Apa itu efisiensi operasional?

Organisasi sering menggunakan metrik yang disebut “rasio efisiensi operasional” untuk mengukur efisiensi operasional. Rasio ini biasanya dihitung dengan menjumlahkan biaya operasional dan harga pokok penjualan (HPP) perusahaan, lalu membagi jumlah tersebut dengan penjualan bersih perusahaan.

Bisnis juga dapat memilih untuk menilai efisiensi melalui metrik lain, seperti rasio yang berfokus pada perputaran utang, perputaran piutang, dan perputaran inventaris.

Perusahaan dapat mengukur seberapa baik kinerja mereka dalam hal efisiensi operasional dengan melacak rasio mereka dari waktu ke waktu dan membandingkannya dengan tolok ukur industri. Rasio yang lebih rendah atau menurun menunjukkan bahwa perusahaan meningkatkan kinerja efisiensi operasionalnya.