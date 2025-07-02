Apa itu jaringan komputer?

Jaringan komputer adalah sistem perangkat komputasi yang saling berhubungan, mulai dari lingkungan tradisional hingga lingkungan berbasis cloud, serta berkomunikasi dan berbagi sumber daya satu sama lain.
Jaringan, atau jaringan komputer, menghubungkan dua atau lebih perangkat komputasi (misalnya, komputer desktop, laptop, perangkat mobile, router, aplikasi) untuk memungkinkan transmisi serta pertukaran informasi dan sumber daya.
Perangkat berjaringan mengandalkan protokol komunikasi, yakni aturan yang menjelaskan cara mengirim atau bertukar data di jaringan, untuk berbagi informasi melalui koneksi fisik atau nirkabel.
Jaringan komputer menjadi penopang bagi hampir semua pengalaman digital, dari komunikasi dan hiburan pribadi hingga operasi bisnis cloud-native dan infrastruktur global. Dirancang untuk skalabilitas, kecepatan, dan keamanan TI, jaringan saat ini mendukung aliran data dinamis di berbagai sistem on-premise dan lingkungan cloud tervirtualisasi.
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Sebelum praktik jaringan kontemporer, para insinyur ilmu komputer harus memindahkan komputer secara fisik untuk berbagi data antara perangkat, yang merupakan pekerjaan merepotkan, mengingat komputer pada saat itu berukuran besar dan berat.
Untuk menyederhanakan prosesnya (terutama bagi pekerja pemerintahan), Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendanai pembuatan jaringan komputer fungsional pertama (yang akhirnya diberi nama ARPANET) pada akhir tahun 1960-an. Tonggak pencapaian ini menyediakan fondasi bagi internet sekaligus jaringan cloud, yang saat ini mendukung infrastruktur dan layanan aplikasi yang terdistribusi secara global.
Sejak itu, praktik jaringan dan sistem komputer yang mendukungnya telah berkembang pesat. Jaringan komputer saat ini memfasilitasi komunikasi antarperangkat berskala besar untuk setiap tujuan bisnis, hiburan, dan penelitian. Internet, pencarian online, email, berbagi audio dan video, perdagangan online, live-streaming, dan media sosial semuanya ada berkat kemajuan jaringan komputer.
Dalam lingkungan perusahaan, kemajuan ini menyebabkan model jaringan yang lebih fleksibel berpusat pada infrastruktur cloud. Organisasi makin mengandalkan strategi jaringan hybrid cloud dan multicloud, di mana aplikasi dan data mengalir dengan lancar antara infrastruktur on-premise dan lingkungan cloud yang disediakan oleh penyedia layanan cloud. Beberapa penyedia yang populer antara lain AWS, Microsoft Azure, IBM Cloud, dan Google Cloud Platform. Dengan strategi jaringan berbasis cloud ini, bisnis dapat menskalakan sumber daya secara dinamis, mengurangi biaya infrastruktur, dan mengakses layanan canggih tanpa harus memelihara perangkat keras fisik.
Saat ini, kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML) lebih jauh mentransformasi jaringan dengan menghadirkan sistem yang lebih cerdas dan lebih adaptif. Teknologi ini membantu mengotomatiskan manajemen jaringan, meningkatkan keamanan melalui deteksi anomali, dan mengoptimalkan kinerja dengan memprediksi dan menanggapi pola lalu lintas secara real time.
Menggunakan email sebagai contoh dasar, inilah cara data berpindah melalui jaringan.
Ketika pengguna ingin mengirim email, ia terlebih dahulu menulis email dan kemudian menekan tombol “kirim”. Ketika pengguna menekan tombol “kirim”, protokol SMTP atau POP3 menggunakan wifi pengirim untuk mengarahkan pesan dari node pengirim melalui switch jaringan. Di sini, data dikompresi dan dipecah menjadi segmen-segmen yang lebih kecil dan lebih kecil lagi (dan pada akhirnya menjadi bit, atau rangkaian angka satu dan nol).
Gateway jaringan mengarahkan aliran bit ke jaringan penerima, dengan mengonversi data dan protokol komunikasi sesuai kebutuhan. Ketika aliran bit mencapai komputer penerima, protokol yang sama mengarahkan data email melalui switch jaringan pada jaringan penerima. Dalam prosesnya, jaringan merekonstruksi pesan asli hingga email tiba dalam bentuk yang dapat dibaca manusia di kotak masuk penerima (node penerima).
