Produk watsonx Code Assistant

Demo watsonx Code Assistant untuk Red Hat Ansible Lightspeed IBM watsonx Code Assistant untuk Red Hat Ansible Lightspeed memungkinkan pengembang dari semua tingkat keahlian untuk menulis pedoman Ansible dengan rekomendasi yang dihasilkan AI. Dibangun khusus untuk mempercepat otomasi TI, solusi ini akan memberikan rekomendasi konten yang sesuai dengan praktik terbaik. Produk ini dapat menghasilkan konten yang benar secara sintaksis dan relevan secara kontekstual menggunakan permintaan bahasa alami yang ditulis dalam teks bahasa Inggris. Lihat watsonx Code Assistant untuk Red Hat Ansible Lightspeed