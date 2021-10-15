Apa itu VMware?

VMware mengembangkan produk piranti lunak virtualisasi yang sangat penting bagi banyak infrastruktur TI perusahaan.
Perangkat lunak virtualisasi menciptakan lapisan abstraksi pada perangkat keras komputer. Hal ini memungkinkan elemen perangkat keras dari satu komputer—prosesor, memori, penyimpanan, dan lainnya—dibagi menjadi beberapa komputer virtual yang disebut virtual machines (VM). Setiap virtual machine menjalankan sistem operasinya (OS) sendiri dan berperilaku seperti komputer independen, meskipun berjalan pada sebagian perangkat keras komputer sebenarnya.
Virtualisasi memungkinkan penggunaan perangkat keras komputer yang lebih efisien dan pengembalian atas investasi perangkat keras suatu organisasi yang lebih besar. Hal ini juga memungkinkan penyedia cloud—misalnya, Amazon Web Services (AWS), IBM Cloud, Microsoft Azure, dan Google Cloud—untuk melayani lebih banyak pengguna dengan perangkat keras komputer fisik yang mereka miliki.
Pada tahun 1998, tim ilmuwan—Diane Greene, Scott Devine, Mendel Rosenblum, Edward Wang dan Edouard Bugnion—mendirikan VMware. Pada tahun 1999, perusahaan yang berbasis di Palo Alto memulai VMware Workstation 1.0, produk komersial pertama yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi sebagai virtual machines pada satu PC.
VMware memasuki pasar server pada tahun 2001 dengan VMware GSX Server (dihosting) dan VMware ESX Server (tanpa host). Pada tahun 2004, EMC Corporation mengakuisisi VMware. Pada tahun 2016, Dell Technologies mengakuisisi EMC dan menyerap VMware. VMware tumbuh menjadi penyedia layanan virtualisasi terdepan dengan VSphere, platform virtualisasi servernya, yang menguasai pangsa pasar dengan lebih dari 500.000 pelanggan.1
Pada bulan Desember 2023, perusahaan semikonduktor Broadcom menyelesaikan akuisisi VMware senilai 69 miliar USD dengan tujuan untuk memperluas strategi multicloud-nya.2 Broadcom telah mengubah nama perusahaan menjadi VMware oleh Broadcom. Untuk tujuan penyederhanaan, kami akan menyebutnya sebagai VMware di halaman ini.
Sejak akuisisi, Broadcom telah mengkonsolidasikan penawaran produknya ke dalam dua paket utama: VMware Cloud Foundation (VCF) dan VMware vSphere Foundation (VVF). Selain itu, Broadcom telah mengalihkan VMware dari lisensi permanen dan pembaruan dukungan dan langganan (SNS) ke model harga berbasis langganan.3
Mesin virtual (VM) adalah representasi virtual atau emulasi komputer fisik yang menggunakan perangkat lunak, bukan perangkat keras, untuk menjalankan program dan menerapkan aplikasi.
Sejarah mesin virtual kembali berawal di tahun 1964 ketika IBM merancang dan memperkenalkan CP-40, sebuah proyek penelitian berbagi waktu eksperimental untuk IBM System/360. CP-40, yang kemudian berevolusi menjadi CP-67 dan kemudian Unix, menyediakan perangkat keras komputer yang mampu mendukung beberapa pengguna simultan dan meletakkan dasar untuk virtual machine.
Pada tanggal 2 Agustus 1972, IBM meluncurkan apa yang dianggap sebagai virtual machine pertama, VM/370, dan mainframe System/370 pertama yang mendukung memori virtual.
Mesin virtual (VM) adalah unit dasar virtualisasi VMware. Ini adalah representasi berbasis perangkat lunak dari komputer fisik. Sistem operasi (OS) yang berjalan di VM disebut OS tamu.
