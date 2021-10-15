Apa itu VMware?

Pada tahun 1998, tim ilmuwan—Diane Greene, Scott Devine, Mendel Rosenblum, Edward Wang dan Edouard Bugnion—mendirikan VMware. Pada tahun 1999, perusahaan yang berbasis di Palo Alto memulai VMware Workstation 1.0, produk komersial pertama yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi sebagai virtual machines pada satu PC.

VMware memasuki pasar server pada tahun 2001 dengan VMware GSX Server (dihosting) dan VMware ESX Server (tanpa host). Pada tahun 2004, EMC Corporation mengakuisisi VMware. Pada tahun 2016, Dell Technologies mengakuisisi EMC dan menyerap VMware. VMware tumbuh menjadi penyedia layanan virtualisasi terdepan dengan VSphere, platform virtualisasi servernya, yang menguasai pangsa pasar dengan lebih dari 500.000 pelanggan.1

Pada bulan Desember 2023, perusahaan semikonduktor Broadcom menyelesaikan akuisisi VMware senilai 69 miliar USD dengan tujuan untuk memperluas strategi multicloud-nya.2 Broadcom telah mengubah nama perusahaan menjadi VMware oleh Broadcom. Untuk tujuan penyederhanaan, kami akan menyebutnya sebagai VMware di halaman ini.

Sejak akuisisi, Broadcom telah mengkonsolidasikan penawaran produknya ke dalam dua paket utama: VMware Cloud Foundation (VCF) dan VMware vSphere Foundation (VVF). Selain itu, Broadcom telah mengalihkan VMware dari lisensi permanen dan pembaruan dukungan dan langganan (SNS) ke model harga berbasis langganan.3