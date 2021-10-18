Apa itu cloud native?

Layanan mikro (juga disebut arsitektur layanan mikro) adalah pendekatan arsitektur di mana satu aplikasi terdiri dari banyak komponen atau layanan yang lebih kecil, digabungkan secara longgar dan dapat diterapkan secara independen. Layanan ini (juga disebut layanan mikro) biasanya memiliki tumpukan teknologi mereka sendiri, termasuk basis data dan model data. Mereka berkomunikasi satu sama lain melalui kombinasi REST API, streaming acara, dan perantara pesan.

Karena layanan mikro dapat diterapkan dan diterapkan kembali secara mandiri, tanpa saling memengaruhi atau mengganggu pengalaman pengguna akhir. Mereka sangat cocok untuk metodologi pengiriman otomatis dan berulang seperti integrasi berkelanjutan/penerapan berkelanjutan (CI/CD) atau DevOps.

Selain digunakan untuk membuat aplikasi cloud native, mikro layanan dapat digunakan untuk memodernisasi aplikasi monolitik tradisional.

Dalam survei IBM terhadap lebih dari eksekutif TI, eksekutif pengembang, dan pengembang, 87% pengguna layanan mikro setuju bahwa adopsi layanan mikro sepadan dengan biaya dan upaya.

Pengembang sering menerapkan layanan mikro di dalam kontainer—komponen aplikasi yang ringan, dapat dieksekusi yang menggabungkan kode sumber aplikasi (dalam hal ini, kode layanan mikro) dengan semua pustaka sistem operasi (OS) dan ketergantungan yang diperlukan untuk menjalankan kode di lingkungan apa pun. Lebih kecil, lebih hemat sumber daya, dan lebih portabel daripada mesin virtual (VM), kontainer adalah unit komputasi de facto dari aplikasi cloud native modern.

Kontainer memperkuat manfaat mikro dengan memungkinkan penerapan yang konsisten dan pengalaman di seluruh lingkungan hybrid multicloud—cloud publik, cloud pribadi, dan on premises. Tetapi ketika aplikasi cloud native berkembang biak, begitu juga kontainer dan kompleksitas pengelolaannya. Sebagian besar organisasi yang menggunakan layanan mikro dalam kontainer juga menggunakan platform orkestrasi kontainer, seperti Kubernetes, untuk mengotomatiskan penerapan dan manajemen kontainer dalam skala besar.