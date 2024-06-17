Apa itu keberlangsungan bisnis?

Tanpa rencana keberlangsungan bisnis, perusahaan membuat diri mereka rentan terhadap sejumlah insiden. Ketika pandemi Covid melanda pada tahun 2020, 51% perusahaan di seluruh dunia tidak memiliki rencana keberlanjutan bisnis.1

Kurangnya manajemen keberlangsungan bisnis (BCM) ini bisa jadi mahal. Sebagai contoh, biaya rata-rata pelanggaran data pada tahun 2023 adalah 4,45 juta USD, menurut Laporan Biaya Pelanggaran Data IBM.2 Setelah kerugian seperti itu, perusahaan mungkin kesulitan untuk pulih kembali. Lebih dari 40% bisnis tidak akan pulih kembali setelah menghadapi bencana.3 Berinvestasi dalam perencanaan keberlangsungan bisnis dapat menghasilkan penghematan dalam jangka panjang, karena strategi pemulihan sudah tersedia bahkan sebelum ancaman terjadi.