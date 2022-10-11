Apa itu keunggulan operasional?

Keunggulan operasional (OpEx) adalah pendekatan terhadap manajemen bisnis yang menekankan peningkatan berkelanjutan di seluruh aspek bisnis dan di dalam semua proses bisnis dengan menciptakan budaya di mana manajemen dan karyawan diinvestasikan pada hasil bisnis dan diberdayakan untuk mengimplementasikan perubahan.
Meningkatkan bisnis lebih dari sekadar meningkatkan efisiensi atau memaksimalkan ROI. Ekonomi global saat ini juga membutuhkan fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar, kondisi, dan teknologi.
Keunggulan operasional adalah cara bagi organisasi untuk membuat peta jalan menuju peningkatan berkelanjutan dalam lingkungan bisnis yang kompleks. Tujuannya adalah untuk memberi perusahaan keunggulan kompetitif. Keunggulan operasional membantu para pemimpin bisnis membuat keputusan yang lebih baik dan karyawan menunjukkan peningkatan berkelanjutan. Ketika diimplementasikan dengan baik, keunggulan operasional memungkinkan setiap anggota organisasi untuk melihat aliran nilai kepada pelanggan dan, jika ada masalah, menemukan solusi sebelum terjadi gangguan.
Keunggulan operasional dimulai dengan perubahan budaya, di mana semua pemimpin dan karyawan berdedikasi untuk menciptakan tidak hanya produk berkualitas, tetapi juga memberikan pengalaman pelanggan yang hebat. Bisnis yang menggunakan metodologi keunggulan operasional jelas mendefinisikan kepemimpinan dan peran tenaga kerja, dan bagaimana mereka bekerja bersama untuk meningkatkan operasi. Di semua tingkat, karyawan dapat memulai perubahan dan mendorong menuju efisiensi, efektivitas, dan ketangkasan.
Definisi keunggulan operasional berakar pada Model Shingo, pendekatan bisnis yang menekankan kualitas pada sumbernya, nilai bagi pelanggan, rantai pasokan tanpa persediaan, dan pemahaman tentang tempat kerja di semua tingkatan. Shigeo Shingo, seorang pemimpin bisnis yang telah menerbitkan 18 buku tentang filosofinya dan berkolaborasi erat dengan para eksekutif Toyota untuk menerapkan prinsip-prinsipnya dalam operasi manufaktur mereka.
Shingo juga menjadi inspirasi bagi Shingo Prize, yang diberikan setiap tahun oleh Shingo Institute for Operational Excellence di Utah State University. Penghargaan ini mendefinisikan 10 Prinsip Panduan Shingo, yang sering disebut sebagai prinsip-prinsip inti keunggulan operasional:
Seiring dengan semakin populernya Model Shingo di dunia bisnis, pihak lain mengembangkan metodologi berdasarkan pendekatan ini dan prinsip-prinsip inti keunggulan operasional. Metodologi tersebut antara lain:
Ketika menerapkan keunggulan operasional dalam sebuah organisasi, akan sangat membantu jika kita melihat proses tersebut sebagai sebuah perjalanan yang berkelanjutan, bukan sebagai tujuan akhir. Karena fokusnya adalah pada peningkatan yang berkelanjutan, para pemimpin bisnis dan karyawan harus selalu mencari cara untuk menjadi lebih baik dalam pekerjaan mereka.
Oleh karena itu, organisasi perlu menetapkan tujuan dan menentukan metrik untuk memahami apakah dan bagaimana mereka meningkat. Metrik ini mencakup indikator kinerja utama (KPI), seperti peningkatan penjualan, kinerja kesehatan dan keselamatan, dan tingkat retensi tenaga kerja.
Berikut adalah jenis tujuan yang sering dimasukkan dalam proses berbasis keunggulan operasional:
Tujuan keunggulan operasional biasanya difokuskan pada memberikan nilai kepada pelanggan. Apa itu nilai? Pada dasarnya, itulah yang diminta dan bersedia dibayar oleh pelanggan.
Dalam metodologi keunggulan operasional, perusahaan memberikan nilai ini dengan menciptakan aliran nilai. Aliran nilai mengacu pada proses dan inisiatif yang dibuat oleh organisasi untuk memberikan produk dan layanan yang dibutuhkan pelanggan dalam waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan tersebut.
