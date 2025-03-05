Evaluasi agen AI mengacu pada proses menilai dan memahami kinerja agen AI dalam melaksanakan tugas, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan pengguna. Mengingat otonomi yang melekat padanya, mengevaluasi agen sangatlah penting untuk mendukung mereka agar berfungsi dengan tepat. Agen AI harus berperilaku sesuai dengan maksud perancang mereka, bekerja secara efisien, dan mematuhi prinsip-prinsip AI etis tertentu untuk melayani kebutuhan organisasi. Evaluasi membantu memverifikasi bahwa agen memenuhi persyaratan tersebut, serta membantu meningkatkan kualitas agen dengan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan dioptimalkan.

Agen AI generatif (gen AI) sering dievaluasi pada tugas teks-ke-teks tradisional, mirip dengan tolok ukur model bahasa besar (LLM) standar, ketika metrik seperti koherensi, relevansi, dan akurasi teks yang dihasilkan biasanya digunakan. Namun, agen gen AI biasanya melakukan operasi yang lebih luas dan lebih kompleks — termasuk penalaran multi-langkah, panggilan alat, dan interaksi dengan sistem eksternal — yang memerlukan evaluasi yang lebih komprehensif. Bahkan ketika output akhir adalah teks, bisa jadi hasilnya berasal dari tindakan perantara seperti menelusuri database atau memanggil API, yang masing-masing perlu dievaluasi secara terpisah.

Dalam kasus lain, agen mungkin tidak menghasilkan output teks sama sekali, melainkan menyelesaikan tugas seperti memperbarui catatan atau mengirim pesan, dengan keberhasilan diukur berdasarkan eksekusi yang benar. Oleh karena itu, evaluasi harus melampaui kualitas teks permukaan dan menilai perilaku agen secara keseluruhan, keberhasilan tugas, serta kesesuaian dengan maksud pengguna. Selain itu, untuk menghindari pengembangan agen yang berkemampuan tinggi, tetapi memakan banyak sumber daya, yang membatasi penerapan praktisnya, pengukuran biaya dan efisiensi harus dimasukkan sebagai bagian dari evaluasi.

Selain mengukur kinerja tugas, mengevaluasi agen AI harus memprioritaskan dimensi penting seperti keselamatan, kepercayaan, kepatuhan kebijakan, dan mitigasi bias. Faktor-faktor ini sangat penting untuk menerapkan agen di dunia nyata dan lingkungan berisiko tinggi. Evaluasi membantu memastikan bahwa agen menghindari perilaku yang berbahaya atau tidak aman, mempertahankan kepercayaan pengguna melalui output yang dapat diprediksi dan diverifikasi, serta menahan diri dari manipulasi atau penyalahgunaan.

Untuk mencapai tujuan fungsional (kualitas, biaya) dan non-fungsional (keselamatan) ini, metode evaluasi dapat mencakup pengujian tolok ukur, penilaian yang melibatkan manusia, pengujian A/B, dan simulasi dunia nyata. Dengan mengevaluasi agen AI secara sistematis, organisasi dapat meningkatkan kemampuan AI mereka, mengoptimalkan upaya otomatisasi, dan meningkatkan fungsi bisnis sambil meminimalkan risiko yang terkait dengan AI agen yang tidak aman, tidak andal, atau bias.