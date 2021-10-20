Apa itu cloud pribadi?

Cloud pribadi menggabungkan banyak manfaat komputasi cloud—termasuk elastisitas, skalabilitas, dan kemudahan penyampaian layanan—dengan kontrol akses, keamanan, dan penyesuaian sumber daya infrastruktur on premises.

Banyak perusahaan memilih cloud pribadi daripada cloud publik yang menyediakan layanan komputasi melalui infrastruktur yang dibagikan oleh banyak pelanggan. Mereka melakukannya karena cloud pribadi menawarkan cara yang lebih sederhana—atau terkadang satu-satunya cara—untuk memenuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan.

Sebagian lainnya memilih solusi cloud pribadi karena beban kerja mereka menangani dokumen rahasia, kekayaan intelektual, informasi identifikasi pribadi (PII), catatan medis, data keuangan, atau data sensitif lainnya.

Dengan membangun arsitektur cloud pribadi sesuai dengan prinsip cloud native, organisasi mendapatkan fleksibilitas untuk memindahkan beban kerja ke cloud publik dengan mudah. Fleksibilitas ini sangat penting dalam pengaturan hybrid multicloud modern yang menggabungkan layanan cloud publik dan pribadi dari setidaknya dua vendor layanan cloud.

Permintaan akan keamanan cloud pribadi dan fitur kepatuhan terkait mendorong pertumbuhan pasar. Dalam laporan dari Future Markets Insights, pasar layanan cloud pribadi global diperkirakan akan naik dari nilai USD 124,6 miliar pada tahun 2025 menjadi USD 618,3 miliar pada tahun 2035.1