Membangun alur kerja agen dengan LangGraph dan Granite

Sistem AI modern berkembang melampaui interaksi prompt-respons yang sederhana. Agen AI masa kini dapat melakukan penalaran terstruktur dalam banyak langkah, pengambilan keputusan, dan mengoordinasikan tugas-tugas kompleks secara mandiri. Kemampuan yang baru ini dikenal sebagai alur kerja agen—sebuah pergeseran yang kuat dalam machine learning, di mana agen beroperasi melalui serangkaian langkah logis untuk menyelesaikan masalah secara lebih efektif.
Dalam tutorial ini, kita akan menggali cara membangun alur kerja AI agen seperti itu menggunakan dua alat utama: LangGraph, kerangka kerja untuk membangun jalur penalaran berbasis bagan dan model IBM Granite, model tangguh yang melengkapi struktur ini. Setiap langkah dalam alur kerja—disebut "node"—ditangani oleh agen, biasanya didukung oleh model bahasa besar. Semua agen ini berganti status berdasarkan output atau logika bersyarat, membentuk bagan yang dinamis dan berbasis keputusan.
Untuk mewujudkan alur kerja agen ini, kita akan melihat lebih dekat dua komponen penting: LangGraph dan model Granite.
LangGraph adalah kerangka kerja efisien yang dirancang untuk merampingkan pengembangan alur kerja berbasis AI dengan menggambarkan model AI sebagai agen yang mempertahankan status percakapan dalam bagan komputasional. Hal ini memungkinkan pengembang untuk membangun sistem modular yang dapat diskalakan, di mana setiap perilaku atau titik keputusan ditetapkan sebagai sebuah node dalam bagan.
Dengan LangGraph, Anda dapat:
Sistem dan kerangka kerja multiagen seperti LangGraph, ketika diterapkan pada tugas AI generatif (gen AI), biasanya menyusun eksekusi tugas sebagai alur kerja berurutan atau bersyarat. Baik Anda bekerja dengan LangChain, model IBM Granite, model GPT dari OpenAI atau alat kecerdasan buatan lainnya, LangGraph membantu mengoptimalkan alur kerja Anda untuk skalabilitas dan kinerja yang lebih baik.
LangGraph memperkenalkan pendekatan modern untuk mengatur teknologi AI dengan memecah alur kerja yang kompleks menjadi komponen cerdas dan modular. Tidak seperti otomatisasi tradisional atau Otomatisasi proses Robotik (RPA), LangGraph memungkinkan eksekusi tugas yang dinamis dan sadar konteks dengan menggunakan logika dan memori real-time. Berikut adalah empat komponen kunci yang memberdayakan kerangka kerja ini:
Bersama-sama, komponen ini memungkinkan LangGraph mengubah cara organisasi merancang dan menjalankan alur kerja berbasis AI—menjembatani kesenjangan antara alat AI dan proses bisnis dunia nyata.
Granite-4.0-Tiny-Preview, dikembangkan oleh IBM Research, adalah model bahasa sumber terbuka yang ringan namun cakap yang dirancang untuk memecahkan masalah yang kompleks dan tugas pemrosesan bahasa alami (NLP) praktis. Meskipun lebih kecil dari model komersial seperti GPT-4, Granite cepat, efisien, dan sepenuhnya kompatibel dengan Hugging Face—menjadikannya pilihan tepat bagi pengembang yang mencari efisiensi operasional tanpa mengorbankan kinerja.
Granite unggul dalam:
Dalam tutorial ini, model Granite memainkan peran kunci dalam berbagai tahap alur kerja agen, mendukung pemecahan masalah dan pembuatan konten. Desainnya yang ringan membuatnya cocok untuk aplikasi dunia nyata di mana intervensi manusia mungkin terbatas, dan di mana pola desain dapat diskalakan sangat penting untuk membangun solusi AI yang kuat di berbagai kumpulan data dan penyedia.
Dalam tutorial ini, kita akan membuat alur kerja agen yang bertindak sebagai asisten kreatif untuk menulis skenario animasi pendek.
Dengan ide cerita dari pengguna, agen akan:
Contoh penggunaan ini dirancang untuk menampilkan kemampuan penalaran dan generatif model bahasa, yang disusun melalui alur kerja komposisi LangGraph.
