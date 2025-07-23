Apa yang dimaksud dengan keamanan jaringan?

8 menit
Keamanan jaringan adalah bidang keamanan siber yang berfokus pada perlindungan jaringan komputer dan sistem komunikasi dari ancaman siber serta serangan siber internal dan eksternal.
Saat ini, jaringan komputer menjadi tulang punggung sebagian besar perusahaan modern, mulai dari alat komunikasi dan kolaborasi karyawan hingga aplikasi (app) yang kompleks, operasi bisnis cloud native, dan bahkan infrastruktur global. Jaringan modern dan alat serta solusi yang menjaganya tetap aman, sangat penting bagi keberhasilan beberapa perusahaan terbesar dan tersukses di dunia.
Menurut laporan terbaru, pasar global untuk solusi keamanan jaringan cukup besar dan tumbuh dengan pesat. Pada tahun 2024, nilainya mencapai USD 24 miliar dan diperkirakan akan terus tumbuh dengan laju pertumbuhan majemuk tahunan (CAGR) sebesar 14% hingga mencapai USD 73 miliar pada tahun 2032.1
Jaringan komputer, atau hanya jaringan, adalah sistem perangkat yang saling terhubung yang saling berkomunikasi, berbagi data, dan bertukar sumber daya. Perangkat yang terhubung melalui jaringan menggunakan berbagai koneksi, termasuk Ethernet, nirkabel (wifi), dan seluler. Setelah membuat koneksi, mereka harus mengikuti serangkaian aturan yang dikenal sebagai protokol komunikasi yang mengatur bagaimana mereka bertukar data. Perangkat umum yang digunakan dalam jaringan komputer termasuk desktop, perangkat mobile, dan router.
Saat ini, jaringan komputer mendukung hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari memberdayakan tenaga kerja mobile hingga mendukung jaringan sosial dan memberdayakan sistem keuangan global. Akan mahal jika mereka dilanggar.
MenurutLaporan Biaya Pelanggaran Data IBM 2024, kerugian rata-rata global dari pelanggaran data adalah USD 4,9 juta tahun lalu. Kenaikan ini menandai kenaikan 10% dari tahun sebelumnya dan merupakan total tertinggi yang pernah tercatat.
Seperti semua aspek infrastruktur TI lainnya, komputasi cloud telah mengubah jaringan secara mendasar. Ini menggantikan infrastruktur jaringan lokal berbasis perangkat keras dengan sumber daya komputasi sesuai permintaan yang divirtualisasi yang dikirimkan melalui internet.
Sampai awal 2000-an, perusahaan menyukai infrastruktur TI lokal, perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat disimpan di fasilitas yang dimiliki dan dioperasikan perusahaan. Tetapi manfaat cloud, terutama skalabilitas yang ditingkatkan, fleksibilitas, dan potensi penghematan biaya, membawa perubahan dramatis. Saat ini, lebih dari 60% data bisnis disimpan di cloud dan pasar komputasi cloud global bernilai hampir satu triliun dolar.2
Ketika perusahaan merangkul teknologi baru seperti komputasi cloud, kecerdasan buatan (AI), dan Internet of Things (IoT), mereka meningkatkan ukuran permukaan serangan yang dapat mengeksploitasi oleh peretas. Setiap tahun, serangan siber kompleks yang melibatkan malware (trojan), phishing, ransomware, rekayasa sosial, dan serangan denial-of-service terdistribusi (DDoS) merugikan perusahaan hingga jutaan.
Praktik terbaik dan solusi keamanan jaringan biasanya dirancang dengan mempertimbangkan tiga tujuan utama:
Segmentasi jaringan, praktik membagi jaringan menjadi beberapa segmen yang lebih kecil, memungkinkan organisasi untuk menerapkan kontrol yang lebih besar terhadap data dan pengguna di jaringan. Segmentasi jaringan mengurangi ukuran permukaan serangan dan jumlah cara peretas untuk mendapatkan akses yang tidak sah.
Autentikasi multifaktor (MFA) adalah cara untuk memverifikasi identitas pengguna melalui setidaknya dua bentuk bukti yang berbeda, seperti kata sandi dan ID wajah. Dalam keamanan jaringan, MFA memberikan lapisan perlindungan ekstra selain kata sandi pengguna yang dapat mencegah pelaku kejahatan mendapatkan akses ke data sensitif.
Jaringan pribadi virtual (VPN) adalah layanan yang membuat koneksi terenkripsi yang aman untuk bertukar data dan sumber daya melalui internet. Keamanan jaringan bergantung pada VPN untuk menutupi alamat IP, lokasi perangkat dalam jaringan sehingga aktivitas pengguna lebih sulit dilacak.
