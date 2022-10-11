Apa itu keunggulan operasional?

Meningkatkan bisnis lebih dari sekadar meningkatkan efisiensi atau memaksimalkan ROI. Ekonomi global saat ini juga membutuhkan fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar, kondisi, dan teknologi.

Keunggulan operasional adalah cara bagi organisasi untuk membuat peta jalan menuju peningkatan berkelanjutan dalam lingkungan bisnis yang kompleks. Tujuannya adalah untuk memberi perusahaan keunggulan kompetitif. Keunggulan operasional membantu para pemimpin bisnis membuat keputusan yang lebih baik dan karyawan menunjukkan peningkatan berkelanjutan. Ketika diimplementasikan dengan baik, keunggulan operasional memungkinkan setiap anggota organisasi untuk melihat aliran nilai kepada pelanggan dan, jika ada masalah, menemukan solusi sebelum terjadi gangguan.

Keunggulan operasional dimulai dengan perubahan budaya, di mana semua pemimpin dan karyawan berdedikasi untuk menciptakan tidak hanya produk berkualitas, tetapi juga memberikan pengalaman pelanggan yang hebat. Bisnis yang menggunakan metodologi keunggulan operasional jelas mendefinisikan kepemimpinan dan peran tenaga kerja, dan bagaimana mereka bekerja bersama untuk meningkatkan operasi. Di semua tingkat, karyawan dapat memulai perubahan dan mendorong menuju efisiensi, efektivitas, dan ketangkasan.