Setiap VM mencakup hal-hal berikut:
VMware menawarkan berbagai alat untuk mengelola file-file ini. Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan virtual machines menggunakan vSphere Client, antarmuka baris perintah untuk manajemen VM. Anda juga dapat menggunakan kit pengembangan perangkat lunak vSphere Web Services untuk mengkonfigurasi VM menggunakan program lain. Sebagai contoh, Anda dapat mengaktifkan lingkungan pengembangan perangkat lunak untuk membuat virtual machines untuk menguji program perangkat lunak.
Menggunakan produk dan layanan VMware untuk virtualisasi membawa beberapa manfaat.
VMware memungkinkan Anda untuk menggunakan lebih banyak sumber daya komputer fisik. Administrator tidak suka menjalankan beberapa aplikasi yang sangat penting pada satu OS server karena jika satu aplikasi macet, hal itu dapat membuat OS tidak stabil dan membuat aplikasi lain macet. Salah satu cara untuk menghilangkan risiko ini adalah dengan menjalankan setiap aplikasi di OS sendiri di server fisik khusus. Namun, ini tidak efisien karena setiap OS mungkin hanya menggunakan 30% dari daya CPU server. Dengan VMware, Anda bisa menjalankan setiap aplikasi dalam OS-nya sendiri di server fisik yang sama dan memanfaatkan daya CPU yang tersedia di server fisik dengan lebih baik.
VMware memungkinkan Anda menjalankan lebih banyak aplikasi menggunakan server fisik yang lebih sedikit. Lebih sedikit server fisik membutuhkan lebih sedikit ruang di pusat data Anda dan lebih sedikit energi untuk daya dan pendinginan.
VMware dapat membantu organisasi menyediakan aplikasi dan sumber daya dengan lebih baik dan mengoptimalkan operasi IT mereka dengan menyeimbangkan beban kerja di seluruh infrastruktur tervirtualisasi.
Berikut ini adalah komponen utama virtualisasi VMware dan cara kerjanya.
VMware melakukan virtualisasi pada komputer fisik menggunakan produk hypervisor intinya. Hypervisor adalah lapisan tipis perangkat lunak yang berinteraksi dengan sumber daya yang mendasari komputer fisik (disebut host) dan mengalokasikan sumber daya tersebut ke sistem operasi lain (dikenal sebagai tamu). OS tamu meminta sumber daya dari hypervisor.
Hypervisor memisahkan setiap OS tamu sehingga masing-masing dapat berjalan tanpa gangguan dari yang lain. Jika salah satu OS tamu mengalami kerusakan aplikasi, menjadi tidak stabil, atau terinfeksi malware, hal itu tidak akan memengaruhi kinerja atau pengoperasian sistem operasi lain yang berjalan pada host.
VMware ESXi adalah hypervisor Tipe 1 atau 'bare metal' yang berfokus pada pusat data, menggantikan sistem operasi utama yang akan berinteraksi dengan komponen fisik komputer. ESXi menggantikan ESX, hypervisor yang lebih besar yang menggunakan lebih banyak sumber daya komputer host. (VMware telah menghentikan ESX.)
Berikut perbandingan ESXi VMware dengan beberapa hypervisor Tipe 1 populer lainnya:
VMware mengandalkan Linux selama sejarah awalnya. Versi awal hypervisornya, ESX, menyertakan kernel Linux (bagian utama dari OS yang mengelola perangkat keras komputer). Ketika VMware merilis ESXi, ia menggantikan kernel Linux dengan miliknya sendiri. ESXi mendukung berbagai sistem operasi tamu Linux, termasuk Ubuntu, Debian dan FreeBSD.
VMware adalah perusahaan hypervisor berbasis server mapan yang juga menjual perangkat lunak yang memvirtualisasikan sistem operasi desktop. Bagian ini mencakup beberapa perangkat lunak virtualisasi desktop dan cara kerjanya.
