkan uang lebih banyak menjelang akhir bulan, asisten AI mungkin akan menyarankan alat anggaran atau merekomendasikan untuk memindahkan uang ke dalam tabungan pada awal siklus. Personalisasi ini membantu pelanggan merasa didukung sekaligus mendorong kebiasaan keuangan yang lebih baik. Sejauh ini, 16% nasabah di seluruh dunia merasa nyaman dengan bank tanpa kantor cabang dan sepenuhnya digital sebagai hubungan perbankan utama mereka.4

Perencanaan keuangan dan forecasting

Dalam survei terhadap manajer keuangan, melakukan analisis keuangan dan membuat perkiraan adalah area di mana mereka melihat gen AI memiliki dampak terbesar.2 Agen AI meningkatkan cara tim keuangan memperkirakan tren pasar dan merencanakan masa depan. Dengan menarik data dari sistem internal, sumber pasar, dan umpan berita ekonomi, mereka dapat membangun perkiraan yang diperbarui secara otomatis saat kondisi berubah.

Misalnya, jika biaya bahan baku naik atau permintaan bergeser di pasar utama, agen dapat menyesuaikan model keuangan dan menyoroti dampaknya terhadap pendapatan dan margin. Hal ini memungkinkan para pemimpin keuangan untuk menguji skenario "bagaimana jika" dan merespons perubahan dengan lebih cepat, menjadikan perencanaan lebih dinamis dan tidak terlalu bergantung pada asumsi yang statis dan hanya pada satu waktu.

Pelaporan keuangan

Agen AI mengubah cara tim keuangan menangani pelaporan. Alih-alih menunggu hingga akhir bulan untuk melakukan rekonsiliasi rekening dan mengumpulkan informasi, agen dapat terus mengumpulkan data dari berbagai sistem—seperti platform perencanaan sumber daya perusahaan (ERP), alat penagihan, dan umpan data eksternal yang terhubung melalui antarmuka program aplikasi (API)—dan menganalisisnya secara real-time. Mereka juga dapat meninjau entri jurnal saat dibuat dan menemukan entri yang tidak ada, transaksi yang tidak biasa, atau ketidaksesuaian segera setelah terjadi.

Misalnya, jika pendapatan dari kontrak dicatat secara tidak benar, agen AI dapat melacak entri jurnal kembali ke persyaratan kontrak, memeriksa kepatuhan dengan standar akuntansi, dan menyarankan perlakuan yang benar. Dengan mengotomatiskan pengumpulan dan validasi data keuangan, agen AI membuat laporan lebih akurat, siap lebih cepat, dan tidak membuat stres dibandingkan dengan penutupan gaya tradisional yang dilakukan “menjelang tenggat”.

Tim keuangan IBM mulai menangani proses entri jurnal yang awalnya manual, berulang, dan memakan waktu, beberapa tahun yang lalu. Mereka meluncurkan inisiatif Jobotx pada tahun 2024, memperluas kemampuan otomatisasi RPA menggunakan IBM watsonx Orchestrate dan IBM Apptio Enterprise Business Management (EBM). Semua alat ini mengatasi masalah persisten seperti validasi data yang tidak konsisten, penundaan waktu siklus, dan skalabilitas.

Dengan menggabungkan AI, RPA, dan prioritas otomatisasi berbasis biaya, IBM mulai menstandardisasi dan mempercepat pemrosesan jurnal di seluruh wilayah dengan cara yang lebih cerdas dan mudah beradaptasi. Dengan otomatisasi proses yang menyeluruh, waktu siklus untuk penutupan dan rekonsiliasi keuangan diproyeksikan dapat dipangkas hingga lebih dari 90%. Selain itu, perusahaan juga berpotensi mencapai penghematan biaya tahunan sekitar USD 600.000.5  Pada tahun 2025, IBM dinobatkan sebagai pemimpin dalam Gartner Magic Quadrant untuk alih daya proses bisnis keuangan dan akuntansi.6

