IBM Enterprise Application Service for Java (EASeJ) menyederhanakan migrasi cloud untuk aplikasi Java perusahaan.Solusi ini meningkatkan skalabilitas, keamanan, kinerja, dan memungkinkan transisi mulus ke lingkungan cloud dengan menghilangkan kompleksitas manajemen infrastruktur dan middleware. Mengurangi beban kognitif agar tim pengembangan dapat meningkatkan aplikasi Java lama dan berinovasi dalam era cloud.