VMware Workstation Pro dan VMware Fusion Pro termasuk hypervisor Tipe 2. Tidak seperti hypervisor Tipe 1 yang menggantikan OS dasar secara keseluruhan, hypervisor Tipe 2 berjalan sebagai aplikasi pada OS desktop. Kemampuan ini memungkinkan pengguna desktop menjalankan OS kedua di atas OS (host) utama mereka.
Workstation Pro kompatibel dengan PC yang menjalankan sistem operasi Windows dan Linux. VMware juga menawarkan Fusion Pro, yang kompatibel dengan sistem macOS. Produk-produk ini gratis untuk penggunaan pribadi dan berbayar untuk penggunaan komersial.
Catatan, VMware menghentikan Workstation Player dan VMware Fusion Player sejak memulai VMware Workstation Pro dan Fusion Pro.4
VMware Tools adalah kumpulan utilitas yang penting untuk lingkungan Workstation Pro atau Fusion Pro. Hal ini memungkinkan OS tamu yang berjalan dalam hypervisor Tipe 2 untuk bekerja lebih baik dengan OS host.
Menginstal VMware Tools dapat meningkatkan kinerja grafis dan mendukung folder bersama antara OS tamu dan host. Anda juga dapat melakukan seret dan lepas file serta potong dan tempel di antara dua sistem operasi.
Integrasi desktop virtual (VDI) menawarkan manajemen desktop terpusat, memungkinkan Anda mengonfigurasi dan memecahkan masalah sistem operasi desktop tanpa akses jarak jauh atau kunjungan ke lokasi. Pengguna dapat mengakses aplikasi dan data mereka dari perangkat apa pun, di mana pun, tanpa perlu berinvestasi pada peralatan titik akhir klien yang mahal dan bertenaga tinggi. Data sensitif tetap aman dan tidak pernah meninggalkan server.
VMware Horizon, rangkaian alat VMware untuk VDI, tidak lagi tersedia karena divestasi divisi End-User Computing (EUC) VMware oleh Broadcom pada bulan Desember 2023.
Pada tahun 2024, perusahaan investasi KKR membeli divisi tersebut dan mengganti namanya menjadi Omnissa. Platform Omnissa mencakup Horizon dan platform manajemen Workspace ONE (sebelumnya juga merupakan bagian dari portofolio VMware).5
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, banyak penawaran VMware yang tidak lagi tersedia sebagai komponen terpisah sejak akuisisi Broadcom. Dua penawaran utama adalah VMware Cloud Foundation (VCF) dan VMware vSphere Foundation (VVF).
Meskipun telah menyederhanakan portofolio, platform virtualisasi server VMware vSphere masih hadir dalam tiga edisi: vSphere Foundation, vSphere Essentials Plus Kit, dan vSphere Standard. Ketiganya hanya tersedia di bawah lisensi berlangganan.
VMware vSphere Foundation (VVF) adalah edisi terlengkap. Add-on termasuk VMware Site Recovery, NSX Advanced Load Balancer, dan banyak lagi.
Pelanggan yang menginginkan konsolidasi perangkat keras penting atau virtualisasi pada sejumlah kecil server masih dapat membeli langganan vSphere Essentials Plus Kit, edisi paling dasar, atau vSphere Standard, yang berada di antara VVF dan Essentials Plus Kit.
Komponen dan teknologi utama vSphere meliputi:
Server vCenter adalah komponen manajemen vSphere. Ini memungkinkan Anda untuk mengelola penerapan mesin virtual di banyak koleksi server host. Server vCenter menetapkan mesin virtual ke host, mengalokasikan sumber daya untuk mereka, memantau kinerja, dan mengotomatiskan alur kerja. Komponen ini dapat digunakan untuk mengelola hak pengguna berdasarkan kebijakan pengguna sendiri.
VCenter Server memiliki tiga komponen utama:
Menggunakan hypervisor pada server host akan memaksimalkan penggunaan perangkat keras tersebut, tetapi sebagian besar pengguna perusahaan akan membutuhkan lebih banyak VM daripada yang dapat diakomodasi oleh satu server fisik. Di situlah teknologi klaster VMware masuk.
