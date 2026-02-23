Kompleksitas hybrid cloud tidak akan hilang, dan tim perusahaan tidak mampu membiarkannya memperlambat inovasi. Organisasi yang berhasil adalah organisasi yang menyederhanakan operasi, menstandarkan platform, dan menerapkan keamanan dan tata kelola yang konsisten di seluruh lingkungan.

Dalam white paper ini, temukan bagaimana solusi hybrid cloud IBM® membantu perusahaan memodernisasi aplikasi, mengelola beban kerja dengan aman di seluruh lingkungan cloud dan on‑premises, serta berinovasi dalam skala besar dengan percaya diri dan kontrol.

Yang akan Anda pelajari: