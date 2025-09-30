Apa yang dimaksud dengan penyimpanan cloud?

Penyimpanan cloud memungkinkan Anda menyimpan data dan file di lokasi di luar situs yang Anda akses baik melalui internet publik atau koneksi jaringan pribadi khusus. Data yang Anda transfer ke luar lokasi untuk penyimpanan menjadi tanggung jawab penyedia cloud pihak ketiga. Penyedia menghosting, mengamankan, mengelola, dan memelihara server dan infrastruktur terkait dan memastikan Anda memiliki akses ke data kapan pun Anda membutuhkannya.
Penyimpanan cloud memberikan alternatif yang hemat biaya dan dapat diskalakan untuk menyimpan file pada hard drive atau jaringan penyimpanan lokal. Hard drive komputer hanya dapat menyimpan data dalam jumlah terbatas. Apabila pengguna kehabisan tempat penyimpanan, mereka perlu mentransfer file ke perangkat penyimpanan eksternal. Secara tradisional, organisasi membangun dan memelihara jaringan area penyimpanan (SAN) untuk mengarsipkan data dan file. Akan tetapi, biaya pemeliharaan SAN mahal, karena seiring dengan bertambahnya data yang tersimpan, perusahaan harus berinvestasi untuk menambah server dan infrastruktur untuk mengakomodasi peningkatan permintaan.
Layanan penyimpanan cloud menyediakan elastisitas, yang berarti Anda dapat meningkatkan kapasitas seiring dengan meningkatnya volume data Anda atau menurunkan kapasitas jika perlu. Dengan menyimpan data di cloud, organisasi Anda dapat menghemat biaya dengan membayar teknologi dan kapasitas penyimpanan sebagai layanan, daripada berinvestasi dalam biaya modal untuk membangun dan memelihara jaringan penyimpanan internal. Anda hanya membayar sesuai kapasitas yang Anda gunakan. Meskipun biaya Anda mungkin meningkat dari waktu ke waktu untuk memperhitungkan volume data yang lebih tinggi, Anda tidak perlu menyediakan jaringan penyimpanan yang berlebihan untuk mengantisipasi peningkatan volume data.
Seperti jaringan penyimpanan di lokasi, penyimpanan cloud menggunakan server untuk menyimpan data; namun, data dikirim ke server di lokasi di luar lokasi. Sebagian besar server yang Anda gunakan adalah mesin virtual yang dihosting pada server fisik. Saat kebutuhan penyimpanan Anda meningkat, penyedia membuat server virtual baru untuk memenuhi permintaan.
Biasanya, Anda terhubung ke cloud penyimpanan baik melalui internet atau koneksi pribadi khusus, menggunakan portal web, situs web, atau aplikasi seluler. Server yang Anda sambungkan akan meneruskan data Anda ke kumpulan server yang terletak di satu atau beberapa pusat data, tergantung pada ukuran operasi penyedia cloud.
Sebagai bagian dari layanan, penyedia biasanya menyimpan data yang sama pada beberapa mesin untuk redundansi. Dengan cara ini, jika server dihentikan untuk pemeliharaan atau mengalami pemadaman, Anda masih dapat mengakses data Anda.
Penyimpanan cloud tersedia dalam private cloud, public cloud, dan hybrid cloud.
Cloud penyimpanan publik: Pada model ini, Anda terhubung melalui internet ke cloud penyimpanan yang dikelola oleh penyedia cloud dan digunakan oleh perusahaan lain. Penyedia biasanya membuat layanan dapat diakses dari hampir semua perangkat, termasuk ponsel cerdas dan desktop dan memungkinkan Anda meningkatkan dan menurunkan skala sesuai kebutuhan.
Penyimpanan private cloud:Penyiapan penyimpanan private cloud biasanya mereplikasi model cloud, namun berada di dalam jaringan Anda , memanfaatkan server fisik untuk membuat instance server virtual guna meningkatkan kapasitas. Anda bisa memilih untuk memegang kendali penuh atas private cloud di lokasi atau menggunakan penyedia penyimpanan cloud untuk membangun private cloud khusus yang bisa Anda akses dengan koneksi pribadi. Organisasi yang mungkin lebih memilih penyimpanan private cloud termasuk bank atau perusahaan ritel karena sifat pribadi dari data yang mereka proses dan simpan.