VMware berbagi sumber daya antara host dengan mengelompokkan mereka ke dalam klaster dan memperlakukannya sebagai mesin tunggal. Anda kemudian dapat menggunakan teknologi pengelompokan VMware untuk mengumpulkan sumber daya perangkat keras di antara hypervisor yang berjalan di setiap host dalam klaster. Saat menambahkan VM ke cluster, Anda dapat memberikannya akses ke sumber daya yang dikumpulkan ini. Mungkin ada banyak klaster dalam perusahaan yang didukung VMware.
VMware memungkinkan Anda untuk membuat dan mengelola klaster dalam lingkungan vSphere-nya. Klaster mendukung banyak fitur vSphere, termasuk penyeimbangan beban kerja, ketersediaan tinggi, dan ketahanan terhadap kesalahan.
Pengklasteran VMware memberi Anda akses ke beberapa fungsi VMware untuk membuat infrastruktur virtual Anda berjalan dengan lancar dan andal.
Ketersediaan Tinggi (HA) dari VMware vSphere memungkinkan Anda untuk mengganti virtual machines untuk host fisik jika perangkat keras yang mendasarinya gagal. Ini memantau klaster dan jika mendeteksi kegagalan perangkat keras, ia memulai ulang VMnya pada host alternatif.
Meskipun vSphere HA menyediakan pemulihan cepat dari pemadaman, Anda masih bisa mengalami waktu henti saat memindahkan dan memulai ulang VM. Jika Anda membutuhkan lebih banyak perlindungan untuk aplikasi yang sangat penting, toleransi kesalahan vSphere menawarkan ketersediaan yang lebih tinggi. Ini menjanjikan tidak kehilangan data, transaksi atau koneksi.
VSphere Fault Tolerance bekerja dengan menjalankan VM primer dan sekunder pada host klaster yang terpisah dan memastikan keduanya identik setiap saat. Jika salah satu host mereka gagal, host yang tersisa terus beroperasi, dan vSphere Fault Tolerance membuat VM sekunder baru, membangun kembali redundansi. VSphere mengotomatiskan seluruh proses.
Jika Anda mengizinkan banyak VM berjalan tidak terkelola di seluruh mesin host Anda, masalah akan muncul. Beberapa VM akan lebih menuntut CPU dan sumber daya memori daripada yang lain. Hal ini dapat membuat beban kerja yang tidak seimbang, dengan host menangani lebih dari bagian pekerjaan mereka sementara yang lain duduk diam. Penjadwalan Sumber Daya Terdistribusi (DRS) VMware memecahkan masalah tersebut dengan menyeimbangkan beban kerja VMware di antara hypervisor ESXi.
DRS, fitur dari vSphere Foundation, bekerja dalam klaster host ESXi yang berbagi sumber daya. Ini memantau penggunaan CPU dan RAM host dan memindahkan VM di antara mereka untuk menghindari host yang terlalu banyak bekerja dan kurang digunakan. Anda dapat mengatur kebijakan alokasi ini untuk mengalokasikan kembali sumber daya secara agresif atau lebih jarang menyeimbangkannya kembali.
VMware membuat nama untuk dirinya sendiri dengan virtualisasi server dan sistem operasi desktop. Pada tahun 2012, ia mengumumkan rencana untuk memvirtualisasi dan mengotomatiskan segala sesuatu di pusat data dalam konsep yang disebut pusat data yang ditentukan perangkat lunak (SDDC).
Pusat data yang ditentukan perangkat lunak (SDDC) memperluas virtualisasi dari sumber daya komputasi ke penyimpanan dan jaringan, menyediakan perangkat lunak tunggal untuk mengelola sumber daya tervirtualisasi tersebut. Ini adalah hasil dari evolusi bertahun-tahun dalam virtualisasi server.
Elemen SDDC VMware meliputi berikut ini.
