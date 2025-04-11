Menggunakan agen AI dalam penjualan

Penyusun

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor, AI Productivity & IBM Consulting

IBM Think

Bagaimana agen AI dapat membantu dalam penjualan?

Agen AI dalam penjualan merujuk pada penggunaan berbagai alat yang didukung AI yang dapat mengotomatiskan dan meningkatkan tugas terkait penjualan secara real-time. Teknologi agen AI dapat menganalisis dan belajar dari data penjualan dan pelanggan organisasi secara independen dan melakukan berbagai fungsi berbeda untuk meningkatkan kebutuhan bisnis.

Agen AI yang dibangun untuk penjualan dapat membantu tim mengelola tugas yang memakan waktu dengan lebih baik dan memiliki percakapan yang lebih produktif dengan prospek melalui penggunaan otomatisasi dan kemampuan AI. Hal ini dapat mengarah pada pengalaman pelanggan yang lebih baik dan tingkat konversi yang lebih kuat. Meskipun chatbot kini telah hadir selama beberapa saat, agen AI adalah versi yang lebih baru dari teknologi ini yang mengubah cara tim penjualan mengelola penjangkauan, menutup kesepakatan, dan mengirimkan pesan.

Yang membedakan agen AI adalah kemampuan mereka untuk bertindak secara otonom dan mengambil tindakan yang mereka anggap sesuai dengan sedikit atau tanpa input dari manusia. Ketika proses pembelian berkembang, proses penjualan perlu mengikuti. Pembeli saat ini memiliki akses luas terhadap informasi dan dapat menemukan berbagai sumber daya untuk membantu mereka mengevaluasi produk atau layanan, bahkan jauh sebelum seorang tenaga penjualan, khususnya seorang Perwakilan Pengembangan Penjualan (SDR), menghubungi mereka.

Pembeli mengharapkan lebih banyak organisasi dan bisnis yang berinteraksi dengan mereka, terutama seputar pengalaman yang disesuaikan.1 Tanpa jenis pendekatan yang dipersonalisasi dari alat penjualan AI, tim penjualan kemungkinan besar akan kehilangan interaksi pelanggan. Alat AI ini dapat memberikan perhatian 24/7 kepada prospek, menjawab pertanyaan setiap saat, dan menindaklanjuti dengan langkah selanjutnya, sehingga mengoptimalkan alur kerja untuk tim penjualan sekaligus menjaga pelanggan lebih puas.

Agen AI ini dapat berfungsi sebagai metode tambahan bagi perwakilan penjualan manusia dan membantu mendukung profesional penjualan yang lebih canggih untuk menjangkau pelanggan. Dengan AI generatif, asisten AI menjadi jauh lebih canggih dan masih berkembang ke analitik prediktif tingkat yang lebih tinggi. Agen AI untuk penjualan adalah tingkat berikutnya. Agen AI ini tidak dapat menggantikan perwakilan penjualan manusia, tetapi dapat mengoptimalkan efisiensi, meningkatkan penjualan, dan merampingkan alur kerja dalam proses penjualan.

Buletin industri

Berita teknologi terbaru, didukung oleh insight dari pakar

Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.

Terima kasih! Anda telah berlangganan.

Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.

Cara kerja agen AI dalam penjualan

Agen AI terutama dibangun dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti machine learning (ML), pemrosesan bahasa alami (NLP), dan model bahasa besar (LLM) untuk meningkatkan proses penjualan dan meningkatkan interaksi pelanggan. Sistem ini dirancang untuk mengotomatiskan dan mempersonalisasi interaksi pelanggan dan meningkatkan strategi penjualan, membuatnya lebih efisien dan efektif2. Beberapa agen penjualan AI terbaik dapat terintegrasi dengan lancar ke dalam berbagai tumpukan teknologi populer, seperti Salesforce, OpenAI, Slack, dan Hubspot.

Inti dari agen penjualan AI adalah integrasi dengan sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM). CRM menyimpan data pelanggan dalam jumlah besar, termasuk riwayat pembelian, preferensi, dan interaksi. Agen AI dapat melakukan analisis data menyeluruh untuk mendapatkan insight yang lebih dalam tentang perilaku pelanggan dan kebutuhan individual, sehingga mereka dapat menjangkau calon prospek secara proaktif. Misalnya, agen AI mungkin mengidentifikasi pola belanja online pelanggan yang menunjukkan bahwa mereka mungkin akan membeli produk tertentu dan memicu rekomendasi yang dipersonalisasi atau tindak lanjut.

