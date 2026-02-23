Memberdayakan tim platform untuk melakukan cloud dengan benar

Adopsi cloud hampir universal — tetapi kesuksesan cloud? Tidak terlalu banyak. Meskipun bertahun-tahun berinvestasi, banyak organisasi masih berjuang dengan kompleksitas operasional, meningkatnya biaya, dan risiko keamanan. 

Untuk mengatasi tantangan ini, tim platform yang sukses mengadopsi pola pikir “platform-as-a-product” berbasis siklus hidup yang memperlakukan infrastruktur dan keamanan sebagai produk yang Dapat diskalakan dan dikurasi. Pendekatan ini menekankan — desain yang berpusat pada pengguna, kepemilikan yang jelas, masukan yang konsisten, dan keandalan 

Hasilnya adalah alur kerja, perangkat bantu yang terpadu, dan layanan mandiri. White paper ini memberikan tim platform kerangka kerja praktik terbaik untuk pendekatan platform sebagai produk. Fokusnya adalah pada standardisasi alur kerja dengan platform terpadu untuk Infrastruktur dan Security Lifecycle Management (ILM dan SLM). 

Poin-poin penting: 

  • 5 ciri pola pikir platform-as-a-product dan bagaimana menerapkannya dalam tim platform
  • 12 praktik terbaik untuk manajemen platform
  • Cara beralih dari alur kerja reaktif ke proaktif
  • Cara menyatukan ILM dan SLM di seluruh rantai nilai aplikasi dengan platform cloud terpusat
  • Cara menyatukan ILM dan SLM di seluruh rantai nilai aplikasi dengan platform cloud terpusat

Perdamaian dengan Platform