Untuk memahami jaringan komputer sepenuhnya, penting untuk meninjau komponen jaringan dan fungsinya, termasuk:
Switch: Switch adalah perangkat yang menghubungkan perangkat jaringan dan mengelola komunikasi node-ke-node di seluruh jaringan, demi memastikan paket data mencapai tujuan yang dimaksud. Tidak seperti router, yang mengirimkan informasi antara jaringan, switch mengirimkan informasi antara node di dalam jaringan.
Oleh karena itu, “switching” atau peralihan mengacu pada proses transfer data antara perangkat di dalam suatu jaringan. Jaringan mengandalkan tiga jenis peralihan (switching) utama:
Peralihan sirkuit (circuit switching) menetapkan jalur komunikasi data khusus antara node dalam jaringan, sehingga tidak ada lalu lintas lain yang dapat melintasi jalur yang sama. Peralihan sirkuit memastikan bahwa bandwidth penuh tersedia selama setiap transmisi.
Peralihan pesan (message switching) mengirimkan seluruh pesan dari node sumber ke node tujuan, dan pesan tersebut bergerak dari satu switch ke switch lain hingga mencapai tujuan.
Pengalihan paket (packet switching) mencakup pemecahan data menjadi komponen-komponen independen agar transmisi data tidak terlalu banyak menggunakan sumber daya jaringan. Dengan pengalihan paket, paket, bukan seluruh aliran data, bergerak melalui jaringan ke tujuan akhirnya.
Sementara komponen jaringan tradisional (misalnya, router, switch, port, gateway) tetap menjadi fondasi bagi operasi jaringan, lingkungan cloud telah mengubah cara elemen-elemen ini diterapkan dan dikelola.
Dalam lingkungan cloud, banyak dari komponen tradisional ini divirtualisasikan dan ditawarkan sebagai layanan terkelola, sehingga organisasi dapat membangun infrastruktur jaringan yang kokoh tanpa perlu memelihara perangkat keras fisik. Penyedia cloud mengurai kompleksitas yang mendasarinya sekaligus tetap mengandalkan prinsip jaringan fundamental yang sama, meskipun dengan skalabilitas, fleksibilitas, dan jangkauan global yang lebih baik.
Jaringan modern makin bergantung pada komponen cloud-native yang memperluas dan meningkatkan kemampuan jaringan tradisional. Komponen-komponen ini meliputi:
Biasanya, wilayah geografis menentukan jaringan komputer. Jaringan area lokal (local area network, LAN) menghubungkan komputer dalam ruang fisik tertentu, sedangkan jaringan area luas (wide area network, WAN) dapat menghubungkan komputer antarbenua. Namun, jaringan juga ditentukan oleh protokol yang digunakan untuk berkomunikasi, pengaturan fisik komponen, cara mengelola lalu lintas jaringan, dan tujuan di lingkungannya masing-masing.
Jenis jaringan komputer yang paling umum dan banyak digunakan dibedakan dalam tiga kategori:
Jenis jaringan dalam kategori ini dibedakan berdasarkan wilayah geografis yang dicakup jaringan.
LAN menghubungkan komputer dalam jarak yang relatif dekat, seperti di dalam gedung perkantoran, sekolah, atau rumah sakit. LAN biasanya dimiliki dan dikelola secara pribadi.
Seperti namanya, WAN menghubungkan komputer di wilayah geografis yang luas, seperti wilayah dan benua. WAN sering kali memiliki model kepemilikan kolektif atau terdistribusi untuk tujuan manajemen jaringan.
Jaringan cloud adalah jenis jaringan area luas (WAN). Di sini, sumber daya jaringan (misalnya, router, firewall, dan switch) divirtualisasikan dan dikirim melalui platform cloud pribadi atau publik. Berbeda dengan WAN tradisional yang sangat bergantung pada infrastruktur fisik, jaringan cloud menawarkan skalabilitas sesuai permintaan, otomatisasi, dan ketersediaan global. Jaringan ini ideal untuk bisnis yang menjalankan aplikasi di lingkungan hybrid atau multicloud karena memungkinkan konektivitas yang mulus dan aman antara layanan cloud dan sistem on premises.
