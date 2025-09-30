Apa yang dimaksud dengan penyimpanan cloud?

Berbagai layanan penyimpanan cloud tersedia untuk hampir semua jenis bisnis, mulai dari bisnis perorangan hingga perusahaan besar.

Jika Anda menjalankan bisnis kecil, penyimpanan cloud bisa jadi masuk akal, terutama jika Anda tidak memiliki sumber daya atau keahlian untuk mengelola penyimpanan sendiri. Penyimpanan cloud juga dapat membantu perencanaan anggaran dengan membuat biaya penyimpanan dapat diprediksi, dan memberi Anda kemampuan untuk meningkatkan skala seiring pertumbuhan bisnis.

Jika Anda bekerja di perusahaan yang lebih besar (misalnya, perusahaan manufaktur, layanan keuangan, atau jaringan ritel dengan puluhan lokasi), Anda mungkin perlu mentransfer ratusan gigabyte data untuk penyimpanan secara teratur. Dalam kasus ini, Anda harus bekerja dengan penyedia penyimpanan cloud yang mapan yang dapat menangani volume Anda. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin dapat menegosiasikan kesepakatan khusus dengan penyedia untuk mendapatkan nilai terbaik.

Keamanan

Keamanan penyimpanan cloud adalah masalah serius, terutama jika organisasi Anda menangani data sensitif seperti informasi kartu kredit dan catatan medis. Anda ingin memastikan data Anda dilindungi dari ancaman dunia maya dengan metode terbaru yang tersedia. Anda akan menginginkan solusi keamanan berlapis yang mencakup perlindungan titik akhir, pemfilteran konten dan email dan analisis ancaman, serta praktik terbaik yang terdiri dari pembaruan dan tambalan rutin. Dan Anda memerlukan kebijakan akses dan otentikasi yang terdefinisi dengan baik.

Sebagian besar penyedia penyimpanan cloud menawarkan langkah-langkah keamanan dasar yang mencakup kontrol akses, autentikasi pengguna, dan enkripsi data. Memastikan langkah-langkah ini diterapkan sangat penting ketika data yang dipermasalahkan melibatkan file bisnis rahasia, catatan personel, dan kekayaan intelektual. Data yang tunduk pada kepatuhan terhadap peraturan mungkin memerlukan perlindungan tambahan, jadi Anda perlu memeriksa apakah penyedia pilihan Anda mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Kapan pun data berpindah, data rentan terhadap risiko keamanan. Anda berbagi tanggung jawab untuk mengamankan data yang menuju ke cloud penyimpanan. Perusahaan dapat meminimalkan risiko dengan mengenkripsi data yang bergerak dan menggunakan koneksi pribadi khusus (bukan internet publik) untuk terhubung dengan penyedia penyimpanan cloud.

Cadangan

Cadangan data sama pentingnya dengan keamanan. Bisnis perlu mencadangkan data mereka agar dapat mengakses salinan file dan aplikasi-dan mencegah gangguan pada bisnis-jika data hilang karena serangan siber, bencana alam, atau kesalahan manusia.

Layanan pencadangan dan pemulihan data berbasis cloud telah populer sejak awal solusi berbasis cloud. Sama seperti penyimpanan cloud itu sendiri, Anda mengakses layanan melalui internet publik atau koneksi pribadi. Layanan pencadangan dan pemulihan cloud membebaskan organisasi dari tugas-tugas yang terlibat dalam mereplikasi data bisnis penting secara teratur agar selalu tersedia jika Anda memerlukannya setelah kehilangan data yang disebabkan oleh bencana alam, serangan siber, atau kesalahan pengguna yang tidak disengaja.

Pencadangan cloud menawarkan keuntungan yang sama bagi bisnis seperti efektivitas biaya penyimpanan, skalabilitas, dan akses yang mudah. Salah satu fitur yang paling menarik dari pencadangan cloud adalah otomatisasi. Meminta pengguna untuk terus mencadangkan data mereka sendiri memberikan hasil yang beragam karena beberapa pengguna selalu menundanya atau lupa melakukannya. Hal ini menciptakan situasi di mana kehilangan data tidak dapat dihindari. Dengan pencadangan otomatis, Anda bisa menentukan seberapa sering mencadangkan data Anda, baik setiap hari, setiap jam, atau setiap kali ada data baru yang masuk ke jaringan Anda.

Mencadangkan data di luar lokasi di cloud menawarkan keuntungan tambahan: jarak. Sebuah bangunan yang dilanda bencana alam, serangan teror, atau bencana lainnya dapat kehilangan sistem cadangan di premisnya, sehingga tidak mungkin untuk memulihkan data yang hilang. Cadangan off-premise memberikan asuransi terhadap peristiwa semacam itu.

Server



Server penyimpanan cloud adalah server virtual-server yang ditentukan oleh perangkat lunak yang meniru server fisik. Server fisik dapat meng-host beberapa server virtual, sehingga lebih mudah untuk menyediakan solusi penyimpanan berbasis cloud untuk beberapa pelanggan. Penggunaan virtual servers meningkatkan efisiensi karena server fisik biasanya beroperasi di bawah kapasitas, yang berarti sebagian daya pemrosesannya terbuang percuma.

Pendekatan inilah yang memungkinkan penyedia penyimpanan cloud menawarkan penyimpanan cloud bayar sesuai pemakaian, dan hanya mengenakan biaya untuk kapasitas penyimpanan yang Anda konsumsi. Ketika server penyimpanan cloud Anda akan mencapai kapasitas, penyedia cloud memutar server lain untuk menambah kapasitas—atau memungkinkan Anda memutar mesin virtual tambahan sendiri.