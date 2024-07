Di IBM, tim Security and Compliance Enablement dalam organisasi Chief Information Officer (CIO) memberikan solusi tata kelola, risiko, dan kepatuhan (GRC) perusahaan. Sebagai bagian dari pekerjaan dan dukungan yang ditawarkan, tim mengelola aplikasi yang digunakan oleh unit bisnis berikut: Corporate Assurance and Advisory Services (CA&AS): Unit ini mendukung fungsi audit yang mencakup audit internal, merger dan akuisisi (M&A), sertifikasi pengendalian sistem aplikasi dan kemampuan audit (ASCA), tinjauan penasihat, dan tinjauan pihak ketiga atas pemasok, Mitra Bisnis, keamanan, dan privasi. Unit ini juga bertanggung jawab untuk melaporkan temuan-temuan kepada komite audit di dewan direksi IBM.





Finance Business Controls: Unit ini mendukung program kepatuhan Sarbanes-Oxley (SOX) Act, definisi proses, program kontrol dan pengujian, sertifikasi triwulanan untuk manajemen, dan penilaian manajer atas kontrol. Semua yang disebutkan di atas adalah untuk mendukung pengumuman pendapatan IBM dan pengajuan laporan ke Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Amerika Serikat. Kedua unit tersebut memiliki solusi yang dikembangkan secara khusus yang berjalan di atas platform generik yang sudah mendekati akhir masa pakainya. Sebagai bagian dari manajemen siklus hidup aplikasi standar organisasi CIO dan proses pengumpulan persyaratan, tim Security and Compliance Enablement tidak hanya mengevaluasi platform dan teknologi baru, namun juga mempertimbangkan perubahan dalam bisnis dan industri GRC. Hal ini mendorong tim untuk menata ulang proses GRC dan mengeksplorasi peluang baru. Hal ini termasuk menggunakan platform khusus GRC, mendemokratisasi data untuk integrasi dengan alat lain dan penggunaan bisnis yang lebih besar, memanfaatkan otomatisasi untuk meningkatkan produktivitas pengguna dan kemampuan untuk menggabungkan kecerdasan buatan generatif (gen AI) yang akan mendukung strategi AI-first IBM dan memberikan solusi untuk tenaga kerja GRC masa depan.