Jaringan luas yang ditentukan perangkat lunak (software-defined wide area network, SD-WAN) adalah arsitektur WAN tervirtualisasi yang menggunakan prinsip SDN untuk memusatkan manajemen jaringan WAN yang terputus dan mengoptimalkan kinerja jaringan. SD-WAN memungkinkan organisasi berbagi data dan aplikasi untuk semua kantor cabang, pekerja jarak jauh, dan perangkat resmi yang menjangkau jarak geografis yang luas dan beberapa infrastruktur telekomunikasi.
MAN lebih besar dari LAN tetapi lebih kecil dari WAN. Entitas kota dan pemerintah biasanya memiliki dan mengelola jaringan MAN.
PAN melayani satu orang. Jika pengguna memiliki beberapa perangkat dari produsen yang sama (misalnya, iPhone dan MacBook), kemungkinan besar ia telah menyiapkan PAN. PAN berbagi dan menyinkronkan konten, pesan teks, email, foto, dan lainnya, di semua perangkat.
Node jaringan dapat mengirim dan menerima pesan menggunakan tautan kabel atau nirkabel (koneksi).
Perangkat jaringan berkabel dihubungkan dengan kawat dan kabel fisik, termasuk kawat tembaga dan kabel Ethernet, twisted pair, koaksial, atau kabel serat optik. Ukuran jaringan dan persyaratan kecepatan biasanya menentukan pilihan kabel, pengaturan elemen jaringan, dan jarak fisik antara perangkat.
Pada jaringan nirkabel, penggunaan kabel fisik digantikan dengan transmisi gelombang inframerah, gelombang radio, atau gelombang elektromagnetik pada perangkat nirkabel yang dilengkapi dengan antena dan sensor bawaan.
Jaringan komputasi dapat mengirimkan data menggunakan berbagai dinamika transmisi, termasuk:
Dalam jaringan beberapa titik, beberapa perangkat berbagi kapasitas saluran dan tautan jaringan.
Perangkat jaringan membuat tautan node-ke-node langsung untuk mengirimkan data.
Pada jaringan penyiaran, beberapa “pihak” (perangkat) yang berkepentingan dapat menerima transmisi satu arah dari satu perangkat pengirim. Stasiun televisi dan stasiun radio mengandalkan jaringan penyiaran.
VPN adalah koneksi titik-ke-titik yang aman antara dua titik akhir jaringan. VPN membuat saluran terenkripsi yang menyimpan identitas dan kredensial akses pengguna, serta data apa pun yang ditransfer, sehingga tidak dapat diakses oleh peretas.
Arsitektur jaringan komputer membuat kerangka kerja teoretis untuk jaringan komputer, yang mencakup prinsip-prinsip desain dan protokol komunikasi.
Jenis utama arsitektur jaringan meliputi:
Dalam arsitektur P2P, dua komputer atau lebih terhubung sebagai “peer” atau rekan, yang berarti keduanya memiliki kekuatan dan hak istimewa yang setara di jaringan. Jaringan P2P tidak memerlukan server pusat untuk koordinasi. Sebagai gantinya, setiap komputer di jaringan bertindak sebagai klien (komputer yang perlu mengakses layanan) sekaligus server (komputer yang menyediakan layanan kepada klien).
Setiap rekan di jaringan membuat beberapa sumber dayanya tersedia untuk perangkat jaringan lain, berbagi penyimpanan, memori, bandwidth, dan kekuatan pemrosesan di seluruh jaringan.
Sebagai contoh, dalam organisasi yang melakukan banyak penelitian, anggota tim dapat menggunakan sistem berbagi file yang terdesentralisasi untuk bertukar kumpulan data besar secara langsung antara stasiun kerja mereka, sehingga server pusat tidak lagi diperlukan.
Dalam jaringan klien-server, satu (atau sekelompok) server pusat mengelola sumber daya dan memberikan layanan ke perangkat klien di jaringan. Klien dalam arsitektur ini tidak berbagi sumber dayanya dan hanya berinteraksi melalui server. Arsitektur klien-server sering disebut sebagai arsitektur berjenjang karena memiliki banyak lapisan.
Sebagai contoh, dalam lingkungan perusahaan yang menggunakan arsitektur klien-server, karyawan (klien) sering kali memiliki akses ke sistem sumber daya manusia pusat (server). Server ini memungkinkan mereka mengelola data pribadi, mengirim permintaan cuti, dan melihat dokumen internal.
Arsitektur hybrid menggabungkan berbagai elemen dari model P2P dan model klien-server. Banyak bisnis memerlukan layanan terpusat (seperti autentikasi pengguna) dan kemampuan peer-to-peer (seperti berbagi file lokal) untuk mengoptimalkan kinerja dan penggunaan sumber daya.