Misalnya, pusat data yang dapat memenuhi permintaan pelanggan dan memiliki sumber daya komputasi, penyimpanan, dan jaringan yang diperlukan untuk melayani transaksi online tanpa kelebihan penyediaan dipandang sebagai aliran nilai yang berjalan dengan lancar.
Komunikasi adalah elemen kunci lain untuk mencapai tujuan keunggulan operasional. Jika karyawan tidak mengetahui tujuan perusahaan, tidak tahu bagaimana cara memberikan nilai kepada pelanggan, atau merasa kepemimpinan tidak berinvestasi dalam kesuksesan profesional mereka, maka akan sulit untuk mencapai tujuan dan terus melakukan perbaikan.
Implementasi sering kali mencakup rencana untuk mengomunikasikan semua aspek program, seperti misi, tujuan, dan mereka yang terkena dampak kepada semua karyawan. Perusahaan yang unggul dalam keunggulan operasional sering memiliki sistem komunikasi internal yang dirancang dengan baik, serta forum untuk menerima dan mengatasi masukan.
Keunggulan operasional mengharuskan organisasi untuk melihat secara kritis operasi mereka dan cara mereka mengelola karyawan. Dalam beberapa kasus, mereka harus bersedia mengubah budaya. Terbuka terhadap perubahan berkelanjutan membantu perusahaan menerapkan metodologi dengan lebih baik dan mencapai manfaat ini:
Keunggulan operasional dapat memberikan manfaat pada hampir setiap industri dan model bisnis, namun, ada beberapa industri di mana keunggulan operasional telah menjadi standar dalam operasinya:
Otomatisasi, analisis proses, observabilitas, serta alat manajemen data dan bisnis dapat membantu perusahaan untuk lebih cepat mengimplementasikan—dan terus mengupayakan—peningkatan berkelanjutan.
Perusahaan telah mencari otomatisasi selama beberapa dekade untuk menciptakan efisiensi dan memanfaatkan kekuatan teknologi digital. Ini bisa termasuk mengotomatiskan tugas langsung di lini perakitan dengan mesin atau mengotomatiskan tugas back-office seperti akuntansi dan penagihan dengan solusi perangkat lunak.
Ada banyak tugas yang membutuhkan pemikiran kreatif, intuisi, dan perencanaan strategi yang hanya dapat dilakukan oleh manusia. Namun, alat bantu otomatisasi dapat digunakan untuk melakukan tugas-tugas yang berulang dan biasa, seperti mengisi faktur dengan informasi akun dan mentransfer data ke beberapa sistem back-end yang dapat menghemat waktu:
Dalam era yang mengutamakan digital saat ini, kepuasan pelanggan bergantung pada kinerja dan ketersediaan aplikasi dan infrastruktur yang penting untuk bisnis. Dengan demikian, tim operasi TI (ITOps) berada di bawah tekanan besar untuk memberikan keunggulan operasional dan harus bergerak sesuai dengan kecepatan peningkatan permintaan bisnis. AIOps mendorong efisiensi dan pengoptimalan di lingkungan TI modern dan dinamis untuk mempercepat transformasi digital yang diperlukan.
Dengan menggunakan perangkat lunak untuk menciptakan proses yang mengurangi atau menggantikan interaksi manual dengan sistem TI, AIOps menghadirkan insight real-time ke lingkungan TI sehingga tim operasi TI dapat memastikan kinerja aplikasi yang proaktif dan berkelanjutan yang memungkinkan pengalaman pelanggan yang luar biasa, sekaligus meningkatkan kepatuhan dan mengurangi biaya dengan aman di seluruh variabilitas permintaan yang tinggi:
Ketika upaya transformasi semakin cepat di seluruh dunia, mereka juga memperkenalkan efek samping yang serius—mendorong data keluar ke silo dan menghambat akses ke informasi yang dibutuhkan tim bisnis untuk berhasil. Organisasi yang dapat menghubungkan aplikasi dan sistem dengan cepat dan aman akan mengungguli organisasi yang tidak dapat melakukannya. Tanpa alat integrasi yang tepat, data tetap terkunci, menghambat kemampuan Anda untuk membuat keputusan bisnis yang tepat dan menerapkan otomatisasi yang dapat diskalakan yang mengungkap efisiensi baru:
