IBM Enterprise Application Service for Java

Bangun, terapkan, dan jalankan aplikasi Java perusahaan di cloud dengan mudah.

Dasbor UI Enterprise Application Service for Java

Temukan EASeJ di AWS di acara re:Invent 2025

Datang dan temui kami di Booth IBM® #539 di AWS re:Invent 1–5 Desember 2025 di Las Vegas untuk mempelajari lebih lanjut tentang EASeJ

Secara efektif memodernisasi dan membangun aplikasi Java baru

IBM Enterprise Application Service for Java (EASeJ) menyederhanakan migrasi cloud untuk aplikasi Java perusahaan.Solusi ini meningkatkan skalabilitas, keamanan, kinerja, dan memungkinkan transisi mulus ke lingkungan cloud dengan menghilangkan kompleksitas manajemen infrastruktur dan middleware. Mengurangi beban kognitif agar tim pengembangan dapat meningkatkan aplikasi Java lama dan berinovasi dalam era cloud.

    Kinerja

    Nikmati skalabilitas, keamanan, dan kecepatan yang Anda butuhkan untuk memodernisasi, baik saat memigrasikan aplikasi, beralih ke layanan mikro, maupun menghadirkan fitur baru.
    Pemberdayaan

    EASeJ terintegrasi dengan IDE terkemuka dan saluran CI/CD terkelola, sehingga tim Anda dapat berfokus pada penyelesaian kode, bukan pengelolaan infrastruktur.
    Efisiensi

    Kurangi biaya operasional dengan beralih ke platform aplikasi yang sepenuhnya dikelola, yang menangani infrastruktur, waktu proses, dan pemeliharaan berkelanjutan.
    Insight

    Evaluasi aset Java Anda dan identifikasi peluang modernisasi dengan alat bawaan yang mendukung perencanaan berbasis data serta migrasi ke cloud yang lebih cepat.
    Memodernisasi lingkungan aplikasi Anda dengan aman

    Migrasikan aplikasi perusahaan ke cloud dengan biaya dan risiko minimal menggunakan IBM Enterprise Application Service for Java.

    Demo interaktif

    Kemampuan unggulan

    Dua orang di ruang server, satu memegang laptop dan yang lainnya menyentuh rak server
    IBM MQ sebagai layanan
    Nikmati keandalan, keamanan, dan kinerja pengiriman pesan yang unggul, dibangun untuk dunia hybrid cloud dan dikelola sepenuhnya untuk Anda.
    Insinyur TI berdiri di Samping Lemari Rak Server Terbuka
    IBM Db2 sebagai Layanan
    Memanfaatkan basis data cloud yang dikelola sepenuhnya dan dibangun untuk memodernisasi aplikasi yang ada di cloud atau membangun aplikasi cloud native baru.
    Dua orang di acara THINK
    IBM Enterprise Application Runtimes
    Mempertahankan, memodernisasi, membangun wajah baru fleksibilitas aplikasi perusahaan.
    Spesialis tengah memeriksa data neural networks di ruang kontrol
    IBM watsonx Code Assistant
    Percepat siklus proses aplikasi Java Anda dengan AI generatif dan otomatisasi.

    Pelanggan nyata. Hasil nyata.

    Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co.

    Ilmarinen mengatasi hambatan pengembangan dengan bermitra bersama IBM Business Partner Tieto untuk mengemas prosesnya dalam kontainer serta mengadopsi IBM WebSphere Liberty dan IBM Cloud Private.

    Logo Ilmarinen
    Cara IBM memangkas waktu modernisasi Java hingga 70%

    Memodernisasi sistem berusia 20 tahun bukanlah tugas mudah, terutama jika sistem tersebut mendukung salah satu sistem paling kompleks dalam portofolio IBM Financing.

    Dua pengembang berada di area kantor modern, satu orang duduk dan yang lainnya berdiri

    Jelajahi Enterprise Application Service for Java

    Bangun, terapkan, dan jalankan Enterprise Java Applications di Cloud dengan mudah
    EASeJ: Tombol Mudah untuk Enterprise Java Applications
    Memodernisasi aplikasi Java: Cara yang Lebih Cerdas, Sederhana, dan Mudah dengan IBM Enterprise Application Service for Java (EASeJ)
    Java dalam skala besar - Memodernisasi aplikasi lama tanpa penulisan ulang, tanpa risiko, hanya hasil
    Ambil langkah selanjutnya

    Bergabunglah dalam daftar tunggu kami dan jadilah salah satu yang pertama mencoba IBM Enterprise Application Service for Java.