Penyimpanan hybrid cloud: Model ini menggabungkan elemen-elemen dari private cloud dan publik, memberikan pilihan kepada organisasi untuk memilih data mana yang akan disimpan di cloud mana. Misalnya, data yang sangat diatur dan tunduk pada persyaratan pengarsipan dan replikasi yang ketat biasanya lebih cocok untuk lingkungan private cloud, sedangkan data yang tidak terlalu sensitif (seperti email yang tidak mengandung rahasia bisnis) dapat disimpan di public cloud. Beberapa organisasi menggunakan hybrid cloud untuk melengkapi jaringan penyimpanan internal mereka dengan penyimpanan public cloud.
Seperti halnya teknologi berbasis cloud lainnya, penyimpanan cloud menawarkan beberapa keuntungan yang berbeda. Namun, hal ini juga menimbulkan beberapa kekhawatiran bagi perusahaan, terutama terkait keamanan dan kontrol administratif.
Pro
Kekurangan
Ada tiga jenis utama penyimpanan cloud: file, blok, dan objek. Masing-masing menawarkan kelebihannya sendiri-sendiri.
Penyimpanan file
Penyimpanan file menyimpan data dalam struktur file dan folder hirarkis yang biasa kita kenal. Data mempertahankan formatnya, baik yang berada di sistem penyimpanan maupun di klien tempat asalnya, dan hirarkinya membuatnya lebih mudah dan lebih intuitif untuk menemukan dan mengambil file saat dibutuhkan. Penyimpanan file biasanya digunakan untuk platform pengembangan, direktori rumah, dan repositori untuk video, audio, dan file lainnya.
Pelajari lebih lanjut tentang penyimpanan file
Block storage
Secara tradisional digunakan di SAN, penyimpanan blok juga umum digunakan di lingkungan penyimpanan cloud. Dalam model penyimpanan ini, data diatur ke dalam volume besar yang disebut "blok." Setiap blok mewakili hard drive terpisah. Penyedia penyimpanan cloud menggunakan blok untuk membagi data dalam jumlah besar di antara beberapa node penyimpanan. Sumber daya penyimpanan blok memberikan kinerja yang lebih baik melalui jaringan berkat latensi IO yang rendah (waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan koneksi antara sistem dan klien) dan sangat cocok untuk basis data dan aplikasi yang besar.
Digunakan di cloud, penyimpanan blok diskalakan dengan mudah untuk mendukung pertumbuhan database dan aplikasi organisasi Anda. Penyimpanan blok akan berguna jika situs web Anda menangkap sejumlah besar data pengunjung yang perlu disimpan.
Pelajari lebih lanjut tentang penyimpanan blok
Object storage
Penyimpanan objek berbeda dengan penyimpanan file dan blok karena penyimpanan ini mengelola data sebagai objek. Setiap objek mencakup data dalam file, metadata terkait, dan pengenal. Objek menyimpan data dalam format yang diterima dan memungkinkan untuk menyesuaikan metadata dengan cara yang membuat data lebih mudah diakses dan dianalisis. Alih-alih diatur dalam hierarki file atau folder, objek disimpan dalam repositori yang memberikan skalabilitas yang hampir tak terbatas. Karena tidak ada hierarki pengarsipan dan metadata dapat disesuaikan, penyimpanan objek memungkinkan Anda mengoptimalkan sumber daya penyimpanan dengan cara yang hemat biaya.
Berbagai layanan penyimpanan cloud tersedia untuk hampir semua jenis bisnis, mulai dari bisnis perorangan hingga perusahaan besar.
Jika Anda menjalankan bisnis kecil, penyimpanan cloud bisa jadi masuk akal, terutama jika Anda tidak memiliki sumber daya atau keahlian untuk mengelola penyimpanan sendiri. Penyimpanan cloud juga dapat membantu perencanaan anggaran dengan membuat biaya penyimpanan dapat diprediksi, dan memberi Anda kemampuan untuk meningkatkan skala seiring pertumbuhan bisnis.
Jika Anda bekerja di perusahaan yang lebih besar (misalnya, perusahaan manufaktur, layanan keuangan, atau jaringan ritel dengan puluhan lokasi), Anda mungkin perlu mentransfer ratusan gigabyte data untuk penyimpanan secara teratur. Dalam kasus ini, Anda harus bekerja dengan penyedia penyimpanan cloud yang mapan yang dapat menangani volume Anda. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin dapat menegosiasikan kesepakatan khusus dengan penyedia untuk mendapatkan nilai terbaik.