Deteksi penipuan dan manajemen risiko

58% CEO terkemuka mengharapkan AI memberikan dampak transformatif pada peningkatan keamanan dan manajemen risiko.3 Lembaga keuangan menggunakan agen AI untuk memantau risiko secara real-time. Sebagai contoh, agen dapat memindai ribuan aplikasi kredit dan langsung menilai mana yang memiliki risiko gagal bayar lebih tinggi, dengan menggunakan data keuangan dan informasi dari luar seperti berita atau kondisi pasar. Demikian pula dalam deteksi penipuan, agen dapat melihat perilaku transaksi yang tidak biasa—seperti transfer besar mendadak pada akun yang tidak aktif—dan segera menandainya. Ini lebih memudahkan penghentian masalah sejak awal, daripada bereaksi setelah terjadi.

Bank Aksari Pakistan bekerja sama dengan IBM untuk membantu memenuhi aturan keamanan siber baru pemerintah. Kebijakan baru menyerukan bank untuk mempertahankan kemampuan keamanan dasar, termasuk pusat operasi keamanan(SoC) dan alat respons otomatis yang bekerja sepanjang waktu. SOC baru yang dihasilkan mengurangi jumlah insiden keamanan dari sekitar 700 per hari menjadi kurang dari 20. SOC ini juga mengurangi waktu remediasi rata-rata dari 30 menit menjadi 5 menit.7

Kepatuhan terhadap peraturan

Dalam sebuah studi tentang adopsi gen AI, 53% eksekutif memiliki kekhawatiran tentang kendala yang disebabkan oleh peraturan dan kepatuhan.2 Agen AI membantu lembaga keuangan tetap melampaui persyaratan peraturan yang kompleks dan cepat berubah ini. Alih-alih mengandalkan peninjauan, agen dapat terus memantau transaksi, komunikasi, dan dokumentasi terhadap persyaratan peraturan.

Misalnya, agen AI mungkin memeriksa apakah perjanjian pinjaman mematuhi aturan pengungkapan atau apakah komunikasi klien memenuhi standar pinjaman yang adil. Sistem ini juga dapat menganalisis pembaruan peraturan dalam jumlah besar, menyoroti perubahan yang relevan, dan bahkan merekomendasikan penyesuaian pada kebijakan internal. Dengan mengotomatiskan pemeriksaan ini secara real-time, agen AI mengurangi risiko ketidakpatuhan, meminimalkan denda yang mahal, dan membebaskan tim kepatuhan untuk berfokus pada masalah lain.

Manajemen perbendaharaan dan likuiditas

Mengelola likuiditas di seluruh akun, mata uang, dan anak perusahaan adalah tantangan. Agen AI dapat memantau arus kas secara real-time, memperkirakan kebutuhan pendanaan jangka pendek, dan menyarankan alokasi modal yang paling efisien.

Sebagai contoh, jika anak perusahaan diproyeksikan mengalami kekurangan dana, agen dapat menandai masalah ini sejak dini, mengusulkan pengalokasian ulang dana, atau memicu tindakan yang telah disetujui sebelumnya. Pengawasan proaktif ini membantu perusahaan menjaga stabilitas sekaligus mengoptimalkan penggunaan modal kerja mereka.

Manfaat agen AI di bidang keuangan

Agen AI adalah solusi AI canggih yang melakukan pekerjaan berulang dan melibatkan sangat banyak data serta memungkinkan diperolehnya insight real-time. Mereka membantu merampingkan operasi dan meningkatkan kecepatan, akurasi, dan skalabilitas berbagai proses penting. Manfaat lainnya termasuk:

Pengalaman pengguna yang lebih baik: Dalam peran yang berinteraksi dengan nasabah, agen AI memberikan respons yang lebih cepat, saran keuangan yang dipersonalisasi, dan dukungan sepanjang waktu. Ini meningkatkan kepuasan sekaligus mengurangi tekanan pada tim layanan.