Agen AI dapat menangani tugas “di belakang layar”, seperti beroperasi tanpa input manusia dan melakukan tugas dengan bimbingan minimal atau tanpa bimbingan manusia. Mereka mengambil pendekatan proaktif terhadap proses penjualan, membuat keputusan, dan berinteraksi dengan pelanggan secara mandiri. Jenis agen AI ini dapat mengidentifikasi prospek berkualitas tinggi dengan memindai data dari berbagai penyedia dan sumber seperti media sosial, situs web, atau sistem CRM. Mereka menggunakan algoritma untuk menilai kemungkinan seorang prospek berubah menjadi pelanggan potensial dan secara otomatis mengklasifikasikan prospek tersebut berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.

Beberapa agen AI memainkan lebih banyak peran yang membantu manusia untuk mengotomatiskan tugas berulang, sementara agen lainnya dapat melakukan penalaran otonom dan membantu dalam pengambilan keputusan. Apa yang membedakan agen AI ini dari asisten nonagen lainnya adalah kemampuan mereka untuk menganalisis data, menyusun rencana tindakan, dan melaksanakan rencana tersebut. Asisten agen dapat membuat templat email dan LinkedIn yang disesuaikan, pesan, dan strategi pemasaran, serta menjadwalkan pertemuan.

Akademi AI

Bangkitnya AI generatif untuk bisnis

Pelajari tentang sejarah kebangkitan AI generatif dan apa pengaruhnya bagi bisnis.
Buka episode

Lima contoh penggunaan untuk agen penjualan AI

Ada banyak contoh penggunaan potensial yang berbeda untuk agen penjualan AI. Yang paling populer adalah mengotomatiskan tugas dan merampingkan akses ke data pelanggan. Teknologi AI ini membuka banyak peluang bagi organisasi yang ingin membangun dan memajukan operasi penjualan.

Perolehan prospek dan kualifikasi

Dengan data eksternal dan CRM, agen AI dapat menilai kualitas setiap prospek menggunakan algoritma prediktif, menilai mereka berdasarkan kemungkinan mereka untuk mengonversi, dan memprioritaskan tindak lanjut. Hal ini memungkinkan tim penjualan untuk memfokuskan panggilan penjualan dan penjangkauan pada prospek berpotensi tinggi.

Interaksi pelanggan

Dengan menggunakan data pelanggan, agen AI dapat berinteraksi dengan pelanggan secara mandiri dan membuat keputusan dengan sedikit atau tanpa intervensi manusia yang diperlukan. Baik melalui email, chatbot, atau asisten suara, mereka dapat terlibat dengan pelanggan dengan cara yang dipersonalisasi, menjawab pertanyaan pelanggan, dan membimbing prospek melalui proses penjualan.

Perkiraan penjualan

Agen AI dapat menganalisis data penjualan historis dan tren saat ini untuk memprediksi kinerja penjualan mendatang. Mereka dapat memberikan insight unik tentang peluang penjualan potensial, menyorot risiko, dan merekomendasikan tindakan untuk meningkatkan kinerja. Hal ini pada gilirannya membantu tim penjualan membuat keputusan berbasis data, merencanakan strategi, dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif.

Pelatihan penjualan

Selain meminimalkan tugas berulang, agen AI dapat menjadi alat pembinaan bagi anggota tim penjualan. Alat AI agen dapat menganalisis percakapan penjualan dan memberikan masukan kepada tenaga penjualan secara real-time. Agen dapat menyarankan perbaikan, seperti penanganan keberatan yang lebih baik atau strategi penutupan transaksi yang lebih efektif. Ini dapat membantu perwakilan penjualan memperbaiki keterampilan mereka dan meningkatkan kinerja mereka.

Memelihara prospek yang memasuki bisnis

Agen AI membantu tim penjualan mencapai hasil yang lebih cepat di setiap tahap siklus penjualan. Mereka dapat menghilangkan keterlambatan yang disebabkan oleh pencarian peluang pelanggan secara manual dan mengurangi waktu pengambilan keputusan dengan mencocokkan pelanggan dengan produk baru secara otomatis. Agen dapat memberikan dukungan pelanggan yang luar biasa dengan memberikan bantuan dan tanggapan segera kepada pelanggan di setiap tahap proses penjualan.