VMware NSX adalah produk virtualisasi jaringan yang memungkinkan Anda untuk mendefinisikan dan mengontrol jaringan TI Anda secara logis dalam perangkat lunak. Anda dapat mengkonsolidasikan fungsi jaringan seperti switching, routing, traffic load balancing, dan firewall ke hypervisor yang berjalan di komputer x86. Anda dapat mengelola fungsi-fungsi ini bersama-sama dari satu layar daripada mengonfigurasi perangkat keras yang berbeda secara manual di berbagai antarmuka yang berbeda, dan Anda juga dapat menerapkan kebijakan berbasis perangkat lunak untuk mengotomatiskan fungsi jaringan. Komponen jaringan dari SDDC VMware menghadirkan manfaat virtualisasi yang sama pada fungsi jaringan, perangkat lunak, dan komputasi.
Produk ini mendukung lingkungan hybrid cloud, termasuk pusat data on premises, cloud publik, dan pengaturan cloud pribadi Anda. Hal ini memudahkan jaringan Anda untuk mendukung aplikasi cloud native yang mengandalkan lingkungan kontainer dan layanan mikro.
VMware vSAN adalah bagian dari solusi virtualisasi penyimpanan VMware. Fungsinya adalah menciptakan antarmuka perangkat lunak antara VM dan perangkat penyimpanan fisik. Perangkat lunak yang merupakan bagian dari hypervisor ESXi ini mewakili perangkat penyimpanan fisik sebagai satu kumpulan penyimpanan bersama yang dapat diakses oleh mesin-mesin dalam cluster yang sama.
Dengan menggunakan VMware vSAN, VM Anda bisa menggunakan penyimpanan di komputer mana pun dalam sebuah klaster, bukan hanya mengandalkan satu komputer, yang mungkin kehabisan penyimpanan. Hal ini menghindari pemborosan penyimpanan komputer fisik jika VM yang berjalan pada komputer tersebut tidak menggunakannya. VM yang berjalan pada host lain juga dapat menggunakan penyimpanannya.
VSAN terintegrasi dengan vSphere untuk membuat kumpulan penyimpanan untuk tugas manajemen, seperti ketersediaan tinggi, migrasi beban kerja, dan penyeimbangan beban kerja. Kebijakan kustom memberi Anda kontrol penuh atas cara vSphere menggunakan penyimpanan bersama.
VMware menawarkan beberapa produk dan layanan infrastruktur cloud di bawah spanduk VMware Cloud. Layanan ini juga mencakup kemitraan ekosistem untuk memberikan infrastruktur VMware di cloud apa pun. Solusi yang tergabung dalam kemitraan ini termasuk IBM Cloud for VMware Solutions, Azure VM Solution, dan Google Cloud VMware Engine.
VMware Cloud Foundation (VCF) yang disebutkan sebelumnya termasuk dalam kategori VMware Cloud. Rangkaian perangkat lunak yang terintegrasi ini mendukung operasi hybrid cloud. VCF juga mencakup berbagai layanan yang ditentukan perangkat lunak untuk komputasi, penyimpanan, jaringan dan keamanan.
VCF tersedia sebagai layanan dari berbagai penyedia layanan cloud. Anda bisa menerapkannya di lingkungan cloud pribadi melalui vSANReadyNode, konfigurasi server tervalidasi yang disediakan oleh produsen peralatan asli (OEM) yang bekerja sama dengan VMware. VCF mendukung beban kerja dalam kontainer di satu platform, memungkinkan beban kerja kecerdasan buatan/machine learning (AI/ML), kemampuan layanan data terintegrasi, dan banyak lagi.
VMware HCX adalah perangkat lunak yang membantu perusahaan menggunakan gabungan lingkungan komputasi. Hal ini memberikan tim TI fungsionalitas yang mereka inginkan dengan biaya yang tepat dan memungkinkan mereka untuk menyimpan data yang lebih sensitif di komputer mereka sendiri. Tantangannya adalah membuat VM ini bekerja bersama di lingkungan yang berbeda-beda.
