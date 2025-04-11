Agen AI dalam penjualan merujuk pada penggunaan berbagai alat yang didukung AI yang dapat mengotomatiskan dan meningkatkan tugas terkait penjualan secara real-time. Teknologi agen AI dapat menganalisis dan belajar dari data penjualan dan pelanggan organisasi secara independen dan melakukan berbagai fungsi berbeda untuk meningkatkan kebutuhan bisnis.

Agen AI yang dibangun untuk penjualan dapat membantu tim mengelola tugas yang memakan waktu dengan lebih baik dan memiliki percakapan yang lebih produktif dengan prospek melalui penggunaan otomatisasi dan kemampuan AI. Hal ini dapat mengarah pada pengalaman pelanggan yang lebih baik dan tingkat konversi yang lebih kuat. Meskipun chatbot kini telah hadir selama beberapa saat, agen AI adalah versi yang lebih baru dari teknologi ini yang mengubah cara tim penjualan mengelola penjangkauan, menutup kesepakatan, dan mengirimkan pesan.

Yang membedakan agen AI adalah kemampuan mereka untuk bertindak secara otonom dan mengambil tindakan yang mereka anggap sesuai dengan sedikit atau tanpa input dari manusia. Ketika proses pembelian berkembang, proses penjualan perlu mengikuti. Pembeli saat ini memiliki akses luas terhadap informasi dan dapat menemukan berbagai sumber daya untuk membantu mereka mengevaluasi produk atau layanan, bahkan jauh sebelum seorang tenaga penjualan, khususnya seorang Perwakilan Pengembangan Penjualan (SDR), menghubungi mereka.

Pembeli mengharapkan lebih banyak organisasi dan bisnis yang berinteraksi dengan mereka, terutama seputar pengalaman yang disesuaikan.1 Tanpa jenis pendekatan yang dipersonalisasi dari alat penjualan AI, tim penjualan kemungkinan besar akan kehilangan interaksi pelanggan. Alat AI ini dapat memberikan perhatian 24/7 kepada prospek, menjawab pertanyaan setiap saat, dan menindaklanjuti dengan langkah selanjutnya, sehingga mengoptimalkan alur kerja untuk tim penjualan sekaligus menjaga pelanggan lebih puas.

Agen AI ini dapat berfungsi sebagai metode tambahan bagi perwakilan penjualan manusia dan membantu mendukung profesional penjualan yang lebih canggih untuk menjangkau pelanggan. Dengan AI generatif, asisten AI menjadi jauh lebih canggih dan masih berkembang ke analitik prediktif tingkat yang lebih tinggi. Agen AI untuk penjualan adalah tingkat berikutnya. Agen AI ini tidak dapat menggantikan perwakilan penjualan manusia, tetapi dapat mengoptimalkan efisiensi, meningkatkan penjualan, dan merampingkan alur kerja dalam proses penjualan.