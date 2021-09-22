Penyimpanan blok, kadang-kadang disebut sebagai penyimpanan tingkat blok, adalah teknologi yang digunakan untuk menyimpan file data di jaringan area penyimpanan (SAN) atau lingkungan penyimpanan berbasis cloud. Pengembang lebih menyukai penyimpanan blok untuk situasi komputasi yang membutuhkan transportasi data yang cepat, efisien, dan andal.
Block storage memecah data menjadi beberapa blok dan kemudian menyimpan blok tersebut sebagai bagian yang terpisah, masing-masing dengan pengenal yang unik. SAN menempatkan blok data tersebut di tempat yang paling efisien. Itu berarti ia dapat menyimpan blok tersebut di berbagai sistem yang berbeda dan setiap blok dapat dikonfigurasikan (atau dipartisi) untuk bekerja dengan sistem operasi yang berbeda.
Penyimpanan blok juga memisahkan data dari lingkungan pengguna, memungkinkan data tersebar di berbagai lingkungan. Hal ini menciptakan beberapa jalur ke data dan memungkinkan pengguna untuk mengambilnya dengan cepat. Ketika pengguna atau aplikasi meminta data dari penyimpanan blok, sistem penyimpanan yang mendasarinya menyusun kembali blok data dan menyajikan data kepada pengguna atau aplikasi.
Block storage tidak sendirian di dunia penyimpanan data. Pengembang juga menggunakan sistem lain, seperti object storage dan file storage. Meskipun tujuan akhir dari tiap penyimpanan adalah menyediakan data kepada pengguna dan aplikasi, masing-masing metode penyimpanan tersebut berfungsi untuk menyimpan dan mengambil data secara berbeda.
Penyimpanan objek, yang juga dikenal sebagai penyimpanan berbasis objek, memecah file data menjadi beberapa bagian yang disebut objek. Penyimpanan ini kemudian menyimpan objek-objek tersebut dalam satu repositori, yang dapat tersebar di beberapa sistem jaringan.
Dalam praktiknya, aplikasi mengelola semua objek, menghilangkan kebutuhan akan sistem file tradisional. Setiap objek menerima ID unik, yang digunakan aplikasi untuk mengidentifikasi objek. Dan setiap objek menyimpan metadata—informasi tentang file yang disimpan dalam objek.
Satu perbedaan penting antara object storage dan block storage adalah bagaimana masing-masing menangani metadata. Dalam object storage, metadata dapat disesuaikan untuk menyertakan informasi tambahan dan terperinci tentang file data yang disimpan dalam object storage.
Contohnya, metadata yang menyertai file video bisa disesuaikan untuk memberi tahu di mana video tersebut dibuat dan jenis kamera yang digunakan untuk merekamnya. Bahkan dapat mencakup detail seperti subjek apa yang ditangkap di setiap frame. Dalam block storage, metadata terbatas pada atribut file dasar.
Block storage paling cocok untuk file statis yang tidak sering diubah karena setiap perubahan yang dilakukan pada file Hasil dalam pembuatan objek baru.
File storage, disebut juga sebagai penyimpanan tingkat file atau penyimpanan berbasis file, biasanya dikaitkan dengan teknologi Network Attached Storage (NAS). NAS menyajikan penyimpanan kepada pengguna dan aplikasi dengan menggunakan ideologi yang sama dengan sistem file jaringan tradisional.
Dengan kata lain, pengguna atau aplikasi menerima data melalui pohon direktori, folder, dan file individual. Fungsi ini mirip dengan hard disk drive lokal. Namun, NAS atau sistem operasi jaringan (NOS) menangani hak akses, berbagi file, penguncian file, dan kontrol lainnya.
Penyimpanan file bisa sangat mudah dikonfigurasi, tetapi akses ke data dibatasi oleh jalur tunggal ke data, yang dapat memengaruhi kinerja dibandingkan dengan penyimpanan blok atau penyimpanan objek. Penyimpanan file juga hanya beroperasi dengan protokol tingkat file umum, seperti New Technology File System (NTFS) untuk Windows atau Network File System (NFS) untuk Linux. Hal ini dapat membatasi kegunaan di sistem yang berbeda.
Penyimpanan blok memungkinkan pembuatan volume penyimpanan raw, yang dapat dihubungkan dengan sistem operasi berbasis server. Anda dapat memperlakukan volume raw tersebut sebagai hard disk individual. Hal ini memungkinkan Anda menggunakan penyimpanan blok untuk hampir semua jenis aplikasi, termasuk penyimpanan file, penyimpanan database, volume sistem file mesin virtual (VMFS) dan banyak lagi.
Ambil contoh, penyebaran mesin virtual di seluruh perusahaan. Dengan block storage, Anda dapat dengan mudah membuat dan memformat volume penyimpanan blok untuk menyimpan VMFS. Server fisik kemudian dapat dilekatkan ke blok itu, menciptakan beberapa mesin virtual. Terlebih lagi, membuat volume berbasis blok, menginstal sistem operasi, dan melekatkan ke volume tersebut memungkinkan pengguna untuk berbagi file menggunakan sistem operasi asli.
