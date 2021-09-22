Penyimpanan objek, yang juga dikenal sebagai penyimpanan berbasis objek, memecah file data menjadi beberapa bagian yang disebut objek. Penyimpanan ini kemudian menyimpan objek-objek tersebut dalam satu repositori, yang dapat tersebar di beberapa sistem jaringan.

Dalam praktiknya, aplikasi mengelola semua objek, menghilangkan kebutuhan akan sistem file tradisional. Setiap objek menerima ID unik, yang digunakan aplikasi untuk mengidentifikasi objek. Dan setiap objek menyimpan metadata—informasi tentang file yang disimpan dalam objek.

Satu perbedaan penting antara object storage dan block storage adalah bagaimana masing-masing menangani metadata. Dalam object storage, metadata dapat disesuaikan untuk menyertakan informasi tambahan dan terperinci tentang file data yang disimpan dalam object storage.

Contohnya, metadata yang menyertai file video bisa disesuaikan untuk memberi tahu di mana video tersebut dibuat dan jenis kamera yang digunakan untuk merekamnya. Bahkan dapat mencakup detail seperti subjek apa yang ditangkap di setiap frame. Dalam block storage, metadata terbatas pada atribut file dasar.

Block storage paling cocok untuk file statis yang tidak sering diubah karena setiap perubahan yang dilakukan pada file Hasil dalam pembuatan objek baru.