VPN telah memainkan peran penting dalam evolusi pekerjaan jarak jauh, memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan sumber daya perusahaan dari mana saja di dunia. Akses ini termasuk bekerja melalui jaringan wifi publik di tempat-tempat seperti kedai kopi atau kantor satelit.
Zero trust, strategi keamanan modern yang dirancang untuk cloud, berfokus pada mengamankan koneksi pengguna individu ke jaringan daripada memberikan kepercayaan secara implisit kepada semua anggota.
Sebelum penyebaran komputasi cloud, keamanan jaringan berfokus pada pengamanan titik akhir — perangkat yang terhubung dengan jaringan dan bertukar informasi — tetapi pendekatan ini tidak seefektif di lingkungan cloud.
Solusi dan sistem keamanan jaringan terbaik hanya efektif jika tim yang ditugaskan untuk mengimplementasikannya dilatih secara teratur dan menjalani pengujian yang ketat.
Organisasi harus memastikan bahwa pengguna jaringan memahami kebijakan keamanannya, yang juga dikenal sebagai protokol keamanan. Mereka juga harus memahami langkah-langkah yang harus diambil ketika mereka mencurigai pelanggaran data sedang terjadi.
Selain praktik terbaik, organisasi mengandalkan berbagai sistem dan alat keamanan jaringan yang dirancang untuk mencegah serangan siber menembus jaringan. Solusi ini juga membantu meminimalkan kerusakan yang disebabkan ketika pelanggaran terjadi.
Firewall adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang menghentikan lalu lintas yang mencurigakan agar tidak masuk atau keluar dari jaringan dan membiarkan lalu lintas yang sah melewatinya. Firewall dapat digunakan di tepi jaringan atau digunakan secara internal untuk membagi jaringan yang lebih besar menjadi subjaringan yang lebih kecil. Jika satu bagian dari jaringan disusupi, peretas masih tidak dapat mengakses bagian lainnya.
Solusi kontrol akses jaringan mengautentikasi dan mengotorisasi pengguna untuk menentukan siapa saja yang diizinkan masuk ke dalam jaringan dan apa saja yang bisa mereka lakukan saat berada di dalamnya. "Autentikasi" mengacu pada konfirmasi identitas pengguna dan memastikan bahwa mereka memiliki izin yang sesuai untuk mengakses sumber daya jaringan tertentu.
Solusi NAC sering kali digunakan untuk menerapkan kebijakan kontrol akses berbasis peran (RBAC), yang mana hak istimewa pengguna didasarkan pada fungsi pekerjaan mereka.
Solusikeamanan cloud melindungi pusat data, aplikasi, dan aset cloud lainnya dari serangan siber. Sebagian besar solusi keamanan cloud hanyalah langkah-langkah keamanan jaringan standar (misalnya, firewall, NAC, dan VPN) yang diterapkan pada lingkungan cloud. Banyak penyedia layanan cloud membangun kontrol keamanan ke dalam layanan mereka atau menawarkannya sebagai add-on.
Sistem deteksi dan pencegahan intrusi (IDPS), terkadang disebut sistem pencegahan intrusi, memindai lalu lintas masuk untuk mencari ancaman keamanan. Alat keamanan ini berevolusi dari sistem deteksi intrusi (IDS), yang hanya menandai aktivitas mencurigakan untuk ditinjau.
IDPS memiliki kemampuan tambahan untuk secara otomatis menanggapi kemungkinan pelanggaran dengan memblokir lalu lintas atau mengatur ulang koneksi.
Keamanan aplikasi (AppSec) mengacu pada sistem dan proses yang diandalkan oleh tim keamanan untuk melindungi aplikasi dari serangan siber. Karena sebagian besar perusahaan modern menggunakan aplikasi untuk menjalankan fungsi bisnis utama atau memproses data sensitif, aplikasi ini sering kali menjadi target utama serangan siber. Dan karena begitu banyak aplikasi bisnis yang di-host di cloud publik, para peretas dapat mengeksploitasi kerentanannya untuk membobol jaringan pribadi perusahaan.
Beberapa contoh umum alat keamanan aplikasi adalah firewall aplikasi web, perlindungan mandiri aplikasi runtime, pengujian keamanan aplikasi statis, dan pengujian keamanan aplikasi dinamis.
