Penambangan Proses vs Pemodelan Proses vs Pemetaan Proses: Apa Bedanya?

Setiap bisnis, pada akhirnya, adalah kumpulan proses bisnis. Proses mendukung penciptaan produk baru, memfasilitasi penyampaian layanan, menegakkan kebijakan perusahaan, menjaga kepatuhan, dan memastikan organisasi selalu bergerak menuju tujuan utamanya.
Setiap proses bisnis adalah rangkaian aktivitas yang saling terhubung dan saling bergantung yang bekerja bersama untuk menghasilkan suatu hasil bisnis tertentu. Ulasan kinerja karyawan, aktivitas pemasaran, pembuatan konten, pengembangan perangkat lunak, dan penjualan adalah contoh umum proses bisnis. Untuk memastikan proses ini berjalan sebagaimana mestinya, bisnis membutuhkan cara untuk mendefinisikan, menganalisis, menyesuaikan, dan mengawasi setiap alur kerja dengan mudah.
Organisasi telah mengembangkan cara untuk mengubah alur kerja abstrak menjadi gambaran konkret dan komprehensif yang menunjukkan bagaimana setiap proses bekerja di dalamnya. Metode-metode ini termasuk penambangan proses, pemodelan proses dan pemetaan proses. Meski setiap teknik membantu perusahaan mengelola, mengoptimalkan, dan mengotomatiskan proses, masing-masing melakukannya dengan cara yang sedikit berbeda.
Penambangan proses adalah bentuk manajemen proses bisnis yang membantu organisasi menemukan, menilai, dan meningkatkan alur kerja. Dalam penambangan proses, algoritma diterapkan pada log peristiwa dari sistem TI seperti perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan (CRM) atau akuntansi. Algoritma mengungkap tren dalam data log peristiwa dan menggunakan temuan tersebut untuk membangun model proses yang memvisualisasikan alur kerja dalam sistem tersebut. Algoritma penambangan proses juga dapat digunakan untuk menyempurnakan model proses yang ada, membandingkannya dengan alur kerja nyata, dan menyimulasikan perubahan proses.
Manfaat utama process mining adalah data yang dihasilkannya. Ini membantu perusahaan memanfaatkan data log peristiwa untuk mengarahkan alokasi sumber daya, optimalisasi alur kerja, inisiatif otomatisasi, dan keputusan bisnis penting lainnya.
Model proses adalah representasi visual alur kerja yang dihasilkan dengan menerapkan algoritma penambangan data pada data log peristiwa. Model proses memberikan ilustrasi kuantitatif dan objektif dari proses bisnis. Model ini memuat banyak data alur kerja, termasuk peristiwa, catatan siapa yang memiliki atau memulai peristiwa, jalur yang ditempuh dalam alur kerja, waktu setiap langkah, tingkat keberhasilan, dan lainnya. Pemodelan proses dapat dipahami sebagai subkomponen penambangan proses — yaitu tahap ketika algoritma menggunakan data log peristiwa untuk menghasilkan model alur kerja.
Manfaat utama pemodelan proses adalah menggambarkan proses sebagaimana adanya, bukan seperti yang mungkin dipikirkan perusahaan. Dengan memanfaatkan data log peristiwa, algoritma penambangan proses menciptakan model kuantitatif yang memberikan tingkat transparansi yang sebelumnya tidak tersedia dalam alur kerja organisasi.
Seperti pemodelan proses, pemetaan proses mengacu pada pembuatan representasi visual dari proses bisnis. Namun, jika model proses bersifat berbasis data dan kuantitatif, peta proses bersifat subjektif dan kualitatif. Pemetaan proses biasanya dimulai ketika analis bisnis atau ahli strategi mengadakan lokakarya dan wawancara dengan orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut. Analis atau ahli strategi kemudian menggunakan informasi yang dikumpulkan untuk membuat peta proses, baik secara manual maupun dengan perangkat lunak pemetaan proses.
Manfaat utama pemetaan proses adalah memvisualisasikan alur kerja secara lebih berfokus pada manusia. Alih-alih menangkap metrik objektif, peta proses menunjukkan bagaimana orang dan tim dalam bisnis berinteraksi dalam suatu proses.
Catatan: Model proses dan peta proses sama-sama merepresentasikan proses secara visual, tetapi tidak bisa dipertukarkan. Namun, Keduanya menyoroti aspek berbeda dari alur kerja yang sama. Model proses lebih kuantitatif, sedangkan peta proses lebih kualitatif.
Pertimbangkan perusahaan yang membutuhkan kejelasan lebih dalam proses pengadaan di seluruh organisasinya. Kapan sebaiknya menggunakan process mining, pemodelan proses, atau pemetaan proses?
Untuk mendapatkan pandangan paling komprehensif dari proses pengadaan, perusahaan menggunakan kombinasi ketiganya — pemodelan proses untuk data kuantitatif, pemetaan proses untuk data kualitatif, dan penambangan proses untuk mengidentifikasi peluang perbaikan:
Penambangan proses menjadikan manajemen proses bisnis lebih ilmiah — tetapi ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi sebelum dapat diterapkan:
Pemodelan proses memberikan pandangan yang lebih objektif tentang alur kerja yang mendukung operasi perusahaan. Namun, ada beberapa jenis data yang tidak dapat ditangkap oleh model ini:
Pemetaan proses: adalah cara cepat dan fleksibel untuk menghasilkan gambaran umum proses yang luas, tetapi peta bisa tidak akurat karena bergantung pada laporan kualitatif dari karyawan:
Otomatisasi bisnis tidak dapat dicapai tanpa pemahaman yang jelas tentang proses bisnis. Dengan kata lain, perusahaan harus mengetahui dengan tepat apa yang terjadi dalam alur kerja sebelum dapat mengotomatiskan salah satu langkah secara efektif. Teknik penambangan proses, pemodelan, dan pemetaan memberikan data kuantitatif dan kualitatif yang menghadirkan transparansi tak tertandingi terhadap alur kerja bisnis. Dengan pemahaman menyeluruh tentang proses yang ada, perusahaan dapat melakukan otomatisasi skala besar dengan lebih mudah.