Setiap langkah berikut diimplementasikan sebagai node LangGraph:
Semua node ini terhubung secara berurutan di LangGraph dan model bergerak melaluinya seraya meneruskan kamus status yang dapat diubah.
Alur kerja ini mencapai keseimbangan antara pembuatan yang kreatif dan perencanaan struktural. Ini menunjukkan:
Ini juga dapat diskalakan dengan baik, Anda dapat dengan mudah memperluasnya dengan menambahkan langkah revisi, beberapa pembuat adegan, atau bahkan percabangan berbasis karakter.
Anda memerlukan akun IBM Cloud untuk membuat proyek watsonx.ai .
Meskipun terdapat pilihan beberapa alat, tutorial ini akan memandu Anda untuk menyiapkan akun IBM menggunakan Jupyter Notebook.
Langkah ini akan membuka lingkungan notebook tempat Anda dapat menyalin kode dari tutorial ini. Sebagai alternatif, Anda dapat mengunduh notebook ini ke sistem lokal Anda dan mengunggahnya ke proyek watsonx.ai Anda sebagai aset. Untuk melihat tutorial Granite lain, lihat Komunitas IBM Granite. Tutorial ini juga tersedia di GitHub
Sel ini menginstal pustaka inti yang diperlukan untuk menggunakan model IBM® Granite yang dihosting di Hugging Face:
Kemampuan
Catatan: Jika Anda menjalankan tutorial ini di lingkungan virtual dan tidak memiliki langgrapg yang sudah terinstal, gunakan pip install langgraph untuk menginstalnya di lingkungan lokal Anda.
Sel ini mengimpor semua pustaka inti yang diperlukan untuk membangun dan menjalankan alur kerja agen:
Bersama-sama, impor ini mempersiapkan lingkungan untuk interaksi model, penyusunan alur kerja, dan presentasi output.
Sel ini memuat
Kemampuan
Langkah ini secara efektif mengawali model Granite sebagai "mesin penalaran" di balik alur kerja agen kami.
Fungsi ini,
Detail utama:
Fungsi ini akan digunakan kembali di seluruh alur kerja agen untuk memanggil model Granite di berbagai node keputusan atau pembuatan.
Fungsi ini,
Input:
Konstruksi prompt: Prompt meminta model untuk:
Pembuatan teks: Prompt diberikan ke
Penguraian output: Siklus sederhana mengekstrak genre dan intonasi dari respons model berdasarkan awalan baris (
Pembaruan status: Nilai
Node ini bertindak sebagai pengklasifikasi kreatif, sehingga node berikutnya dapat menghasilkan garis besar, struktur, dan adegan yang selaras dengan konteks, menggunakan genre dan intonasi sebagai parameter dasar.
Kemampuan
Input: Fungsi menerima kamus status yang berisi:
Konstruksi prompt: Model diinstruksikan untuk:
Pembuatan teks: Prompt dikirim ke
Pembaruan status: Garis besar plot yang dibuat ditambahkan ke status di bawah kunci
Node ini menerjemahkan maksud kreatif yang abstrak ke dalam sketsa naratif, menjadi penopang bagi struktur tiga babak yang terperinci setelahnya. Ini memastikan bahwa node hilir bekerja dari garis dasar yang koheren dan imajinatif.
Kemampuan
Input: Node mengambil kamus status yang sekarang mencakup:
Konstruksi prompt: Model diinstruksikan untuk:
Persyaratan adegan:
Pembuatan teks:
Pembaruan status: Adegan yang dihasilkan ditambahkan ke kamus status di bawah kunci
Status ini memasukkan penyertaan narasi dan penceritaan visual ke alur kerja. Alih-alih hanya meringkas cerita, node ini menghidupkannya dengan detail sensorik dan emosional—yang penting untuk membuat naskah film pendek animasi.
Kemampuan
Input: Node mengharapkan status
Pembuatan prompt: Model ini dipandu untuk:
Pedoman untuk dialog:
Pembuatan: Pemanggilan
Pembaruan status: Dialog disimpan ke status di bawah kunci
Fungsi pembantu ini
Tujuan fungsi: Membungkus node (misalnya generate_scene_node) dengan dekorator yang mencatat:
Parameter:
Pembungkus internal:
Hasil: Versi modifikasi dari fungsi yang menambahkan pesan kemajuan tetapi berperilaku identik.
