Untuk mendukung agen ini, kami mengintegrasikan antarmuka pemrograman aplikasi (API) IBM watsonx.ai sebagai backend model. Dengan memanfaatkan integrasi watsonx.ai dengan Hugging Face, kami telah mengonfigurasi kerangka kerja untuk menggunakan Llama-4-Maverick guna menghasilkan solusi perangkat lunak sederhana. Contoh ini berfungsi sebagai dasar untuk menjelajahi ChatChain dan mekanisme komunikasi agen internal lainnya yang memandu perilaku agen dan pengambilan keputusan di seluruh alur kerja.

Pada akhir tutorial ini, Anda harus memiliki pengalaman langsung mengatur dan menjalankan ChatDev, dan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana protokol komunikasi agen memungkinkan kolaborasi multiagen yang efektif dan andal.

AI kolaboratif: Sistem kecerdasan buatan yang dirancang untuk bekerja bersama manusia atau agen AI, seringkali dengan menggunakan pembelajaran mendalam atau teknik canggih lainnya untuk memungkinkan kerja sama, pengambilan keputusan bersama, dan pemecahan masalah bersama untuk mencapai tujuan bersama.

Kolaborasi multi-agen: Beberapa agen otonom yang berbagi informasi dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Agen-agen ini dapat memiliki tingkat pengetahuan, kemampuan, dan perspektif yang bervariasi, dan kolaborasi mereka sering melibatkan negosiasi, perencanaan, dan tindakan terkoordinasi.

Agen bermain peran: Agen AI yang menyimulasikan peran atau persona tertentu untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan cara yang berbasis tujuan. Peran-peran ini dapat mencerminkan profesi atau karakter di dunia nyata, memungkinkan interaksi yang lebih sesuai konteks dan berorientasi pada tujuan.

Protokol komunikasi agen: Standar atau kerangka kerja yang menentukan bagaimana agen AI berinteraksi satu sama lain dengan bertukar pesan data terstruktur. Protokol-protokol ini mengatur format, makna, dan aturan komunikasi untuk agen-agen yang berkoordinasi dalam sistem multiagen.