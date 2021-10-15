Diterbitkan: 11 Maret 2024
Kontributor: Stephanie Susnjara, Ian Smalley
Cloud privat virtual (VPC) adalah penawaran cloud publik yang memungkinkan perusahaan membangun lingkungan komputasi seperti cloud privat pada infrastruktur cloud publik bersama.
VPC memungkinkan perusahaan membuat dan mengelola jaringan virtual yang terisolasi secara logis dari penyewa cloud publik lainnya, sehingga menciptakan ruang yang aman dan privat di cloud publik.
Bayangkan bahwa infrastruktur penyedia cloud adalah gedung apartemen tempat tinggal dengan banyak keluarga yang tinggal di dalamnya. Menjadi penyewa cloud publik mirip dengan berbagi apartemen dengan beberapa teman sekamar. Sebaliknya, memiliki VPC seperti memiliki kondominium pribadi Anda sendiri—tidak ada orang lain yang memiliki kuncinya, dan tidak ada yang dapat memasuki ruangan tanpa izin Anda.
Isolasi logis VPC diimplementasikan menggunakan fungsi jaringan virtual dan fitur keamanan yang memberikan kontrol terperinci kepada pelanggan perusahaan atas alamat IP atau aplikasi cloud mana yang dapat mengakses sumber daya tertentu. Fungsi ini mirip dengan pengaturan "hanya teman" atau "publik/pribadi" di akun media sosial, yang membatasi siapa saja yang dapat melihat atau mengakses postingan Anda.
VPC termasuk dalam kategori infrastruktur sebagai layanan (IaaS), salah satu dari empat penawaran layanan cloud paling populer, bersama dengan platform sebagai layanan (PaaS), perangkat lunak sebagai layanan (SaaS), dan tanpa server. Semua penyedia layanan cloud terkemuka, seperti Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud, Oracle Cloud Platform, dan VMware, menawarkan solusi VPC.
Industri yang membutuhkan tingkat keamanan, privasi, dan kontrol yang tinggi atas data mereka, termasuk perawatan kesehatan, keuangan, dan pemerintahan, sering kali lebih menyukai VPC. Menurut laporan dari Future Market Insights, Inc., pangsa pasar cloud privat virtual (VPC) diproyeksikan tumbuh dari USD 38,8 miliar pada tahun 2022 menjadi USD 129,6 miliar pada tahun 2032.1 Faktor utama yang mendorong pertumbuhan ini termasuk meningkatnya permintaan akan instalasi yang mudah dan solusi pemulihan bencana (DR) yang terjangkau, serta peningkatan adopsi cloud privat virtual di kalangan usaha kecil dan menengah.2
VPC adalah pendekatan "terbaik dari kedua dunia" untuk komputasi cloud. Mereka memberi pelanggan banyak keuntungan dari cloud pribadi saat menggunakan sumber daya cloud publik dan penghematan. Berikut adalah beberapa fitur utama dari model VPC.
Mengontrol ukuran jaringan virtual dan menerapkan sumber daya cloud kapan pun bisnis Anda membutuhkannya. Anda dapat menskalakan sumber daya ini secara dinamis dan real time.
Dengan sumber daya yang berlebihan dan arsitektur zona ketersediaan yang sangat toleran terhadap kesalahan, aplikasi dan beban kerja Anda memiliki ketersediaan yang tinggi.
Karena VPC adalah jaringan yang terisolasi secara logis, data dan aplikasi Anda tidak akan berbagi ruang atau bercampur dengan data dan aplikasi milik pelanggan penyedia cloud lainnya. Anda memiliki kendali penuh atas bagaimana sumber daya dan beban kerja diakses, dan oleh siapa.
Pelanggan VPC dapat memanfaatkan efektivitas biaya cloud publik, seperti penghematan biaya perangkat keras, waktu tenaga kerja, dan sumber daya lainnya.
Setiap fitur utama VPC siap diterjemahkan ke dalam manfaat yang membantu bisnis Anda mencapai ketangkasan, peningkatan inovasi, dan pertumbuhan yang lebih cepat:
Jaringan pribadi virtual (VPN) membuat koneksi ke Internet publik seaman koneksi ke jaringan pribadi dengan membuat terowongan terenkripsi yang melaluinya informasi bergerak. Anda dapat menerapkan VPN-as-a-Service (VPNaaS) pada VPC Anda untuk membuat saluran komunikasi situs-ke-situs yang aman antara VPC Anda dan lingkungan on premises Anda atau lokasi lain. Dengan menggunakan VPN, Anda bisa menyambungkan subnet di beberapa VPC sehingga berfungsi seolah-olah berada di satu jaringan.