Seiring dengan berkembangnya alur kerja, penting untuk melacak langkah mana yang sedang dieksekusi, terutama jika beberapa langkah (seperti pembuatan atau pengeditan) membutuhkan waktu lebih lama atau dapat menyebabkan masalah seperti kelebihan beban pada memori. Pembungkus kemajuan ini memastikan transparansi dan berguna untuk debug dan diagnostik waktu proses.
Sel ini mendefinisikan logika alur kerja untuk menghasilkan cerita animasi pendek dengan menggunakan LangGraph, kerangka kerja berbasis grafik komposisi yang dirancang untuk alur kerja LLM. Setiap langkah dalam grafik mewakili tugas kreatif dan dieksekusi dalam urutan tertentu untuk menghasilkan skenario akhir.
Komponen alur kerja:
Pencatatan node dengan pelacakan kemajuan: Setiap langkah (pemilihan genre, pembuatan garis besar, penulisan adegan, penulisan dialog) ditambahkan sebagai sebuah node dengan pembungkus with_progress() -
Pendekatan ini memastikan bahwa setiap node mencatat waktu proses dan kemajuannya saat dieksekusi.
Garis penghubung alur kerja (urutan node): Urutan saluran kreatif ditetapkan dengan jelas:
Struktur ini memungkinkan alur kerja LLM yang modular, dapat dibaca, dan dapat dilakukan debug. Setiap tahap dalam proses kreatif Anda dipisahkan, dapat dibuat profilnya secara terpisah, dan kemudian dapat ditukar atau diperpanjang (misalnya, menambahkan langkah “revisi adegan” atau node “ringkas output”).
Sel kode akhir ini adalah tempat Anda menjalankan alur kerja kreatif lengkap dan menampilkan hasil dari setiap tahap pembuatan cerita.
Menampilkan hasil: Kamus status akhir sekarang berisi kunci yang diisi oleh berbagai node:
Bagian ini menunjukkan bagaimana maksud pengguna diubah menjadi sebuah skrip kecil lengkap melalui alur kerja LLM yang modular dan bertahap. Ini adalah saluran yang sepenuhnya kreatif serta interaktif, dapat ditafsirkan, dan dapat disesuaikan.
Catatan: Menjalankan kode akan memakan waktu sekitar 15-17 menit jika Anda menggunakan GPU atau TPU. Diperlukan waktu sekitar 65-70 menit pada lingkungan virtual lokal untuk menjalankan dan menghasilkan output berdasarkan infrastruktur yang digunakan untuk menjalankan cede.
Mari kita pahami bagaimana sistem mengubah prompt pengguna—"Saya ingin menulis cerita fantasi unik untuk anak-anak tentang naga yang tersesat dan menemukan rumahnya"—menjadi sebuah cerita animasi yang lengkap. Setiap langkah dibangun di atas langkah sebelumnya, dipandu oleh node kreatif alur kerja dan didukung oleh model Granite.
1. Genre dan intonasi. Alur kerja dimulai dengan menafsirkan prompt asli pengguna: Saya ingin menulis cerita fantasi unik untuk anak-anak tentang naga yang tersesat dan menemukan rumahnya. Berdasarkan input ini, node select_genre_node mengklasifikasikan narasi dengan benar sebagai fantasi unik dan mengidentifikasi intonasi yang menawan dan menghangatkan hati yang sesuai. Hasil ini akurat dan selaras dengan konteks, karena penggunaan frasa seperti "unik," "untuk anak-anak" dan "naga yang tersesat menemukan rumahnya" dengan jelas menandakan gaya penceritaan yang magis namun lembut. Genre dan intonasi berfungsi sebagai parameter dasar yang membentuk setiap langkah pembuatan berikutnya dalam alur kerja.
2. Garis besar plot dan deskripsi karakter. Pada langkah selanjutnya, model diminta untuk membuat garis besar plot berdasarkan genre, intonasi, dan ide asli pengguna yang telah diidentifikasi. Output tidak hanya mencakup ringkasan cerita 3-5 kalimat tetapi juga deskripsi karakter bonus, kemungkinan karena kebocoran prompt atau pemformatan instruksi yang dipertahankan dari iterasi sebelumnya.