Keamanan
Keamanan penyimpanan cloud adalah masalah serius, terutama jika organisasi Anda menangani data sensitif seperti informasi kartu kredit dan catatan medis. Anda ingin memastikan data Anda dilindungi dari ancaman dunia maya dengan metode terbaru yang tersedia. Anda akan menginginkan solusi keamanan berlapis yang mencakup perlindungan titik akhir, pemfilteran konten dan email dan analisis ancaman, serta praktik terbaik yang terdiri dari pembaruan dan tambalan rutin. Dan Anda memerlukan kebijakan akses dan otentikasi yang terdefinisi dengan baik.
Sebagian besar penyedia penyimpanan cloud menawarkan langkah-langkah keamanan dasar yang mencakup kontrol akses, autentikasi pengguna, dan enkripsi data. Memastikan langkah-langkah ini diterapkan sangat penting ketika data yang dipermasalahkan melibatkan file bisnis rahasia, catatan personel, dan kekayaan intelektual. Data yang tunduk pada kepatuhan terhadap peraturan mungkin memerlukan perlindungan tambahan, jadi Anda perlu memeriksa apakah penyedia pilihan Anda mematuhi semua peraturan yang berlaku.
Kapan pun data berpindah, data rentan terhadap risiko keamanan. Anda berbagi tanggung jawab untuk mengamankan data yang menuju ke cloud penyimpanan. Perusahaan dapat meminimalkan risiko dengan mengenkripsi data yang bergerak dan menggunakan koneksi pribadi khusus (bukan internet publik) untuk terhubung dengan penyedia penyimpanan cloud.
Cadangan
Cadangan data sama pentingnya dengan keamanan. Bisnis perlu mencadangkan data mereka agar dapat mengakses salinan file dan aplikasi-dan mencegah gangguan pada bisnis-jika data hilang karena serangan siber, bencana alam, atau kesalahan manusia.
Layanan pencadangan dan pemulihan data berbasis cloud telah populer sejak awal solusi berbasis cloud. Sama seperti penyimpanan cloud itu sendiri, Anda mengakses layanan melalui internet publik atau koneksi pribadi. Layanan pencadangan dan pemulihan cloud membebaskan organisasi dari tugas-tugas yang terlibat dalam mereplikasi data bisnis penting secara teratur agar selalu tersedia jika Anda memerlukannya setelah kehilangan data yang disebabkan oleh bencana alam, serangan siber, atau kesalahan pengguna yang tidak disengaja.
Pencadangan cloud menawarkan keuntungan yang sama bagi bisnis seperti efektivitas biaya penyimpanan, skalabilitas, dan akses yang mudah. Salah satu fitur yang paling menarik dari pencadangan cloud adalah otomatisasi. Meminta pengguna untuk terus mencadangkan data mereka sendiri memberikan hasil yang beragam karena beberapa pengguna selalu menundanya atau lupa melakukannya. Hal ini menciptakan situasi di mana kehilangan data tidak dapat dihindari. Dengan pencadangan otomatis, Anda bisa menentukan seberapa sering mencadangkan data Anda, baik setiap hari, setiap jam, atau setiap kali ada data baru yang masuk ke jaringan Anda.
Mencadangkan data di luar lokasi di cloud menawarkan keuntungan tambahan: jarak. Sebuah bangunan yang dilanda bencana alam, serangan teror, atau bencana lainnya dapat kehilangan sistem cadangan di premisnya, sehingga tidak mungkin untuk memulihkan data yang hilang. Cadangan off-premise memberikan asuransi terhadap peristiwa semacam itu.
Server
Server penyimpanan cloud adalah server virtual-server yang ditentukan oleh perangkat lunak yang meniru server fisik. Server fisik dapat meng-host beberapa server virtual, sehingga lebih mudah untuk menyediakan solusi penyimpanan berbasis cloud untuk beberapa pelanggan. Penggunaan virtual servers meningkatkan efisiensi karena server fisik biasanya beroperasi di bawah kapasitas, yang berarti sebagian daya pemrosesannya terbuang percuma.
Pendekatan inilah yang memungkinkan penyedia penyimpanan cloud menawarkan penyimpanan cloud bayar sesuai pemakaian, dan hanya mengenakan biaya untuk kapasitas penyimpanan yang Anda konsumsi. Ketika server penyimpanan cloud Anda akan mencapai kapasitas, penyedia cloud memutar server lain untuk menambah kapasitas—atau memungkinkan Anda memutar mesin virtual tambahan sendiri.
Jika Anda memiliki keahlian untuk membangun server cloud virtual Anda sendiri, salah satu opsi yang tersedia untuk Anda adalah penyimpanan cloud open source. Sumber terbuka berarti perangkat lunak yang digunakan dalam layanan tersedia bagi pengguna dan pengembang untuk mempelajari, memeriksa, mengubah, dan mendistribusikan.
