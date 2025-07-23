Apa yang dimaksud dengan keamanan jaringan?

Jaringan komputer, atau hanya jaringan, adalah sistem perangkat yang saling terhubung yang saling berkomunikasi, berbagi data, dan bertukar sumber daya. Perangkat yang terhubung melalui jaringan menggunakan berbagai koneksi, termasuk Ethernet, nirkabel (wifi), dan seluler. Setelah membuat koneksi, mereka harus mengikuti serangkaian aturan yang dikenal sebagai protokol komunikasi yang mengatur bagaimana mereka bertukar data. Perangkat umum yang digunakan dalam jaringan komputer termasuk desktop, perangkat mobile, dan router.

Saat ini, jaringan komputer mendukung hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari memberdayakan tenaga kerja mobile hingga mendukung jaringan sosial dan memberdayakan sistem keuangan global. Akan mahal jika mereka dilanggar.

MenurutLaporan Biaya Pelanggaran Data IBM 2024, kerugian rata-rata global dari pelanggaran data adalah USD 4,9 juta tahun lalu. Kenaikan ini menandai kenaikan 10% dari tahun sebelumnya dan merupakan total tertinggi yang pernah tercatat.