Arsitektur melambangkan kerangka kerja teoretis suatu jaringan, sedangkan topologi mengacu pada implementasi praktis dari kerangka kerja tersebut. Topologi jaringan menggambarkan susunan fisik dan logis node dan tautan pada jaringan. Ini mencakup semua perangkat keras (misalnya, router, switch, kabel), perangkat lunak (misalnya, aplikasi, sistem operasi), dan media transmisi (misalnya, koneksi kabel dan nirkabel).
Topologi jaringan yang umum meliputi:
Dalam topologi bus, setiap node jaringan terhubung langsung ke kabel utama.
Dalam topologi ring, node terhubung dalam satu lingkaran, sehingga setiap perangkat memiliki tepat dua tetangga. Pasangan yang berdekatan terhubung secara langsung, dan pasangan yang tidak berdekatan terhubung secara tidak langsung melalui node perantara.
Topologi jaringan star memiliki satu hub pusat yang melaluinya semua node terhubung secara tidak langsung.
Topologi mesh lebih kompleks dan ditentukan oleh koneksi yang tumpang tindih antara node. Ada dua jenis jaringan mesh: full mesh dan partial mesh.
Dalam topologi full mesh, setiap node jaringan terhubung ke setiap node jaringan lainnya, sehingga memberikan tingkat ketahanan jaringan tertinggi. Dalam topologi partial mesh, hanya beberapa node jaringan yang terhubung, biasanya node yang paling sering bertukar data.
Topologi mesh bisa mahal dan memakan waktu saat dioperasikan, sehingga sering kali hanya digunakan untuk jaringan yang membutuhkan redundansi tinggi. Namun, partial mesh memberikan lebih sedikit redundansi dan lebih hemat biaya, serta lebih sederhana pengoperasiannya.
Terlepas dari subjenisnya, jaringan mesh memiliki kemampuan konfigurasi mandiri dan pengaturan mandiri; jaringan ini dapat mengotomatiskan proses perutean, sehingga mampu menemukan jalur data tercepat dan paling andal.
Baik rangkaian Internet Protocol (IP), Ethernet, LAN nirkabel (WLAN), maupun standar komunikasi seluler, semua jaringan komputer mengikuti protokol komunikasi. Protokol ini adalah serangkaian aturan yang harus diikuti setiap node di jaringan untuk berbagi dan menerima data.
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), yang menetapkan standar global untuk teknologi jaringan, mengembangkan dan mengelola banyak protokol ini, termasuk Ethernet (IEEE 802.3) dan wifi (IEEE 802.11). Protokol jaringan juga bergantung pada gateway untuk mendukung komunikasi antara perangkat-perangkat yang tidak kompatibel (misalnya, komputer Windows yang mencoba mengakses server Linux).
Banyak jaringan modern berjalan pada model TCP/IP, yang mencakup empat lapisan jaringan:
TCP/IP adalah rangkaian protokol yang digunakan di sebagian besar jaringan saat ini, sementara model Open Systems Interconnection (OSI) adalah kerangka kerja standar yang menentukan cara perpindahan data melalui satu jaringan dalam tujuh lapisan.
Setiap lapisan memiliki peran tertentu, mulai dari mengirim bit mentah melalui kabel pada lapisan fisik hingga mengelola aplikasi pengguna pada lapisan teratas. Pendekatan berlapis ini membantu teknisi jaringan merancang, memecahkan masalah, dan menstandarkan komunikasi di berbagai sistem. Meskipun OSI sendiri bukanlah serangkaian protokol yang digunakan dalam praktiknya, modelnya tetap menjadi fondasi untuk memahami bagaimana berbagai teknologi jaringan bekerja bersama.
Dari perusahaan global hingga pengguna sehari-hari, jaringan komputer mendukung hampir setiap pengalaman digital, dengan menghubungkan perangkat, aplikasi data, dan pengguna di seluruh dunia. Dalam bisnis, jaringan ini mendukung operasi yang memungkinkan layanan cloud, kolaborasi real-time, dan pertukaran data yang aman. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan jaringan komputer yang paling umum:
Jaringan memungkinkan setiap bentuk komunikasi digital, termasuk email, perpesanan, berbagi file, panggilan video, dan streaming. Jaringan menghubungkan semua server, antarmuka, dan media transmisi yang memungkinkan komunikasi bisnis.
