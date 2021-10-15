VPC memungkinkan perusahaan membuat dan mengelola jaringan virtual yang terisolasi secara logis dari penyewa cloud publik lainnya, sehingga menciptakan ruang yang aman dan privat di cloud publik.

Bayangkan bahwa infrastruktur penyedia cloud adalah gedung apartemen tempat tinggal dengan banyak keluarga yang tinggal di dalamnya. Menjadi penyewa cloud publik mirip dengan berbagi apartemen dengan beberapa teman sekamar. Sebaliknya, memiliki VPC seperti memiliki kondominium pribadi Anda sendiri—tidak ada orang lain yang memiliki kuncinya, dan tidak ada yang dapat memasuki ruangan tanpa izin Anda.

Isolasi logis VPC diimplementasikan menggunakan fungsi jaringan virtual dan fitur keamanan yang memberikan kontrol terperinci kepada pelanggan perusahaan atas alamat IP atau aplikasi cloud mana yang dapat mengakses sumber daya tertentu. Fungsi ini mirip dengan pengaturan "hanya teman" atau "publik/pribadi" di akun media sosial, yang membatasi siapa saja yang dapat melihat atau mengakses postingan Anda.

VPC termasuk dalam kategori infrastruktur sebagai layanan (IaaS), salah satu dari empat penawaran layanan cloud paling populer, bersama dengan platform sebagai layanan (PaaS), perangkat lunak sebagai layanan (SaaS), dan tanpa server. Semua penyedia layanan cloud terkemuka, seperti Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud, Oracle Cloud Platform, dan VMware, menawarkan solusi VPC.

Industri yang membutuhkan tingkat keamanan, privasi, dan kontrol yang tinggi atas data mereka, termasuk perawatan kesehatan, keuangan, dan pemerintahan, sering kali lebih menyukai VPC. Menurut laporan dari Future Market Insights, Inc., pangsa pasar cloud privat virtual (VPC) diproyeksikan tumbuh dari USD 38,8 miliar pada tahun 2022 menjadi USD 129,6 miliar pada tahun 2032.1 Faktor utama yang mendorong pertumbuhan ini termasuk meningkatnya permintaan akan instalasi yang mudah dan solusi pemulihan bencana (DR) yang terjangkau, serta peningkatan adopsi cloud privat virtual di kalangan usaha kecil dan menengah.2

