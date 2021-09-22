Penambangan Proses vs Pemodelan Proses vs Pemetaan Proses: Apa Bedanya?

Setiap bisnis, pada akhirnya, adalah kumpulan proses bisnis. Proses mendukung penciptaan produk baru, memfasilitasi penyampaian layanan, menegakkan kebijakan perusahaan, menjaga kepatuhan, dan memastikan organisasi selalu bergerak menuju tujuan utamanya.

Setiap proses bisnis adalah rangkaian aktivitas yang saling terhubung dan saling bergantung yang bekerja bersama untuk menghasilkan suatu hasil bisnis tertentu. Ulasan kinerja karyawan, aktivitas pemasaran, pembuatan konten, pengembangan perangkat lunak, dan penjualan adalah contoh umum proses bisnis. Untuk memastikan proses ini berjalan sebagaimana mestinya, bisnis membutuhkan cara untuk mendefinisikan, menganalisis, menyesuaikan, dan mengawasi setiap alur kerja dengan mudah.

Organisasi telah mengembangkan cara untuk mengubah alur kerja abstrak menjadi gambaran konkret dan komprehensif yang menunjukkan bagaimana setiap proses bekerja di dalamnya. Metode-metode ini termasuk penambangan proses, pemodelan proses dan pemetaan proses. Meski setiap teknik membantu perusahaan mengelola, mengoptimalkan, dan mengotomatiskan proses, masing-masing melakukannya dengan cara yang sedikit berbeda.