Cloud privat dan cloud privat virtual terkadang, dan secara keliru, digunakan secara bergantian. VPC sebenarnya adalah penawaran cloud publik. Cloud privat adalah lingkungan cloud penyewa tunggal yang dimiliki, dioperasikan, dan dikelola oleh perusahaan. Jenis ini biasanya dihosting secara on premises atau di fasilitas khusus. Sebaliknya, VPC dihosting pada arsitektur multi-penyewa, tetapi data dan beban kerja setiap pelanggan secara logis terpisah dari data dan beban kerja semua penyewa lainnya. Penyedia cloud bertanggung jawab untuk memastikan isolasi logis ini.
VPC adalah konsep yang memungkinkan penyewa tunggal menciptakan ruang pribadi dalam infrastruktur cloud publik. VPC memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan cloud publik multi-penyewa, sambil tetap memungkinkan pelanggan menikmati ketersediaan yang tinggi, fleksibilitas, dan efisiensi biaya dari cloud publik. Terkadang, mungkin ada berbagai cara untuk menskalakan VPC dan akun cloud publik. Sebagai contoh, penambahan kapasitas penyimpanan untuk VPC biasanya tersedia dalam blok dengan ukuran tertentu. Tidak semua fitur public cloud didukung di semua penawaran VPC.
Di VPC, Anda dapat menerapkan sumber daya cloud, yang disebut sebagai instance logis, ke dalam jaringan virtual Anda sendiri yang terisolasi. Sumber daya cloud ini terbagi dalam tiga kategori:
Sebagian besar aplikasi perangkat lunak modern dirancang dengan arsitektur tiga lapis, yang terdiri dari berbagai lapisan yang saling terhubung berikut.
Tingkat web atau presentasi, yang menerima permintaan dari browser web dan menyajikan informasi yang dibuat oleh, atau disimpan di dalam, lapisan lainnya kepada pengguna akhir. Tingkat atas ini dapat berjalan di browser web (sebagai aplikasi desktop) atau antarmuka pengguna grafis (GUI).
Tingkat aplikasi, kadang-kadang disebut tingkat menengah, menampung logika bisnis dan merupakan tempat sebagian besar pemrosesan terjadi.
Tingkat basis data , terdiri atas server basis data yang menyimpan data yang diproses dalam tingkat aplikasi.
Dalam aplikasi tiga tingkat, semua komunikasi melewati tingkat aplikasi. Tingkatan presentasi dan data tidak dapat berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Tingkatan aplikasi berkomunikasi dengan tingkatan presentasi dan data menggunakan panggilan antarmuka pemrograman aplikasi (API) .
Untuk membuat arsitektur aplikasi tiga tingkat pada VPC, Anda menetapkan subnet masing-masing tingkat, memberikan rentang alamat IP sendiri. Setiap lapisan secara otomatis diberikan ACL uniknya sendiri.
Dalam model cloud privat virtual (VPC), penyedia VPC memastikan bahwa data setiap pelanggan tetap terisolasi dan aman. Mereka melakukannya melalui prosedur dan teknologi keamanan cloud, termasuk isolasi jaringan, seperti subnet, jaringan pribadi virtual (VPN), jaringan area lokal virtual (VLAN) dan sebagainya, yang membantu meningkatkan keamanan dan mengontrol lalu lintas jaringan.
VPC mencapai tingkat keamanan yang tinggi dengan membuat replika virtualisasi dari fitur keamanan yang digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya yang ditempatkan di pusat data tradisional. Fitur keamanan ini memungkinkan pelanggan untuk mendefinisikan jaringan virtual di bagian cloud publik yang terisolasi secara logis dan mengontrol alamat IP mana yang memiliki akses ke sumber daya mana.
Dua jenis kontrol akses jaringan terdiri dari lapisan-lapisan keamanan VPC:
Berbagai penyedia cloud mungkin menawarkan model harga yang berbeda dalam penawaran VPC mereka. Biasanya sumber daya VPC individual—seperti penyeimbang beban, VSI, atau penyimpanan—diberi harga secara terpisah. Biaya transfer data umumnya didasarkan pada volume, tetapi beberapa penyedia cloud tidak membebankan biaya untuk transfer data melalui jaringan pribadi.
Menentukan VPC dan model harga yang tepat untuk memenuhi kebutuhan bisnis Anda dimulai dengan menganalisis kebutuhan spesifik aplikasi yang akan diterapkan. Apakah aplikasi memerlukan banyak komputasi? Apakah aplikasi akan membutuhkan memori dalam jumlah besar dan CPU? Atau apakah aplikasi lebih seimbang dalam hal kebutuhan CPU, penyimpanan, dan memori? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu memperkirakan kebutuhan penggunaan Anda, sehingga Anda dapat memperhitungkan potensi biaya saat membandingkan berbagai opsi.
