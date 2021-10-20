Apa itu cloud pribadi?

Cloud pribadi adalah lingkungan komputasi cloud di mana semua sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak didedikasikan secara eksklusif bagi (dan hanya dapat diakses oleh) satu organisasi. Ini juga disebut sebagai cloud internal atau cloud perusahaan.
Cloud pribadi menggabungkan banyak manfaat komputasi cloud—termasuk elastisitas, skalabilitas, dan kemudahan penyampaian layanan—dengan kontrol akses, keamanan, dan penyesuaian sumber daya infrastruktur on premises.
Banyak perusahaan memilih cloud pribadi daripada cloud publik yang menyediakan layanan komputasi melalui infrastruktur yang dibagikan oleh banyak pelanggan. Mereka melakukannya karena cloud pribadi menawarkan cara yang lebih sederhana—atau terkadang satu-satunya cara—untuk memenuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan.
Sebagian lainnya memilih solusi cloud pribadi karena beban kerja mereka menangani dokumen rahasia, kekayaan intelektual, informasi identifikasi pribadi (PII), catatan medis, data keuangan, atau data sensitif lainnya.
Dengan membangun arsitektur cloud pribadi sesuai dengan prinsip cloud native, organisasi mendapatkan fleksibilitas untuk memindahkan beban kerja ke cloud publik dengan mudah. Fleksibilitas ini sangat penting dalam pengaturan hybrid multicloud modern yang menggabungkan layanan cloud publik dan pribadi dari setidaknya dua vendor layanan cloud.
Permintaan akan keamanan cloud pribadi dan fitur kepatuhan terkait mendorong pertumbuhan pasar. Dalam laporan dari Future Markets Insights, pasar layanan cloud pribadi global diperkirakan akan naik dari nilai USD 124,6 miliar pada tahun 2025 menjadi USD 618,3 miliar pada tahun 2035.1
Cloud pribadi adalah lingkungan penyewa tunggal yang berarti bahwa semua sumber daya dapat diakses oleh satu pelanggan. Pembatasan ini disebut sebagai akses terisolasi.
Cloud pribadi biasanya dihosting on premises di pusat data pelanggan. Namun, cloud pribadi juga dapat dihosting di infrastruktur penyedia cloud independen atau dibangun di atas infrastruktur sewaan yang ditempatkan di pusat data di luar lokasi.
Model manajemen juga berbeda-beda—pelanggan dapat mengelola semuanya sendiri atau mengalihdayakan manajemen sebagian atau seluruh pengelolaan pada penyedia layanan cloud (CSP). CSP termasuk Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Microsoft Azure, atau IBM® Cloud.
Terlepas dari desain penyewa tunggal, komputasi cloud pribadi dibangun di atas teknologi yang sama dengan cloud lainnya, sehingga pelanggan dapat menyediakan dan mengonfigurasi virtual servers dan sumber daya komputasi sesuai kebutuhan. Teknologi cloud ini memungkinkan organisasi untuk menskalakan dengan cepat dan efisien dalam menanggapi lonjakan penggunaan, menerapkan redundansi untuk ketersediaan yang tinggi, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara keseluruhan.
Teknologi ini meliputi:
Virtualisasi memungkinkan sumber daya TI untuk dipisahkan dari perangkat keras fisik yang mendasarinya dan dikumpulkan dalam kumpulan sumber daya bersama yang terdiri dari komputasi, penyimpanan, memori, dan kapasitas jaringan. Sumber daya ini kemudian dapat dialokasikan ke beberapa mesin virtual, kontainer, atau elemen infrastruktur TI divirtualisasi lainnya.
Dengan menghilangkan kendala perangkat keras fisik, perangkat lunak virtualisasi (misalnya, VMware, Hyper-V) memungkinkan pemanfaatan infrastruktur secara maksimal. Ini memungkinkan perangkat keras untuk dibagikan secara efisien di beberapa pengguna dan aplikasi yang memungkinkan skalabilitas, ketangkasan, dan elastisitas cloud.
Perangkat lunak cloud management memberi administrator kontrol terpusat atas infrastruktur dan aplikasi yang berjalan di atasnya. Fitur ini memungkinkan pengoptimalan keamanan, ketersediaan, dan pemanfaatan sumber daya di lingkungan cloud pribadi.