Pengurangan biaya: Agen AI menurunkan biaya operasional dengan mengurangi pekerjaan manual dan kesalahan. Sebagai contoh, lebih sedikit waktu staf yang dibutuhkan untuk pelaporan rutin dan kerugian akibat penipuan dapat dicegah melalui deteksi dini.

Manajemen risiko yang lebih baik: Agen dapat memantau risiko secara terus-menerus, mulai dari eksposur kredit hingga deteksi penipuan. Kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan berbagai pola baru membuatnya efektif dalam menangkap ancaman yang mungkin lolos dari sistem berbasis aturan yang lebih tradisional.

Inklusi keuangan: AI agen dapat membantu memperluas layanan keuangan ke pasar yang kurang terlayani dengan menilai kelayakan kredit secara mandiri, memungkinkan pinjaman mikro, dan menyediakan pengalaman perbankan digital yang disesuaikan dalam skala besar.

Efisiensi yang lebih besar: Agen AI mengotomatiskan tugas berulang dan memakan waktu seperti rekonsiliasi, entri jurnal, atau peninjauan transaksi atau pemeriksaan pengeluaran. Sistem ini membebaskan tim keuangan dari tugas rutin, sehingga mereka dapat berfokus pada analisis dan strategi bernilai lebih tinggi. Sebagai contoh, CFO dapat menghabiskan lebih sedikit waktu untuk pengawasan manual dan lebih banyak waktu untuk mendorong pengambilan keputusan strategis di seluruh bisnis.

Peningkatan akurasi: Agen AI mengurangi risiko kesalahan manusia dalam pelaporan keuangan, audit, dan kepatuhan dengan terus memvalidasi data dan menemukan anomali. Ini mengarah pada angka yang lebih dapat diandalkan dan lebih sedikit kesalahan mahal.

Insight real-time: Daripada menunggu laporan akhir periode, tim keuangan mendapatkan akses ke analisis data langsung. Agen AI dapat menyoroti masalah atau peluang saat kemunculannya, membantu organisasi membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat.

Skalabilitas: Seiring pertumbuhan organisasi, agen AI dapat menangani volume data yang lebih besar dan proses yang lebih kompleks tanpa memerlukan peningkatan jumlah karyawan yang proporsional. Hal ini membuat pertumbuhan lebih berkelanjutan.

Kepatuhan yang lebih kuat: Agen AI mengimbangi persyaratan peraturan yang kompleks dengan memeriksa transaksi, kontrak, dan standar pelaporan secara otomatis. Mereka juga memelihara jejak audit yang transparan, sehingga lebih mudah untuk menunjukkan kepatuhan pada pembuat peraturan dan auditor.

Tantangan agen AI di bidang keuangan

Meskipun potensi agen AI dalam keuangan signifikan, penggunaannya juga menimbulkan kompleksitas dan risiko baru. Namun, 60% CEO perbankan mengatakan mereka harus menerima risiko yang signifikan untuk memanfaatkan keunggulan otomatisasi dan meningkatkan daya saing.4

Pengambilan keputusan otonom memunculkan pertanyaan penting tentang tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam industri yang sangat diatur ini. Berbagai isu seperti privasi data, risiko sistemik, dan pertimbangan etika harus dikelola dengan hati-hati untuk membantu memastikan bahwa agen AI meningkatkan layanan keuangan tanpa mengorbankan stabilitas atau keadilan. Berikut ini adalah gambaran lebih dekat tentang tantangan ini dan tantangan lain:

Bias dan keadilan: Jika agen AI dilatih pada data yang bias atau tidak lengkap, keputusan mereka, seperti persetujuan pinjaman atau penilaian kredit, dapat secara tidak adil merugikan kelompok tertentu. Ini akan menimbulkan masalah etika dan potensi tantangan peraturan.

