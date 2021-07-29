Apa itu manajemen perangkat Android? 

Lebih dari 80% dari semua perangkat mobile di seluruh dunia menjalankan Android, sistem operasi mobile buatan Google. Persentase yang lebih tinggi ini berarti bahwa karyawan perusahaan kemungkinan besar menggunakan Android untuk penggunaan pekerjaan dan pribadi daripada jenis perangkat lainnya.

Ketika mengakses data bisnis penting, perangkat Android dapat mengancam keamanan saat diretas, dicuri, atau hilang. Tetapi dengan satu platform ADM, departemen TI dan keamanan dapat mengelola semua perangkat mobile perusahaan, menjaga perangkat tetap aman dan tenaga kerja tetap fleksibel dan produktif.

Manajemen perangkat Android memungkinkan administrator TI untuk mengelola dan mengamankan perangkat Android. Platform ini menyediakan visibilitas sistem, kemampuan manajemen aplikasi jarak jauh, pembaruan dan instalasi keamanan otomatis, mode kios, peringatan keamanan, dan geolokasi atau geofencing yang dapat mengunci perangkat yang hilang atau dicuri secara otomatis.