Otomatisasi mempercepat berbagai tugas, seperti penyediaan server, integrasi, dan penerapan alur kerja yang jika tidak tersedia harus dilakukan secara manual dan berulang kali.
Otomatisasi juga mengurangi kebutuhan akan intervensi manusia, memungkinkan pengiriman sumber daya dengan layanan mandiri.
Membangun cloud pribadi memungkinkan semua perusahaan, bahkan perusahaan dalam industri yang sangat diatur, untuk menggunakan banyak manfaat komputasi cloud tanpa mengorbankan keamanan, kontrol, atau penyesuaian.
Keuntungan spesifik dari cloud pribadi meliputi:
Kekurangan utama dari cloud pribadi adalah biaya. Biaya dapat mencakup pembelian, pemasangan, dan pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak baru, yang mungkin melibatkan perekrutan lebih banyak staf TI.
Kekurangan lainnya adalah fleksibilitas yang terbatas. Setelah organisasi berinvestasi dalam perangkat keras dan perangkat lunak untuk cloud pribadinya, penambahan kapasitas atau kemampuan baru membutuhkan lebih banyak pembelian. Cloud pribadi virtual dan layanan cloud terkelola dapat mengurangi kekurangan ini.
Untuk menyelami lebih dalam, lihat “Kelebihan dan kekurangan cloud pribadi.”
Cloud publik adalah lingkungan cloud banyak penyewa, di mana sumber daya komputasi yang sama dibagi di antara beberapa pelanggan—terkadang ratusan atau ribuan pelanggan.
Di cloud publik, penyedia layanan cloud independen memiliki dan memelihara infrastruktur, dan akses ke sumber daya ditawarkan dengan sistem langganan atau bayar per penggunaan.
Model ini serupa dengan bagaimana kita membeli layanan utilitas, seperti akses ke pasokan air kota atau daya listrik di rumah kita.
Cloud publik tidak menawarkan kontrol lengkap dan keamanan khusus dari penerapan cloud pribadi, tetapi sebagai gantinya memberikan manfaat yang signifikan, termasuk:
Untuk melihat lebih dekat tentang cloud publik, lihat video berikut.
Hybrid cloud mengintegrasikan lingkungan on premises, cloud publik, dan cloud pribadi. Dalam model ini, dua platform cloud bergabung menjadi satu infrastruktur fleksibel, memungkinkan perusahaan memilih lingkungan cloud yang optimal untuk setiap aplikasi atau beban kerja.
Untuk mengoptimalkan penggunaan komputasi cloud jenis ini, sebuah perusahaan harus mengandalkan teknologi dan alat orkestrasi yang memungkinkan migrasi lancar di kedua lingkungan tersebut. Pendekatan ini memastikan bahwa kinerja, biaya, kepatuhan, dan persyaratan keamanan terpenuhi secara efektif.
Strategi hybrid cloud dapat memungkinkan pembagian tenaga kerja yang ideal. Perusahaan dapat menyimpan data sensitif dan aplikasi yang tidak dapat dimigrasikan dengan mudah ke cloud di pusat data on premises. Pada saat yang sama, perusahaan dapat menggunakan cloud publik untuk mengakses aplikasi perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) dan platform, penyimpanan, atau kapasitas komputasi tambahan apa pun yang mungkin diperlukan.
Menurut IBM Transformation Index 2022: State of Cloud, lebih dari 77% profesional bisnis dan TI telah mengadopsi pendekatan hybrid cloud.
Untuk informasi lebih mendalam, lihat "Cloud publik versus cloud pribadi versus hybrid cloud."
Ada empat jenis dasar infrastruktur cloud pribadi:
Dengan cloud pribadi on premises, organisasi bertanggung jawab atas segalanya, mulai dari membeli perangkat lunak dan perangkat keras hingga memastikan operasi pusat data dan melaksanakan semua tindakan keamanan yang diperlukan.
Cloud pribadi on premises membutuhkan pengeluaran modal awal yang signifikan, biaya operasional berkelanjutan, dan manajemen yang kompleks.
Cloud Pribadi Virtual (VPC) adalah layanan dari penyedia cloud publik yang menciptakan lingkungan seperti cloud pribadi pada infrastruktur cloud publik.
