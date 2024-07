Berkantor pusat di North Vancouver, BC, Kanada, BlueShore Financial (tautan berada di luar ibm.com) adalah lembaga keuangan butik yang menyediakan solusi perbankan pribadi dan bisnis, manajemen kekayaan, asuransi dan pinjaman komersial, serta saran ahli yang dipersonalisasi untuk 40.000 klien. BlueShore juga dikenal dengan cabang Financial Spa® yang unik dan janji mereknya, "Be Richly Valued". BlueShore didirikan pada tahun 1941 dan saat ini mengelola lebih dari CAD 7,0 miliar aset di bawah administrasi.