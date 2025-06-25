Gunakan sampel input pengguna ini:

Masukkan perusahaan klien: perusahaan A

Masukkan nama perusahaan kontraktor: perusahaan B

Masukkan nama file laporan anggaran untuk perusahaan A (di tingkat direktori yang sama): budget_data.csv

Masukkan nama file kontrak antara perusahaan A dan perusahaan B (di tingkat direktori yang sama): contract.txt

Masukkan industri layanan yang dijelaskan dalam kontrak ini (misalnya, keuangan, konstruksi, atau lainnya): penataan lanskap

Teks berikut menggambarkan contoh output yang kita terima setelah menjalankan alur kerja multi-agen ini.

Output:

- > Langkah 'Budget Advisor' telah selesai dengan hasil sebagai berikut.

Anggaran Perusahaan A untuk periode tersebut menunjukkan varians total -12.700 USD. Varians terbesar ada pada Gaji Karyawan (-5000 USD), Iklan Online (-3000 USD), Iklan Cetak (-2000 USD), dan Pemeliharaan dan Perbaikan (-1000 USD). Ada juga varians yang lebih kecil dalam Sewa, Listrik, Air, Penataan Lanskap, dan Layanan Kebersihan. - > Langkah 'Contract Synthesizer' telah selesai dengan hasil sebagai berikut.

Kontrak antara Perusahaan A dan Perusahaan B adalah untuk layanan penataan lanskap di properti klien di Delaware. Total pembayaran yang harus dilakukan oleh Perusahaan A adalah 5.500 USD setelah penyelesaian pekerjaan. Kedua belah pihak telah sepakat untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di Delaware.

- > Langkah 'Web Search' telah selesai dengan hasil sebagai berikut.

Subjek: Proposal Negosiasi untuk Layanan Penataan Lanskap

Tim Perusahaan B yang terhormat,

Salam sejahtera untuk Anda.

Setelah dengan cermat meninjau data anggaran internal kami dan tren pasar di industri penataan lanskap, kami telah mengidentifikasi area yang kami yakini memerlukan penyesuaian agar lebih selaras dengan kendala keuangan kami sambil tetap mempertahankan standar layanan berkualitas tinggi.

Lingkup Pekerjaan: Kami mengusulkan pengurangan ruang lingkup pekerjaan, dengan fokus pada layanan penting yang secara langsung berdampak pada daya tarik trotoar dan nilai properti. Hal ini dapat mencakup pemangkasan pohon, pemangkasan semak, dan pemeliharaan rumput, dengan selingan tanaman warna-warni untuk meningkatkan daya tarik visual. Ketentuan Pembayaran: Mengingat tren pasar saat ini yang menunjukkan sedikit penurunan biaya penataan lanskap karena meningkatnya persaingan, kami mohon Anda mempertimbangkan kembali jumlah total pembayaran. Kami mengusulkan pembayaran total yang direvisi sebesar 4.800 USD setelah penyelesaian pekerjaan, yang mencerminkan pengurangan sebesar 12%. Waktu: Untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan meminimalkan gangguan pada operasi kami, kami menyarankan untuk memperpanjang jadwal proyek hingga dua minggu. Penyesuaian ini akan memungkinkan kami untuk mengelola kendala anggaran internal kami dengan lebih baik tanpa mengorbankan kualitas layanan.

Kami percaya bahwa penyesuaian ini akan memungkinkan kedua belah pihak untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan dengan tetap mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di Delaware. Kami menghargai pengertian Anda dan terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut untuk mencapai kesepakatan yang sesuai dengan tren pasar saat ini dan batasan anggaran internal kami.

Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini. Harap beri tahu kami jika penyesuaian yang diusulkan ini dapat diterima, atau jika Anda memiliki proposal balasan.

Salam hormat

[Nama Anda]

Perusahaan A

- > Langkah 'Procurement Advisor' telah selesai dengan hasil sebagai berikut.

Jawaban akhir telah dikirim ke Perusahaan B, mengusulkan revisi total pembayaran sebesar 4.800 USD setelah pekerjaan selesai, yang mencerminkan pengurangan sebesar 12%. Proposal ini juga mencakup ruang lingkup pekerjaan yang dikurangi dan waktu proyek yang diperpanjang.

Email terakhir: Jawaban akhir telah dikirim ke Perusahaan B, mengusulkan revisi total pembayaran sebesar 4.800 USD setelah pekerjaan selesai, yang mencerminkan pengurangan 12%. Proposal ini juga mencakup ruang lingkup pekerjaan yang dikurangi dan waktu proyek yang diperpanjang.

Terbukti, agen dengan tepat menggunakan alat bantu yang tersedia untuk membaca dan memadukan data kontrak dan anggaran untuk kemudian menyusun email yang efektif untuk menegosiasikan ketentuan kontrak demi kepentingan klien. Kita dapat melihat output dari setiap agen dalam alur kerja dan pentingnya peran masing-masing agen. Detail utama seperti ruang lingkup pekerjaan penataan lanskap, ketentuan pembayaran, dan jadwal kontrak disorot dalam email. Kita juga dapat melihat bahwa negosiasi memanfaatkan tren pasar dalam penataan lanskap untuk kepentingan klien juga. Akhirnya, total pembayaran yang direvisi sebesar 4.800 USD yang diusulkan dalam email tersebut sesuai dengan anggaran penataan lanskap klien sebesar 5.200 USD. Bagus sekali!