Garis besar cerita berpusat pada seorang gadis bernama Lily yang menemukan seekor naga yang terluka dan membantunya kembali ke hutan ajaib dengan bimbingan seorang dukun yang mengobati penyakit. Alur cerita ini mencerminkan maksud pengguna dengan tepat—berfokus pada perjalanan magis yang cocok untuk anak-anak dengan intonasi emosional tentang penyembuhan, rasa memiliki, dan persahabatan. Sketsa karakter naga, Lily, dan dukun menambah kedalaman, mengubah ide yang tidak jelas menjadi konsep yang terstruktur dengan peran, kepribadian, dan tanggung jawab narasi yang jelas. Langkah ini memastikan cerita beralih dari niat abstrak ke struktur nyata yang cocok untuk adaptasi layar.
3. Adegan kunci. Mengingat seluruh garis besar plot,
Momen yang dipilih adalah saat Lily merawat naga yang terluka di hutan ajaib, membangun hubungan emosional dan saling pengertian di antara para karakter. Momen ini sangat penting karena memutar cerita menuju kepulangan naga. Adegan ini kaya akan citra dan emosi, mengikuti batasan "unik" dan "menghangatkan hati" namun juga ekspresif secara visual—sangat cocok untuk format animasi pendek.
Kemampuan model untuk mempertahankan konsistensi intonasi dan genre di seluruh tahapan menunjukkan kehebatan dari alur kerja LangGraph yang meneruskan status dan kemampuan penalaran model Granite.
4. Dialog dalam format skenario. Terakhir,
Setiap tahap alur kerja menerjemahkan prompt aslinya— "sebuah cerita fantasi unik untuk anak-anak tentang naga yang tersesat menemukan rumahnya" —menjadi output narasi yang terstruktur, kreatif, dan ekspresif. Dari pemilihan genre hingga pemformatan dialog, sistem secara bertahap membangun perkembangan penceritaan yang koheren. Kerangka kerja LangGraph memastikan bahwa transisi antara tugas terhubung secara logis, dan model IBM Granite memungkinkan pembuatan teks yang peka konteks dengan intonasi yang konsisten. Hasilnya adalah cerita animasi pendek yang ringkas dan siap untuk layar yang seluruhnya muncul dari input pengguna satu baris—menunjukkan kekuatan praktis dari alur kerja agen dalam aplikasi AI kreatif.
Untuk membuat pengalaman bercerita menjadi lebih menarik, berikut ini adalah visualisasi berbasis HTML sederhana yang memformat elemen cerita yang dihasilkan dengan indah—genre, intonasi, plot, adegan, dan dialog. Selain itu, hanya dengan satu klik, Anda dapat mengunduh seluruh skrip sebagai file teks untuk digunakan atau dibagikan pada masa mendatang. Mari kita menghidupkan cerita di layar!
Tutorial ini menggunakan model Granite-4.0-Tiny-Preview untuk pembuatan teks. Meskipun ini adalah salah satu model yang lebih kecil dalam keluarga Granite, model ini masih membutuhkan lingkungan yang mendukung GPU untuk berjalan secara efisien—terutama saat menjalankan beberapa node dalam alur kerja LangGraph.
Pengaturan yang disarankan:
Catatan kinerja:
Jika Anda menjalankan tutorial ini di lingkungan notebook yang dihosting (misalnya, IBM watsonx.ai atau Google Colab Pro), pastikan GPU diaktifkan dalam pengaturan waktu proses.
Untuk lingkungan dengan sumber daya rendah, pertimbangkan:
Dalam tutorial ini, kami membuat alur kerja penceritaan modular dan agentik dengan menggunakan LangGraph dan model bahasa Granite-4.0-Tiny-Preview dari IBM. Dimulai dari prompt kreatif yang sederhana, kami membuat alur langkah demi langkah yang mengklasifikasikan genre dan intonasi, membuat garis besar plot, menulis adegan utama dan menyelesaikannya dengan dialog bergaya skenario. Selama prosesnya, kami menunjukkan cara:
Kerangka kerja ini tidak hanya efektif untuk penulisan layar, tetapi dapat diperluas ke berbagai contoh penggunaan kreatif atau pengarahan tugas. Hanya dengan beberapa node, Anda telah membangun asisten penulisan miniatur yang mampu mengubah ide unik menjadi cerita yang siap pakai.
Baik Anda seorang pengembang, pendongeng, atau peneliti—tutorial ini memberi Anda landasan praktis untuk menjelajahi rekayasa alur kerja berbasis LLM di domain kreatif.