Dalam VPC, fungsi jaringan virtual dan fitur keamanan memungkinkan pelanggan untuk menentukan dan mengontrol ruang yang terisolasi secara logis di cloud publik. Ruang ini meniru keamanan cloud pribadi yang ditingkatkan dalam lingkungan banyak penyewa.
Pelanggan VPC dapat memperoleh manfaat dari ketersediaan sumber daya, skalabilitas, fleksibilitas, dan efektivitas biaya cloud publik, sekaligus mempertahankan sebagian besar keamanan dan kontrol cloud pribadi yang lebih besar. Biasanya, VPC lebih murah untuk dibangun dan lebih mudah dikelola daripada cloud pribadi on premises.
Di cloud pribadi yang dihosting (disebut juga hosting cloud pribadi), penyedia layanan cloud memiliki dan mengontrol berbagai aset (misalnya, pemeliharaan penyimpanan cloud, alat keamanan cloud).
Cloud pribadi yang dihosting menggunakan bare metal server khusus dan dioperasikan di luar lokasi di server yang dikelola oleh CSP.
Model ini berbeda dari VPC karena cloud pribadi terkelola adalah lingkungan penyewa tunggal. Tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara infrastruktur dialihdayakan ke penyedia pihak ketiga. Perangkat keras fisik cloud pribadi yang dikelola biasanya berada di pusat data penyedia layanan.
Namun, vendor juga menawarkan layanan manajemen untuk infrastruktur yang terletak di pusat data milik perusahaan sendiri. Cloud pribadi yang dikelola menawarkan penyesuaian yang lebih besar dibandingkan lingkungan dengan banyak penyewa dan menggabungkan manfaat keamanan yang umumnya disediakan cloud pribadi, tetapi harganya lebih mahal daripada opsi cloud publik atau VPC.
Dikenal juga sebagai cloud internal atau penyimpanan internal, penyimpanan cloud pribadi menggunakan model pengiriman layanan cloud untuk menyediakan penyimpanan bagi perusahaan. Data disimpan di dalam pusat data pada infrastruktur khusus, tetapi akses diberikan kepada unit bisnis—dan mungkin organisasi mitra—sebagai layanan.
Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan beberapa manfaat komputasi cloud—seperti elastisitas dan penyediaan cepat—sekaligus mempertahankan arsitektur penyewa tunggal.
Di luar privasi data dan kontrol, berikut adalah beberapa cara paling populer yang diandalkan organisasi pada cloud pribadi untuk mendukung inisiatif bisnis mereka. Untuk melihat lebih dalam, lihat "Contoh penggunaan cloud pribadi: 6 cara cloud pribadi memberikan nilai tambah pada bisnis perusahaan."
Cloud pribadi mendukung modernisasi aplikasi dengan menyediakan infrastruktur dan fleksibilitas untuk meningkatkan platform dan arsitektur aplikasi lama.
Dukungan ini memungkinkan pengguna untuk mengadopsi arsitektur dan praktik aplikasi cloud native, seperti DevOps, kontainerisasi, dan layanan mikro, sekaligus mempertahankan kontrol atas lingkungan mereka.
Cloud pribadi memainkan peran penting dalam strategi hybrid multicloud, memungkinkan organisasi untuk mengontrol dan mencapai ketangkasan dengan memilih lingkungan cloud terbaik untuk setiap beban kerja.
Hal ini termasuk memutuskan cara memanfaatkan penawaran layanan terbaik, seperti IaaS, PaaS, dan SaaS, serta layanan cloud lainnya.
Organisasi juga dapat memanfaatkan infrastruktur cloud pribadi di tepi untuk memproses data sensitif secara setempat.
Kemampuan ini memungkinkan industri seperti keuangan dan perawatan kesehatan untuk membuat keputusan berbasis data secara real-time sekaligus mempertahankan kepatuhan terhadap peraturan privasi.
Saat ini, perusahaan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) di lingkungan cloud pribadi.
Contoh penggunaan mencakup operasi keamanan, di mana model AI dapat memperkuat pertahanan dengan menganalisis data historis serta mengidentifikasi pola dan anomali. Model ini juga dapat mendeteksi ancaman secara real-time.
