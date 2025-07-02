Apa itu jaringan komputer?

Sebelum praktik jaringan kontemporer, para insinyur ilmu komputer harus memindahkan komputer secara fisik untuk berbagi data antara perangkat, yang merupakan pekerjaan merepotkan, mengingat komputer pada saat itu berukuran besar dan berat.

Untuk menyederhanakan prosesnya (terutama bagi pekerja pemerintahan), Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendanai pembuatan jaringan komputer fungsional pertama (yang akhirnya diberi nama ARPANET) pada akhir tahun 1960-an. Tonggak pencapaian ini menyediakan fondasi bagi internet sekaligus jaringan cloud, yang saat ini mendukung infrastruktur dan layanan aplikasi yang terdistribusi secara global.

Sejak itu, praktik jaringan dan sistem komputer yang mendukungnya telah berkembang pesat. Jaringan komputer saat ini memfasilitasi komunikasi antarperangkat berskala besar untuk setiap tujuan bisnis, hiburan, dan penelitian. Internet, pencarian online, email, berbagi audio dan video, perdagangan online, live-streaming, dan media sosial semuanya ada berkat kemajuan jaringan komputer.

Dalam lingkungan perusahaan, kemajuan ini menyebabkan model jaringan yang lebih fleksibel berpusat pada infrastruktur cloud. Organisasi makin mengandalkan strategi jaringan hybrid cloud dan multicloud, di mana aplikasi dan data mengalir dengan lancar antara infrastruktur on-premise dan lingkungan cloud yang disediakan oleh penyedia layanan cloud. Beberapa penyedia yang populer antara lain AWS, Microsoft Azure, IBM Cloud, dan Google Cloud Platform. Dengan strategi jaringan berbasis cloud ini, bisnis dapat menskalakan sumber daya secara dinamis, mengurangi biaya infrastruktur, dan mengakses layanan canggih tanpa harus memelihara perangkat keras fisik.

Saat ini, kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML) lebih jauh mentransformasi jaringan dengan menghadirkan sistem yang lebih cerdas dan lebih adaptif. Teknologi ini membantu mengotomatiskan manajemen jaringan, meningkatkan keamanan melalui deteksi anomali, dan mengoptimalkan kinerja dengan memprediksi dan menanggapi pola lalu lintas secara real time.