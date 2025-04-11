Agen AI terutama dibangun dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti machine learning (ML), pemrosesan bahasa alami (NLP), dan model bahasa besar (LLM) untuk meningkatkan proses penjualan dan meningkatkan interaksi pelanggan. Sistem ini dirancang untuk mengotomatiskan dan mempersonalisasi interaksi pelanggan dan meningkatkan strategi penjualan, membuatnya lebih efisien dan efektif2. Beberapa agen penjualan AI terbaik dapat terintegrasi dengan lancar ke dalam berbagai tumpukan teknologi populer, seperti Salesforce, OpenAI, Slack, dan Hubspot.
Inti dari agen penjualan AI adalah integrasi dengan sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM). CRM menyimpan data pelanggan dalam jumlah besar, termasuk riwayat pembelian, preferensi, dan interaksi. Agen AI dapat melakukan analisis data menyeluruh untuk mendapatkan insight yang lebih dalam tentang perilaku pelanggan dan kebutuhan individual, sehingga mereka dapat menjangkau calon prospek secara proaktif. Misalnya, agen AI mungkin mengidentifikasi pola belanja online pelanggan yang menunjukkan bahwa mereka mungkin akan membeli produk tertentu dan memicu rekomendasi yang dipersonalisasi atau tindak lanjut.
Agen AI dapat menangani tugas “di belakang layar”, seperti beroperasi tanpa input manusia dan melakukan tugas dengan bimbingan minimal atau tanpa bimbingan manusia. Mereka mengambil pendekatan proaktif terhadap proses penjualan, membuat keputusan, dan berinteraksi dengan pelanggan secara mandiri. Jenis agen AI ini dapat mengidentifikasi prospek berkualitas tinggi dengan memindai data dari berbagai penyedia dan sumber seperti media sosial, situs web, atau sistem CRM. Mereka menggunakan algoritma untuk menilai kemungkinan seorang prospek berubah menjadi pelanggan potensial dan secara otomatis mengklasifikasikan prospek tersebut berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.
Beberapa agen AI memainkan lebih banyak peran yang membantu manusia untuk mengotomatiskan tugas berulang, sementara agen lainnya dapat melakukan penalaran otonom dan membantu dalam pengambilan keputusan. Apa yang membedakan agen AI ini dari asisten nonagen lainnya adalah kemampuan mereka untuk menganalisis data, menyusun rencana tindakan, dan melaksanakan rencana tersebut. Asisten agen dapat membuat templat email dan LinkedIn yang disesuaikan, pesan, dan strategi pemasaran, serta menjadwalkan pertemuan.