Penerapan cloud pribadi adalah penggunaan penyimpanan blok yang sangat baik lainnya. Untuk mempelajari lebih dalam tentang cloud pribadi dan penyimpanan blok, lihat penjelasan IBM® Garage tentang virtualisasi untuk memperluas cloud pribadi tervirtualisasi menggunakan penyimpanan blok dan penyimpanan file.
Fleksibilitas block storage yang melekat membuatnya ideal untuk kontainer. Kontainer memisahkan abstrak dari sistem operasi, seperti virtualisasi memisahkan sistem operasi dari perangkat keras fisik. Dengan block storage, Anda dapat dengan cepat menentukan dan meluncurkan kontainer. Kontainer mendapat manfaat dari kecepatan block storage dan kemampuan asli untuk satu host untuk memasang beberapa blok.
Pengembang sering menerapkan block storage menggunakan jaringan area penyimpanan (SAN). SAN adalah jaringan komputer yang menyediakan akses ke penyimpanan data. SAN menyajikan block storage ke sistem jaringan lain seolah-olah block storage itu adalah perangkat yang terpasang setempat.
Sebagai contoh, server dapat disambungkan ke SAN menggunakan koneksi jaringan data, seperti Fibre Channel, Internet Small Computer System Interface (iSCSI), atau InfiniBand. Koneksi ini memungkinkan server untuk mengakses blok seolah-olah itu adalah volume yang diakses setempat. Anda juga dapat mengonfigurasi beberapa array penyimpanan pada SAN dan Anda dapat memasang beberapa server ke SAN.
SAN terdiri dari banyak elemen atau lapisan. Yang pertama adalah lapisan host, yang terdiri dari server yang menjalankan sistem operasi jaringan yang terhubung ke jaringan data melalui kartu host bus adapter (HBA). Kartu HBA, pada gilirannya, terhubung ke jaringan penyimpanan menggunakan kabel.
Lapisan host terhubung ke lapisan fabric, yang merupakan kumpulan perangkat, seperti switch SAN, router, jembatan protokol, perangkat gateway, dan kabel. Lapisan fabric berinteraksi dengan lapisan penyimpanan, yang terdiri dari perangkat penyimpanan fisik, seperti disk drive, pita magnetik, atau media optik.
Block storage, dengan sendirinya, tidak menyediakan banyak dalam bentuk redundansi, menjadikan array RAID sebagai pertimbangan penting untuk setiap implementasi block storage yang sangat penting. RAID (array redundan disk independen) melindungi data dengan menuliskannya ke dua drive atau lebih. Jika salah satu disk gagal, informasi pada disk lainnya biasanya dapat menggantikannya tanpa pengguna menyadari adanya gangguan.
Alternatif sumber terbuka untuk solusi SAN tradisional yang berpusat pada vendor sedang meningkat, dengan proyek-proyek baru bermunculan hampir setiap hari, sementara proyek yang sudah mapan terus meningkat dan menambahkan fitur. Proyek sumber terbuka FreeNAS menawarkan block storage dan RAID yang ditentukan perangkat lunak. Openfiler adalah solusi penyimpanan sumber terbuka lain yang mencakup dukungan untuk block storage dan RAID.
Meskipun sumber terbuka menunjukkan janji yang signifikan di sektor penyimpanan, dibutuhkan keahlian untuk menjamin kesuksesan, yang berarti bahwa administrator penyimpanan saat ini akan membutuhkan vendor untuk dukungan dan layanan.
Blok Storage as a Service (BSSaaS) termasuk dalam kategori Enterprise Storage as a Service (eSaaS) yang jauh lebih besar. Dalam ESaaS, pengguna yang mencari penyimpanan berbasis cloud bisa memilih dari penyimpanan blok, file, atau objek untuk mendukung kebutuhan penyimpanan data mereka. Untuk sebagian besar, ketika bekerja dengan eSaaS, pengguna juga harus memilih solusi IaaS atau PaaS serta menerapkan aplikasi dan server langsung di cloud.
Kemampuan untuk memenuhi permintaan sangat penting dalam hal penyimpanan. Konsumsi penyimpanan telah tumbuh dengan sangat cepat. Karena block storage independen dari sumber daya komputasi, penskalaan tidak lebih dari membuat volume block storage tambahan dengan penyedia ESaaS.
Untuk perusahaan yang menggunakan pendekatan hybrid cloud, penskalaan mungkin memerlukan pembelian hard disk drive tambahan atau array RAID, tetapi proses penskalaan yang sebenarnya tetap relatif sama. Menyediakan volume block storage tambahan adalah persyaratan utama untuk meningkatkan jumlah penyimpanan yang tersedia. Pelajari lebih lanjut tentang menskalakan dan block storage.
Dapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana hybrid cloud memadukan lingkungan cloud pribadi dan publik untuk meningkatkan kinerja bisnis Anda. Pelajari tentang komponen, manfaat, dan contoh penggunaannya, dan lihat bagaimana hal ini dapat mendorong transformasi dan inovasi dalam organisasi Anda.
Pelajari bagaimana kontainer merevolusi cara bisnis mengembangkan, menerapkan, dan mengelola aplikasi. Temukan mengapa teknologi ini dapat mengubah permainan dalam hal skalabilitas, keamanan, dan efisiensi di lingkungan TI saat ini.
