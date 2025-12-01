Bangun, terapkan, dan jalankan aplikasi Java perusahaan di cloud dengan mudah.
IBM Enterprise Application Service for Java (EASeJ) menyederhanakan migrasi cloud untuk aplikasi Java perusahaan.Solusi ini meningkatkan skalabilitas, keamanan, kinerja, dan memungkinkan transisi mulus ke lingkungan cloud dengan menghilangkan kompleksitas manajemen infrastruktur dan middleware. Mengurangi beban kognitif agar tim pengembangan dapat meningkatkan aplikasi Java lama dan berinovasi dalam era cloud.
Nikmati skalabilitas, keamanan, dan kecepatan yang Anda butuhkan untuk memodernisasi, baik saat memigrasikan aplikasi, beralih ke layanan mikro, maupun menghadirkan fitur baru.
EASeJ terintegrasi dengan IDE terkemuka dan saluran CI/CD terkelola, sehingga tim Anda dapat berfokus pada penyelesaian kode, bukan pengelolaan infrastruktur.
Kurangi biaya operasional dengan beralih ke platform aplikasi yang sepenuhnya dikelola, yang menangani infrastruktur, waktu proses, dan pemeliharaan berkelanjutan.
Evaluasi aset Java Anda dan identifikasi peluang modernisasi dengan alat bawaan yang mendukung perencanaan berbasis data serta migrasi ke cloud yang lebih cepat.
Migrasikan aplikasi perusahaan ke cloud dengan biaya dan risiko minimal menggunakan IBM Enterprise Application Service for Java.
Arsitek Sistem di perusahaan Otomotif besar di Amerika Serikat
Berkolaborasi dengan pembuktian konsep IBM di Enterprise Application Service for Java membawa perubahan besar. Application Modernization Accelerator telah merampingkan perencanaan migrasi kami, dan setelah menilai aset kami, terlihat jelas bahwa sebagian besar aplikasi kami siap untuk dimigrasikan dengan mulus. Insight ini benar-benar telah memperjelas langkah kami selanjutnya, sehingga saya dapat memimpin tim saya dengan percaya diri menuju strategi Java yang hemat biaya dengan EASeJ. ”
Ilmarinen mengatasi hambatan pengembangan dengan bermitra bersama IBM Business Partner Tieto untuk mengemas prosesnya dalam kontainer serta mengadopsi IBM WebSphere Liberty dan IBM Cloud Private.
Memodernisasi sistem berusia 20 tahun bukanlah tugas mudah, terutama jika sistem tersebut mendukung salah satu sistem paling kompleks dalam portofolio IBM Financing.