Manfaat agen penjualan AI

Peningkatan pemrioritasan prospek

Agen AI memanfaatkan data bisnis dan penjualan untuk menilai dan memprioritaskan prospek berdasarkan kemungkinan konversi mereka tanpa peningkatan sumber daya yang proporsional. Hal ini memungkinkan tim penjualan manusia untuk berfokus pada prospek yang paling menjanjikan, memastikan bahwa upaya diarahkan ke prospek yang kemungkinan besar menghasilkan kesuksesan. Agen dapat mengelola kualifikasi prospek dan membuat keputusan berdasarkan metrik spesifik yang digunakan di seluruh saluran penjualan.

Pengambilan keputusan berbasis data

Agen AI menganalisis data penjualan historis, perilaku pelanggan, dan tren pasar untuk menghasilkan insight yang dapat ditindaklanjuti. Hal ini selanjutnya akan membantu tim penjualan membuat keputusan yang tepat tentang strategi penjualan, model penetapan harga, dan penawaran produk. Misalnya, analisis survei kepuasan pelanggan dapat menemukan bahwa pelanggan bingung tentang detail produk tertentu selama proses pengenalan produk. Tim penjualan mungkin mempertimbangkan untuk menambahkan bagian FAQ pada proses pengenalan produk untuk menjawab pertanyaan umum yang masih dimiliki pelanggan.

Personalisasi ditingkatkan dalam skala besar

Dengan menggunakan algoritma machine learning, agen AI dapat memberikan pengalaman yang sangat dipersonalisasi kepada pelanggan dan membantu membangun profil pelanggan yang lebih kuat. Agen dapat memberikan pesan, rekomendasi, dan penawaran yang disesuaikan berdasarkan preferensi tiap pelanggan. Hal ini memastikan bahwa semua perolehan prospek dilakukan secara strategis dengan tujuan untuk membina hubungan pelanggan yang lebih kuat dan meningkatkan tingkat konversi secara keseluruhan.

Sangat dapat disesuaikan

Beberapa agen AI dapat digunakan secara langsung, sementara agen lainnya dapat dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan dan contoh penggunaan spesifik suatu organisasi. Sejumlah agen bekerja dengan sedikit hingga penyesuaian no-code, sehingga tim penjualan bisa segera melihat hasilnya. Sifat agen AI yang dapat diskalakan juga merupakan atribut yang kuat. Agen dapat menangani sejumlah besar prospek dan mengelola entri data dengan mudah.

Tersedia sesuai permintaan

Salah satu fitur utama agen AI adalah kemampuannya untuk berinteraksi secara konsisten sepanjang waktu dengan pelanggan di berbagai zona waktu. Hal ini memastikan bahwa prospek tidak akan pernah diabaikan dan peluang penjualan dapat dikejar kapan saja, sehingga meningkatkan waktu respons dan kepuasan pelanggan.

Output yang akurat

Kesalahan manual dari pekerja manusia terjadi dari waktu ke waktu dan tidak dapat dihindari. Namun, ketika tim penjualan menggunakan agen AI, agen mengurangi risiko kesalahan dengan memberikan output yang akurat. Dengan data yang terbaru dan komprehensif, agen penjualan AI dapat memberikan perkiraan penjualan yang akurat dan mengoptimalkan fungsi penjualan.

Praktik terbaik untuk agen penjualan AI

Agen AI mewujudkan peluang menarik bagi pembeli dan penjual. Namun, dengan teknologi baru apa pun, muncul kurva pembelajaran dan kebutuhan akan batasan yang kuat. Organisasi harus siap untuk beradaptasi dan bersedia meluangkan waktu dan sumber daya untuk melatih tenaga penjualan mereka sejak awal adopsi AI.

Siap untuk beradaptasi

Semakin banyak pelanggan yang memahami manfaat teknologi AI, semakin besar kemungkinan mereka akan lebih memilih organisasi didukung AI. Kemampuan AI memberikan manfaat unik bagi pelanggan, seperti respons instan dan perhatian yang sangat dipersonalisasi. Setelah pelanggan menemukan kemungkinannya, organisasi penjualan harus beradaptasi untuk memenuhi harapan pelanggan. Organisasi harus bersikap terbuka dan bersedia untuk berkembang serta menyesuaikan ekspektasi agar alat AI dapat diterapkan dan diskalakan.

