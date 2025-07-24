Membangun alur kerja agen dengan LangGraph dan Granite

Sel ini mendefinisikan logika alur kerja untuk menghasilkan cerita animasi pendek dengan menggunakan LangGraph, kerangka kerja berbasis grafik komposisi yang dirancang untuk alur kerja LLM. Setiap langkah dalam grafik mewakili tugas kreatif dan dieksekusi dalam urutan tertentu untuk menghasilkan skenario akhir.

Komponen alur kerja: StateGraph(dict) - Mengawali alur kerja dengan status berbasis kamus (yaitu memori kerja adalah sebuah kamus yang diteruskan di antara node).

Pencatatan node dengan pelacakan kemajuan: Setiap langkah (pemilihan genre, pembuatan garis besar, penulisan adegan, penulisan dialog) ditambahkan sebagai sebuah node dengan pembungkus with_progress() -

graph.add_node("select_genre", with_progress(select_genre_node, "Select Genre", 1, 4))

Pendekatan ini memastikan bahwa setiap node mencatat waktu proses dan kemajuannya saat dieksekusi.

Garis penghubung alur kerja (urutan node): Urutan saluran kreatif ditetapkan dengan jelas:

select_genre → generate_outline → generate_scene → write_dialogue

set_entry_point() dan set_finish_point(): Ini menentukan node awal dan akhir dari alur kerja.

graph.compile(): Menyusun alur kerja ke dalam bagan yang dapat dijalankan (alur kerja) yang sekarang dapat dipanggil dengan status awal.