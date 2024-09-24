Pengiriman berkelanjutan dan penerapan berkelanjutan berhubungan dengan otomatisasi lebih jauh di jalur pipa daripada CI dan sering digunakan secara bergantian.

Perbedaan antara pengiriman berkelanjutan dan penerapan berkelanjutan adalah pada tingkat otomatisasi yang digunakan dalam rilis perangkat lunak atau aplikasi. Dalam pengiriman berkelanjutan, kode secara otomatis pindah ke lingkungan seperti produksi untuk pengujian lebih lanjut dan jaminan kualitas, seperti menilai risiko dan mengidentifikasi kerentanan kode sumber. Intervensi manusia diperlukan untuk pindah ke produksi setelah tes yang berhasil.

Dalam penerapan berkelanjutan, otomatisasi berjalan lebih jauh. Setelah kode lulus pengujian, penerapan ke produksi terjadi secara otomatis—persetujuan manusia tidak diperlukan.

Bagaimana organisasi menerapkan pipeline CI/CD dan memutuskan apakah akan menggunakan pengiriman atau penerapan berkelanjutan bergantung pada kebutuhan bisnisnya. Penerapan berkelanjutan adalah yang terbaik untuk tim DevOps dengan siklus pengembangan yang cepat, seperti yang membangun situs e-commerce dan platform perangkat lunak sebagai layanan (SaaS).

Penerapan berkelanjutan mendukung proses rilis perangkat lunak dengan memungkinkan tim merilis perangkat lunak baru atau yang diperbarui secara sering dan secepat mungkin. Karena perubahan diterapkan ke publik secara otomatis, jenis pipeline penerapan berkelanjutan ini biasanya hanya digunakan oleh tim DevOps yang memiliki proses yang terbukti.

Untuk tim yang mungkin tidak perlu merilis pembaruan sesering dalam alur kerja mereka—seperti untuk mereka yang membangun aplikasi perawatan kesehatan—pengiriman berkelanjutan biasanya merupakan pilihan yang lebih disukai. Langkah ini lebih lambat tetapi menawarkan lapisan pengawasan lain untuk membantu memastikan fungsionalitas bagi pengguna akhir.

Untuk melihat lebih detail perbedaan antara pengiriman berkelanjutan dan penerapan berkelanjutan, silakan tonton video ini.