Phishing, jenis serangan siber yang menggunakan email palsu untuk mengelabui orang agar membagikan data sensitif, adalah salah satu ancaman siber yang paling umum dan efektif. Berbagai alat dan sistem keamanan email seperti filter spam dan enkripsi pesan membantu organisasi menggagalkan upaya phishing umum. Beberapa alat keamanan email yang lebih canggih bahkan fitur sandbox, lingkungan terisolasi di mana profesional keamanan dapat memeriksa lampiran email tanpa mengekspos seluruh jaringan ke isinya.
Meskipun alat-alat berikut tidak sepenuhnya alat keamanan jaringan, administrator jaringan sering menggunakannya untuk melindungi area dan aset di jaringan.
Pencegahan kehilangan data (DLP) mengacu pada serangkaian strategi dan alat keamanan informasi yang memastikan data sensitif tidak dicuri atau bocor secara tidak sengaja. DLP mencakup kebijakan keamanan data dan teknologi yang dibuat khusus untuk melacak aliran data, mengenkripsi informasi sensitif, dan meningkatkan peringatan ketika aktivitas mencurigakan terdeteksi.
Solusi keamanan titik akhir melindungi perangkat dari peretas yang dapat menggunakannya untuk menyelinap ke jaringan. Perangkat lunak antivirus dapat mendeteksi dan menghancurkan trojan, spyware, dan perangkat lunak berbahaya lainnya pada perangkat sebelum menyebar ke seluruh jaringan.
Keamanan web mencakup berbagai solusi dan kebijakan keamanan yang bergantung pada organisasi untuk melindungi jaringan, pengguna, dan aset dari berbagai risiko keamanan. Solusi keamanan web seperti gateway web aman, firewall aplikasi web (WAF) dan perangkat lunak antivirus dapat memblokir lalu lintas yang mencurigakan dan mencegah pengguna terhubung ke aplikasi berbahaya.
Analisis perilaku pengguna dan entitas (UEBA) menggunakan analisis perilaku dan machine learning (ML) untuk menandai aktivitas yang mencurigakan. UEBA dapat membantu menangkap ancaman orang dalam dan peretas yang telah membajak akun pengguna untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem atau data.
Karena frekuensi dan biaya serangan siber meningkat, perusahaan segala ukuran di berbagai industri membutuhkan solusi keamanan jaringan baru. Berikut adalah beberapa manfaat paling umum yang dapat mereka berikan.
Solusi keamanan jaringan perusahaan dan praktik terbaik membantu organisasi mencegah penjahat siber dari berbagai ancaman siber. Berikut adalah lima contoh penggunaan yang paling umum.
Advanced Persistent Threats (APT) adalah serangan siber yang dapat tidak terdeteksi dalam sistem atau jaringan untuk jangka waktu yang lama sementara peretas mencuri data sensitif, melakukan spionase siber atau menyabotase sistem komputer.
APT sangat merusak karena dirancang untuk tidak terdeteksi begitu lama, sebuah karakteristik yang membuatnya sulit untuk dideteksi dan dicegah oleh solusi keamanan jaringan paling canggih sekalipun.
Informasi keamanan dan manajemen peristiwa (SIEM) adalah jenis solusi keamanan informasi yang membantu organisasi mengenali dan mengatasi potensi ancaman dan kerentanan keamanan sebelum dapat mengganggu operasi bisnis.
Dalam hal keamanan jaringan, sistem SIEM membantu tim deteksi ketidakberesan dalam perilaku pengguna dan lalu lintas jaringan yang dapat menjadi bukti adanya serangan siber.
Selain mencegah akses yang tidak sah, solusi keamanan jaringan harus memastikan bahwa pengguna yang sah dapat mengakses sumber daya yang mereka butuhkan. Kontraktor pihak ketiga, misalnya, harus bisa masuk ke jaringan, sering kali dari jarak jauh, tanpa mengorbankan integritas jaringan.
Untuk mengurangi risiko pelaku kejahatan mendapatkan akses jarak jauh yang tidak sah, sistem keamanan jaringan mengandalkan kombinasi MFA, segmentasi jaringan, dan penegakan kebijakan yang kuat.
AI generatif (gen AI) adalah AI yang dapat membuat konten asli seperti teks, gambar, dan video sebagai tanggapan atas permintaan pengguna. Karena semakin banyak perusahaan berusaha memanfaatkan banyak aplikasi, risiko mengekspos data sensitif meningkat.
Solusi keamanan jaringan seperti browser web yang mengotomatiskan penegakan kebijakan untuk melarang pengguna berbagi informasi identifikasi pribadi (PII) dengan aplikasi gen AI dapat membantu.
