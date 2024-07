Jadikan setiap pesan berarti Hubungkan aplikasi dan layanan mikro di pusat data pribadi, di lingkungan hybrid atau multicloud, dan di edge perusahaan Anda. Manfaatkan nilai data penting Anda yang ada untuk mendapatkan insight hampir real-time. Hanya IBM MQ yang melindungi bisnis Anda dari kesalahan data dan aplikasi dengan pengiriman pesan tepat satu kali. Lihat apa yang baru di MQ dan unduh rilis terbaru Ketahui lebih lanjut Hal-hal penting bagi developer Ketahui lebih lanjut

Ribuan bisnis di seluruh dunia bergantung pada IBM MQ 90% 90% dari 100 teratas di Forbes Global 2000 tahun 2022 Lihat daftarnya 70% 70% dari 10 perusahaan layanan kesehatan teratas di Forbes Global 2000 tahun 2022 Lihat daftarnya 80% 80% dari 10 perusahaan minyak dan gas teratas di Forbes Global 2000 tahun 2022 Lihat daftarnya 60% 60% dari 10 perusahaan media teratas di Forbes Global 2000 tahun 2022 Lihat daftarnya

Manfaat Lindungi bisnis Anda dari risiko Berbeda dengan pesaingnya, IBM MQ tidak akan pernah kehilangan pesan atau menyampaikan pesan lebih dari satu kali. Perpesanan multi-gaya sederhana Hubungkan beragam sistem dengan dukungan untuk antrian pesan, acara atau PubSub, dan melakukan transaksi. Dukungan teknis 24x7x365 Tim khusus IBM MQ tersedia untuk membantu Anda, bersama dengan komunitas pengguna yang besar. Pesan terdepan di pasar, di mana saja Dapatkan solusi perpesanan yang terbukti, kaya keamanan, dan berkinerja tinggi, di mana pun dan di mana pun Anda menerapkannya. Pesan cloud native yang “selalu aktif”. Infrastruktur minimal dan jejak yang ringan menjadikan MQ sempurna untuk penerapan cloud native dengan ketersediaan tinggi. Konektivitas yang aman dan mencakup seluruh perusahaan Jaga keamanan data dengan komunikasi aman TLS, manajemen akses identitas, keamanan tingkat pesan, dan banyak lagi.

Fitur konektivitas Opsi penerapan yang fleksibel diterapkan ke cloud publik atau privat di mesin virtual atau kontainer di Docker, Kubernetes/CRI-O atau Red Hat® OpenShift®. Kelompok yang seragam Penyeimbangan beban kerja yang otomatis dan cerdas memungkinkan Anda merancang aplikasi untuk skala besar. Ketersediaan tinggi, dirancang agar mudah Jaga bisnis Anda tetap berjalan dengan ketersediaan tinggi yang mudah disiapkan dan menawarkan waktu pemulihan yang cepat. Cara untuk membuka nilai data yang ada Memanfaatkan data yang sangat penting saat mengalir di seluruh perusahaan untuk mendukung analisis dan AI. Keamanan berdasarkan desain Lindungi data dari ancaman dengan manajemen akses pengguna, komunikasi yang diamankan TLS, dan banyak lagi. Kebebasan untuk berkembang Gunakan bahasa yang luas, dukungan API dan protokol perpesanan (termasuk AMQP) ditambah alat manajemen sederhana.

Menghubungkan. Melindungi. Menyederhanakan. Konektivitas universal yang sederhana menerapkan pengelola antrian dengan cepat dan lebih mudah. Hubungkan aplikasi Anda untuk transfer data tingkat perusahaan yang andal. Pemandangan 360° dari properti Anda Melihat dan mengelola semua pengelola antrean Anda dari satu konsol web IBM MQ, di mana pun pengelola diterapkan. Manajemen yang mudah Kelola dan pantau MQ dengan cara yang paling sesuai dengan keahlian Anda. Gunakan REST API, konsol web, antarmuka baris perintah (CLI), dan banyak lagi. Mengamankan data bisnis Jaga keamanan data dengan mekanisme keamanan yang ketat, termasuk manajemen akses, sertifikat TLS, dan opsi audit. Harga sesuai dengan setiap anggaran Gunakan paket Lite gratis selama Anda mau dan tingkatkan kapan saja ke model penerapan yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.

Institusi keuangan banyak menggunakan MQ, MQ sangat baik dalam melakukan tugasnya. Paul Hatcher Head of Enterprise Messaging The Bank of New York Mellon Baca studi kasus

Studi kasus Grocery retailer Sebuah pengecer bahan makanan dengan mudah mentransfer 50 juta pesan ke seluruh negara setiap hari. The Professional Provident Society Klien mengalami penurunan tindakan perbaikan sebesar 80% sebagai Hasil audit dan 90% kode sistem dihilangkan dengan IBM MQ Advanced.