Menyediakan pelatihan penjualan yang efektif

Sebuah organisasi yang ingin menerapkan agen AI secara efektif dalam penjualan perlu melatih karyawan manusianya. Semua teknologi ini sering kali dapat membawa perubahan mendasar pada pekerjaan anggota tim, dan tugas manajer penjualan adalah mengelola ekspektasi. Selain itu, pelatihan ini juga melibatkan pengajaran karyawan cara memerintahkan AI dengan tepat dan mengenali saat-saat ketika input manusia diperlukan.

Memiliki strategi yang jelas

Agar alat agen penjualan AI berfungsi, tim penjualan perlu menentukan tujuan spesifik dan menguraikan KPI kunci yang ingin dicapai organisasi. Jika tim penjualan melibatkan terlalu banyak hal, ini bisa menyebabkan kewalahan dan pada akhirnya menimbulkan lebih banyak kebingungan ketimbang efisiensi. Bisnis harus memilih prioritas yang sesuai dengan tujuan tertentu, seperti menggunakan analisis sentimen untuk meningkatkan kinerja tim penjualan atau analisis data AI untuk meningkatkan kualitas prospek. Apa pun tujuannya, harus ada tolok ukur yang dapat diukur untuk memudahkan transisi yang lancar dan penggunaan yang efektif.

Memastikan data berkualitas tinggi

Sering kali dikatakan bahwa alat AI hanya sebagus data yang diandalkannya. Hal ini terutama benar untuk agen AI dalam penjualan. Jika agen AI bekerja langsung dengan pelanggan, taruhannya sangat tinggi. Ini berarti bahwa CRM dan basis data prospek harus akurat dan relevan. Sebuah organisasi mungkin mempertimbangkan untuk menerapkan praktik tata kelola data tertentu guna lebih memastikan kepercayaan klien dan memberikan transparansi.

Sumber daya

Tingkatkan produktivitas dengan agen AI yang dibuat untuk bisnis Anda

Jelajahi potensi agen AI yang mengubah permainan yang dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam operasi bisnis Anda.

Panduan pembeli Agen AI 2025

Selami panduan komprehensif ini menguraikan contoh penggunaan utama, kemampuan inti, dan rekomendasi langkah demi langkah untuk membantu Anda memilih solusi yang tepat untuk bisnis Anda.
Melepaskan potensi penjualan: Memanfaatkan AI untuk produktivitas dan pengalaman pelanggan

Pelajari cara organisasi beroperasi, memungkinkan pemimpin penjualan untuk menyatukan workflow, mengotomatiskan keputusan, dan menghasilkan insight real-time tentang produktivitas dan pertumbuhan pendapatan.
Panduan CEO 2025: 5 perubahan pikiran untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis

Terapkan lima pola pikir ini untuk menghadapi ketidakpastian, mendorong transformasi bisnis, dan mempercepat pertumbuhan dengan bantuan AI agen.
The state of Salesforce 2024–2025

Jelajahi peta jalan strategis tentang bagaimana organisasi Anda dapat memanfaatkan peluang AI generatif dengan baik dengan mempercepat transformasi yang didukung oleh Salesforce.
Apakah organisasi Anda siap memanfaatkan gen AI?

Daftarkan diri Anda untuk mendapatkan laporan IDC Spotlight ini guna mengetahui cara membuka seluruh potensi data bisnis Anda dengan Gen AI.

Laporan PEAK Matrix® Amerika Utara 2024

Pelajari lebih dalam penilaian Everest Group Digital Transformasi Consulting Services terhadap 18 penyedia layanan.

Solusi terkait
Agen AI untuk penjualan

IBM watsonx Orchestrate mengotomatiskan tugas-tugas penjualan yang berulang dengan AI percakapan, sehingga meluangkan waktu bagi tim penjualan untuk membangun hubungan dengan pelanggan.

 Menjelajahi watsonx Orchestrate
Layanan konsultasi dan strategi penjualan

IBM iX membantu perusahaan mengubah metodologi penjualan dan operasi pendapatan dengan inisiatif berbasis data.

         Jelajahi layanan penjualan
    Perencanaan dan analitik penjualan

    Meningkatkan pendapatan dan produktivitas dengan tampilan 360 derajat untuk aktivitas penjualan.

         Jelajahi solusi penjualan
    Ambil langkah selanjutnya

    IBM watsonx Orchestrate yang dilengkapi dengan teknologi AI generatif dan otomatisasi dapat membantu tim penjualan Anda menggunakan potensi mereka secara maksimal.

         Menjelajahi watsonx Orchestrate Pesan demo