Penyimpanan cloud sumber terbuka biasanya dikaitkan dengan Linux dan platform sumber terbuka lainnya yang menyediakan opsi untuk membangun server penyimpanan Anda sendiri. Keuntungan dari pendekatan ini termasuk kontrol atas tugas-tugas administratif dan keamanan.
Efektivitas biaya merupakan nilai tambah lainnya. Meskipun penyedia penyimpanan berbasis cloud memberi Anda kapasitas yang hampir tak terbatas, namun ada harganya. Semakin banyak kapasitas penyimpanan yang Anda gunakan, semakin tinggi harganya. Dengan sumber terbuka, Anda bisa terus meningkatkan kapasitas selama Anda memiliki keahlian pengkodean dan teknik untuk mengembangkan dan memelihara cloud penyimpanan.
Penyedia penyimpanan cloud open source yang berbeda menawarkan berbagai tingkat fungsionalitas, jadi Anda harus membandingkan fitur-fiturnya sebelum memutuskan layanan mana yang akan digunakan. Beberapa fungsi yang tersedia dari layanan penyimpanan cloud sumber terbuka meliputi yang berikut ini:
Seperti disebutkan, penyimpanan cloud membantu perusahaan memangkas biaya dengan menghilangkan infrastruktur penyimpanan internal. Tetapi model harga penyimpanan cloud bervariasi. Beberapa penyedia penyimpanan cloud mengenakan biaya bulanan per gigabyte, sementara yang lain mengenakan biaya berdasarkan kapasitas yang tersimpan. Biaya sangat bervariasi; Anda dapat membayar USD 1,99 atau USD 10 untuk penyimpanan 100 GB setiap bulan, berdasarkan penyedia yang Anda pilih. Biaya tambahan untuk mentransfer data dari jaringan Anda ke biaya berdasarkan cloud penyimpanan biasanya termasuk dalam harga layanan keseluruhan.
Penyedia layanan mungkin mengenakan biaya tambahan di luar biaya dasar penyimpanan dan transfer data. Misalnya, Anda mungkin dikenakan biaya tambahan setiap kali Anda mengakses data di cloud untuk melakukan perubahan atau penghapusan, atau untuk memindahkan data dari satu tempat ke tempat lain. Semakin banyak tindakan yang Anda lakukan setiap bulan, semakin tinggi biaya Anda. Bahkan jika penyedia menyertakan beberapa tingkat aktivitas dasar dalam harga keseluruhan, Anda akan dikenakan biaya tambahan jika Anda melebihi batas yang diizinkan.
Penyedia juga dapat memperhitungkan jumlah pengguna yang mengakses data, seberapa sering pengguna mengakses data, dan seberapa jauh data harus masuk ke biaya mereka. Mereka mungkin mengenakan biaya berbeda berdasarkan jenis data yang disimpan dan apakah data memerlukan tingkat keamanan tambahan untuk tujuan privasi dan kepatuhan terhadap peraturan.
Contoh
Layanan penyimpanan cloud tersedia dari puluhan penyedia yang sesuai dengan semua kebutuhan, mulai dari pengguna perorangan hingga organisasi multinasional dengan ribuan lokasi. Misalnya, Anda bisa menyimpan email dan kata sandi di cloud, serta file seperti spreadsheet dan dokumen Word untuk berbagi dan berkolaborasi dengan pengguna lain. Kemampuan ini memudahkan pengguna untuk bekerja bersama dalam sebuah proyek, yang menjelaskan bahwa transfer dan berbagi file adalah salah satu penggunaan layanan penyimpanan cloud yang paling umum.
Beberapa layanan menyediakan manajemen dan sinkronisasi file, memastikan bahwa versi file yang sama di beberapa lokasi diperbarui setiap kali seseorang mengubahnya. Anda juga bisa mendapatkan kemampuan manajemen file melalui layanan penyimpanan cloud. Dengannya, Anda dapat mengatur dokumen, spreadsheet, dan file lain sesuai keinginan Anda dan membuatnya dapat diakses oleh pengguna lain. Layanan penyimpanan cloud juga dapat menangani file media, seperti video dan audio, serta catatan basis data dalam jumlah besar yang jika tidak, akan menghabiskan terlalu banyak ruang di dalam jaringan Anda.
Apa pun kebutuhan penyimpanan Anda, Anda tidak akan kesulitan menemukan layanan penyimpanan cloud untuk memberikan kapasitas dan fungsionalitas yang Anda butuhkan.