Privasi data dan keamanan: Agen AI mengandalkan sejumlah besar data sensitif. Jika tidak dikelola dengan benar, hal ini akan menimbulkan risiko seputar privasi, pelanggaran data, dan penyalahgunaan informasi pelanggan. Otonomi mereka juga menimbulkan kerentanan keamanan siber baru.

Penggunaan dan kepercayaan etis: Bahkan ketika berfungsi dengan benar, ketergantungan berlebihan pada agen AI dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelanggan dan pemangku kepentingan. Memastikan penerapan yang etis (di mana AI melengkapi dan bukannya menggantikan penilaian manusia) sangat penting untuk menjaga kepercayaan.

Kurangnya kemampuan menjelaskan: Banyak agen AI beroperasi sebagai “kotak hitam”, sehingga sulit untuk memahami bagaimana mereka mencapai kesimpulan tertentu. Di bidang keuangan—di mana pembuat peraturan, auditor, dan dewan menuntut transparansi—kurangnya kemampuan untuk menjelaskan ini dapat melemahkan kepercayaan dan kepatuhan.

Ketidakpastian peraturan: Peraturan global untuk AI masih berkembang. Lembaga keuangan menghadapi ketidakpastian tentang cara menerapkan agen AI sesuai dengan undang-undang dan standar masa depan, terutama di berbagai yurisdiksi.

Keandalan dan ketahanan: Kekuatan agen AI bergantung pada data dan model yang mendukungnya. Kualitas data yang buruk, asumsi yang salah, atau kegagalan teknis dapat menyebabkan output yang tidak akurat atau kesalahan penting dalam pengambilan keputusan.

Masa depan agen AI di bidang keuangan

“AI agen berjanji untuk meningkatkan produktivitas, presisi, dan pengambilan keputusan, mendorong layanan keuangan menuju otonomi proses yang lebih dalam,” menurut World Economic Forum.8 Agen AI masih dalam tahap awal adopsi, tetapi pengaruhnya terhadap sektor keuangan diperkirakan akan berkembang pesat.

Dalam waktu dekat, kita dapat mengharapkan semua sistem ini beralih dari peran pendukung menjadi infrastruktur inti untuk operasi keuangan. Mereka akan semakin mengelola seluruh proses, mulai dari rekonsiliasi harian hingga perencanaan skenario yang rumit, dengan lebih sedikit kebutuhan akan pengawasan manusia secara langsung. Pergeseran ini berpotensi membuat keuangan menjadi lebih tangkas, memungkinkan institusi untuk beradaptasi secara real-time terhadap perubahan pasar, pembaruan peraturan, atau kebutuhan pelanggan.

Dalam jangka yang lebih panjang, agen AI dapat mengubah cara ekosistem keuangan beroperasi. Alih-alih menjadi alat yang terpisah untuk pelaporan, kepatuhan atau layanan pelanggan, jaringan agen yang dapat berbagi fungsi dapat berkolaborasi di seluruh departemen, perusahaan, dan bahkan industri.

Sebagai contoh, agen yang memantau perubahan peraturan dapat berinteraksi langsung dengan agen lain yang mengawasi risiko kredit, untuk memastikan bahwa penyesuaian berlangsung dengan lancar di seluruh praktik kepatuhan dan pemberian pinjaman. Ketika agen lebih dapat dijelaskan dan tepercaya, mereka juga dapat memainkan peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan strategis, bertindak sebagai penasihat bagi para eksekutif dan dewan.

Perkembangan bukannya tanpa tantangan. 64% CEO mengatakan risiko tertinggal mendorong mereka untuk berinvestasi dalam beberapa teknologi sebelum mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang nilai yang diberikannya pada organisasi.3 Pertanyaan tentang tata kelola, akuntabilitas, dan risiko akan tumbuh ketika agen menjadi lebih mandiri. Tetapi jika lembaga keuangan, pembuat peraturan, dan penyedia teknologi membangun kerangka kerja yang kuat untuk AI yang bertanggung jawab, sistem agen dapat memberdayakan sektor keuangan yang lebih transparan, inklusif, dan tangguh.