HCX adalah jawaban VMware untuk mengelola kompleksitas hybrid cloud. Ini adalah penawaran perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) yang memungkinkan Anda mengelola beberapa instans vSphere di berbagai lingkungan, dari pusat data on premises hingga lingkungan cloud yang dihosting.
Sebelumnya bernama Hybrid Cloud Extension dan NSX Hybrid Connect, HCX mengabstraksi lingkungan vSphere Anda sehingga VM yang dikelolanya terlihat memiliki alamat IP yang sama di mana pun mereka berjalan. HCX menggunakan koneksi jaringan area luas (WAN) yang dioptimalkan untuk memperluas aplikasi on premises ke cloud tanpa konfigurasi ulang. Hal ini memungkinkan Anda untuk meminta daya komputasi ekstra dari cloud untuk mempertahankan kinerja aplikasi on premises ketika permintaan komputasi melebihi sumber daya fisik on premises.
Anda dapat sering melihat situasi ini terjadi di retail. Lonjakan permintaan e-commerce mungkin menghabiskan semua sumber daya pusat data Anda. Anda dapat menjaga pesanan tetap mengalir dan menghindari pelanggan yang frustrasi dengan memanggil sumber daya komputasi di cloud.
HCX memungkinkan Anda mereplikasi data ke instans vSphere berbasis cloud untuk pemulihan bencana. Jika infrastruktur on premises Anda tidak tersedia, Anda dapat beralih ke server atau sistem siaga tanpa mengonfigurasi ulang alamat IP.
Seperti komputer fisik, VM membutuhkan cadangan. VMware vSphere Storage API — Perlindungan Data (sebelumnya dikenal sebagai VMware vStorage APIs for Data Protection atau VADP) memungkinkan pencadangan gratis LAN tanpa host dan terpusat dari virtual machines vSphere. Ada juga solusi cadangan pihak ketiga lainnya yang tersedia dari mitra VMware.
Snapshot VMware adalah file yang mempertahankan status VM dan datanya pada waktu tertentu. Ini memungkinkan Anda mengembalikan VM ke waktu snapshot diambil. Snapshot bukan cadangan karena hanya menyimpan perubahan dari file disk virtual asli. Hanya solusi cadangan lengkap yang dapat sepenuhnya melindungi VM Anda.
Pengembang semakin menggunakan kontainer sebagai alternatif untuk VM. Seperti VM, kontainer adalah lingkungan virtual yang berisi aplikasi yang diabstraksi dari perangkat keras fisik. Namun, kontainer berbagi kernel OS host yang mendasarinya alih-alih memvirtualisasi seluruh OS seperti yang dilakukan VM.
Docker dan Kubernetes adalah dua teknologi yang paling banyak digunakan untuk kontainerisasi. Docker mengemas aplikasi ke dalam kontainer, sementara Kubernetes mengorkestrasi dan mengelola kontainer tersebut dalam produksi.
Kontainer menawarkan kelincahan yang lebih besar dan menggunakan daya komputasi fisik secara lebih efisien daripada VM, tetapi tidak cocok untuk semua kasus. Anda mungkin ingin mengembangkan aplikasi yang sama sekali baru yang membagi potongan-potongan kecil fungsionalitas yang disebut layanan mikro ke dalam wadah terpisah, sehingga pengembangan dan pemeliharaan aplikasi menjadi lebih tangkas. Di sisi lain, aplikasi lama yang ditulis untuk dijalankan sebagai program biner tunggal mungkin lebih cocok dijalankan di VM yang mencerminkan lingkungan yang biasa digunakannya.
Menggunakan Tanzu Kubernetes Grid Integrated, Anda dapat menggabungkan kontainer dan VM. Ini terintegrasi dengan vSphere, mendukung manajemen kontainer dan VM yang lancar.
