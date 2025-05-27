Apa itu Penyebaran SaaS?

Perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) adalah perangkat lunak aplikasi yang dihosting di cloud dan digunakan melalui koneksi internet melalui browser web, aplikasi mobile, atau thin client. Model SaaS telah meledak dalam popularitas, sebagian besar karena kemudahan penggunaan dan manfaat skalabilitas.

Penyedia SaaS bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara perangkat lunak dan infrastruktur pendukung. Tidak perlu menginstal program pada masing-masing perangkat, dan organisasi juga tidak perlu memastikan bahwa perangkat keras mereka dapat menangani beban kerja yang meningkat. Memperbarui perangkat lunak juga tidak lagi menjadi masalah; hal ini ditangani dari jarak jauh oleh penyedia SaaS, memastikan bahwa aplikasi SaaS selalu diperbarui. Pelanggan cukup berlangganan dan mengakses perangkat lunak.

SaaS adalah bagian yang semakin penting dari organisasi modern, dengan rata-rata pengeluaran organisasi, menurut laporan Zylo , sekitar USD 49 juta per tahun pada SaaS. Gartner memperkirakan bahwa pengeluaran global untuk SaaS akan mencapai hampir USD 300 miliar pada tahun 2025.

Ada banyak jenis alat SaaS yang berbeda; perusahaan-perusahaan yang beragam seperti Zoom, Slack, Salesforce, Adobe, Trello, Microsoft, Google, Box, dan Amazon, semuanya menawarkan produk SaaS. Produk-produk ini digunakan untuk menyelesaikan berbagai tugas, mulai dari fungsionalitas obrolan lanjutan hingga panggilan video, manajemen proyek hingga manajemen TI, dan manajemen file hingga layanan kreatif.

Akses aplikasi SaaS sering berjenjang: banyak penyedia menawarkan versi gratis, versi freemium — yang memungkinkan akses ke fungsi dasar secara gratis dan memungkinkan pengguna membayar kemampuan yang ditingkatkan — atau paket premium dengan berbagai kemampuan, kursi pengguna, dan pembeda lainnya. Banyak penyedia juga menawarkan paket perusahaan yang dapat disesuaikan dengan berbagai ukuran bisnis.

Namun, kemudahan akses ini bisa membuat organisasi melakukan indeks berlebihan pada SaaS, melompat dari satu platform ke platform lain seperti banyak bunga bakung di kolam. Jadi bagaimana organisasi mengenali, mengatasi, dan mencegah meluasnya penyebaran SaaS?

