Apa itu debugging?

Debugger adalah alat bantu dan API canggih yang mengoptimalkan pengembangan perangkat lunak dengan menemukan kesalahan pengodean dalam sistem operasi atau proses pengembangan aplikasi. Debugger mewakili bisnis yang besar dan berkembang. Dengan lingkungan aplikasi dan program komputer dan seluler yang terus berkembang, tidak mengherankan bahwa pasar debugger global diproyeksikan akan tumbuh secara signifikan pada akhir dekade1 .



Perusahaan menginvestasikan jutaan dalam pengembangan alat debugging canggih (seperti chatbot AI yang dapat men-debug kode)2 dan peneliti universitas menciptakan alat yang dapat men-debug video game secara mandiri3 dan men-debug bahasa pemrograman khusus domain4.

Alat dan teknologi bisa sangat bervariasi dalam kemampuannya, tetapi pada dasarnya, semuanya menawarkan antarmuka baris perintah yang membantu organisasi menemukan dan memperbaiki masalah bug. Sebagian besar juga menawarkan fitur debugging jarak jauh dan tutorial yang membuat perangkat lunak tersebut lebih mudah digunakan oleh para pemula.



Contoh alat debugging meliputi:

Lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE)



IDE menawarkan pemrogram komputer fitur yang komprehensif untuk pengembangan perangkat lunak. Banyak IDE seperti Visual Studio, Eclipse, dan PyCharm hadir dengan "mode debug." Alat debugging bawaan ini memungkinkan pengembang untuk menjalankan kode baris demi baris (langkah debugging), menghentikan eksekusi program pada titik-titik tertentu (breakpoint), dan memeriksa keadaan variabel dan memori kapan saja, di antara kemampuan lainnya.



IDE juga tersedia sebagai plug-in sumber terbuka yang kompatibel dengan berbagai bahasa pemrograman seperti Java, Python, JavaScript, dan TypeScript serta bahasa skrip seperti PHP.

Debugger mandiri



Debugger mandiri seperti GNU Debugger (GDB) menawarkan fitur debugging tingkat lanjut termasuk breakpoint bersyarat dan titik pantau. Debugger seperti ini juga memfasilitasi reverse debugging, yaitu ketika programmer menjalankan program mundur. Debugger mandiri cenderung lebih tangguh dan serbaguna daripada debugger yang dibangun ke dalam IDE atau developer tools lainnya, tetapi juga memiliki kurva pembelajaran yang lebih curam bagi pengguna dan membutuhkan lebih banyak keahlian teknis.

Utilitas pencatatan



Alat-alat ini menyediakan cara untuk mencatat status program di berbagai titik dalam kode. Catatan kemudian dapat dianalisis untuk menemukan anomali atau pola bermasalah. Pencatatan berguna untuk mengatasi masalah bug yang terjadi di lingkungan produksi, di mana debugging interaktif mungkin tidak dapat dilakukan.

Penganalisis kode statis



Alat analisis kode statis menganalisis kode tanpa menjalankannya, mencari potensi kesalahan dan memperbaiki bug serta penyimpangan dari standar pengkodean. Alih-alih berfokus pada sintaksis (seperti yang dilakukan oleh interpreter dan kompiler), alat-alat ini menganalisis semantik kode sumber, sehingga membantu pengembang mendeteksi kesalahan pemrograman yang umum dan menerapkan gaya pengkodean yang konsisten.

Alat analisis dinamis



Pada dasarnya kebalikan dari penganalisis kode statis, alat analisis dinamis memantau perangkat lunak saat berjalan untuk mendeteksi masalah seperti kebocoran sumber daya atau masalah konkurensi. Alat ini membantu tim pengembangan menangkap bug yang mungkin terlewatkan oleh analisis statis, seperti kebocoran memori atau buffer yang meluap.

Profiler kinerja



Profiler kinerja memungkinkan pengembang mengidentifikasi hambatan kinerja dalam kode mereka. Sistem ini dapat mengukur penggunaan CPU, penggunaan memori, dan operasi IO, sehingga dapat membantu menemukan operasi yang lambat dan tidak efisien.