Tanpa jaringan, organisasi harus menyimpan data dalam repositori data terpisah, dan hal ini tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan pada era big data saat ini. Jaringan komputer membantu tim memelihara penyimpanan data terpusat yang melayani seluruh jaringan, sehingga membebaskan kapasitas penyimpanan yang berharga untuk tugas-tugas lain.
Solusi penyimpanan berbasis jaringan yang umum mencakup jaringan area penyimpanan (storage area network, SAN) dan penyimpanan yang terhubung ke jaringan (network-attached storage, NAS). SAN menawarkan penyimpanan blok berkecepatan tinggi, yang biasanya digunakan untuk aplikasi yang sangat penting seperti database dan virtualisasi, sementara NAS menyediakan penyimpanan file yang dapat diakses melalui jaringan standar.
Pengguna, administrator jaringan, dan pengembang sama-sama diuntungkan dari penyederhanaan proses berbagi sumber daya dan pengetahuan oleh jaringan. Data berjaringan lebih mudah untuk diminta dan diambil, sehingga pengguna dan klien mendapatkan respons yang lebih cepat dari perangkat jaringan. Data berjaringan juga memberikan manfaat dari sisi bisnis, sehingga memudahkan tim berkolaborasi dan berbagi informasi seiring perkembangan teknologi dan perusahaan.
AI dan algoritma membantu mengotomatiskan tugas-tugas kompleks, seperti pemantauan jaringan, analisis lalu lintas, deteksi anomali dan respons insiden, pengurangan intervensi manual, dan penguatan keamanan jaringan secara keseluruhan.
Sebagai contoh, banyak organisasi di industri seperti telekomunikasi, layanan keuangan, dan manufaktur mengandalkan pusat operasi jaringan (network operations center, NOC) untuk terus memantau serta mengelola kinerja, ketersediaan, dan keamanan jaringan.
Solusi jaringan yang dibangun dengan baik tidak hanya lebih tangguh, tetapi juga menawarkan lebih banyak opsi keamanan siber dan keamanan jaringan bagi bisnis. Sebagian besar penyedia jaringan menawarkan protokol enkripsi bawaan dan kontrol akses (seperti autentikasi multifaktor) untuk melindungi data sensitif dan menjauhkan pelaku kejahatan dari jaringan.
Tingkatkan strategi pengiriman konten Anda dengan content delivery network (CDN) yang mengoptimalkan kinerja, meningkatkan waktu pemuatan, dan memastikan pengalaman pengguna yang lancar. Kurangi latensi, kelola lalu lintas secara efisien, dan skalakan infrastruktur Anda dengan mudah untuk jangkauan global.
Dapatkan visibilitas penuh atas kinerja dan kesehatan jaringan Anda dengan alat pemantauan jaringan canggih. Pelajari bagaimana manajemen kinerja jaringan dapat meningkatkan operasi TI Anda.
Buka insight terperinci tentang lalu lintas jaringan Anda dengan pemantauan NetFlow. Pahami bagaimana data mengalir melintasi infrastruktur Anda untuk mengoptimalkan kinerja, meningkatkan keamanan, dan memastikan penggunaan bandwidth yang efisien.
Temukan bagaimana SDN mentransformasi jaringan tradisional dengan memisahkan bidang kontrol dan data, sehingga memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar, manajemen terpusat, dan otomatisasi. Tingkatkan ketangkasan dan efisiensi infrastruktur Anda dengan solusi SDN IBM.
Middleware bertindak sebagai lapisan penghubung antara aplikasi, sistem, dan layanan, yang memastikan kelancaran komunikasi dan fungsionalitas. Jelajahi bagaimana solusi middleware IBM dapat meningkatkan interoperabilitas aplikasi, mengurangi kompleksitas, dan mempercepat transformasi digital Anda.
IBM Cloud Pak for Network Automation adalah Cloud Pak yang memungkinkan otomatisasi dan orkestrasi operasi infrastruktur jaringan.
Solusi jaringan cloud dari IBM menyediakan konektivitas berkinerja tinggi untuk mendukung aplikasi dan bisnis Anda.
Konsolidasikan dukungan pusat data dengan IBM Technology Lifecycle Services untuk jaringan cloud dan banyak lagi.
Berdayakan bisnis Anda dengan manajemen DNS mutakhir dan solusi jaringan cloud. Tingkatkan keandalan aplikasi Anda dan optimalkan kinerja jaringan dengan layanan terkemuka IBM.