1913: Pecahnya Perang Dunia I pada awal abad ke-20 melihat peningkatan tajam dalam kriptologi untuk komunikasi militer, serta kriptanalisis untuk pemecahan kode. Keberhasilan ahli kriptologi Inggris dalam menguraikan kode telegram Jerman menghasilkan kemenangan penting bagi Royal Navy.

1917: Edward Hebern dari Amerika menciptakan mesin rotor kriptografi pertama dengan menggabungkan sirkuit listrik dengan bagian mesin ketik mekanis untuk mengacak pesan secara otomatis. Pengguna dapat mengetik pesan plaintext ke dalam keyboard mesin ketik standar dan mesin akan secara otomatis membuat cipher substitusi, mengganti setiap huruf dengan huruf baru yang diacak untuk menghasilkan ciphertext. Ciphertext pada gilirannya dapat diterjemahkan dengan membalikkan rotor sirkuit secara manual dan kemudian mengetikkan ciphertext kembali ke dalam Mesin Rotor Hebern, menghasilkan pesan plaintext asli.

1918: Setelah perang, ahli kriptologi Jerman, Arthur Scherbius mengembangkan Mesin Enigma, versi lanjutan dari mesin rotor Hebern, yang juga menggunakan sirkuit rotor untuk menyandikan plaintext dan memecahkan sandi ciphertext. Digunakan secara luas oleh Jerman sebelum dan selama Perang Dunia II, Mesin Enigma dianggap cocok untuk kriptografi rahasia tingkat tertinggi. Namun, seperti Mesin Rotor Hebern, memecahkan kode pesan yang dienkripsi dengan Mesin Enigma membutuhkan pembagian tingkat lanjut pengaturan kalibrasi mesin dan kunci privat yang rentan terhadap spionase dan pada akhirnya menyebabkan kegagalan Enigma.

1939-45: Pada saat pecahnya Perang Dunia II, para pemecah kode Polandia melarikan diri dari Polandia dan bergabung dengan banyak matematikawan Inggris yang terkenal—termasuk bapak komputasi modern, Alan Turing—untuk memecahkan sistem kriptografi Enigma Jerman, sebuah terobosan penting bagi Pasukan Sekutu. Karya Turing secara khusus menetapkan banyak teori dasar untuk perhitungan algoritmik.

1975: Para peneliti yang bekerja pada block cipher di IBM mengembangkan Data Encryption Standard (DES), yaitu kriptosistem pertama yang disertifikasi oleh National Institute for Standards and Technology (saat itu dikenal sebagai National Bureau of Standards) untuk digunakan oleh Pemerintah AS. Meskipun DES cukup kuat untuk menghalangi bahkan komputer terkuat di tahun 1970-an, kuncinya yang pendek membuatnya tidak aman untuk aplikasi modern, tetapi arsitekturnya sangat berpengaruh dalam kemajuan kriptografi.

1976: Peneliti Whitfield Hellman dan Martin Diffie memperkenalkan metode pertukaran kunci Diffie-Hellman untuk berbagi kunci kriptografi dengan aman. Ini memungkinkan bentuk enkripsi baru yang disebut algoritma kunci asimetris . Jenis algoritma ini, yang juga dikenal sebagai kriptografi kunci publik, menawarkan tingkat privasi yang lebih tinggi dengan tidak lagi bergantung pada kunci privat bersama. Pada sistem kriptografi kunci publik, setiap pengguna memiliki kunci rahasia privat yang bekerja bersama dengan kunci publik bersama untuk keamanan tambahan.

1977: Ron Rivest, Adi Shamir, dan Leonard Adleman memperkenalkan kriptosistem kunci publik RSA, salah satu teknik enkripsi tertua untuk transmisi data yang aman yang masih digunakan hingga saat ini. Kunci publik RSA dibuat dengan mengalikan bilangan prima yang besar, yang sangat sulit bagi komputer yang paling kuat sekalipun untuk memfaktorkan tanpa pengetahuan sebelumnya tentang kunci privat yang digunakan untuk membuat kunci publik.

2001: Menanggapi kemajuan dalam daya komputasi, DES digantikan oleh algoritme enkripsi Advanced Encryption Standard (AES) yang lebih kuat. Serupa dengan DES, AES juga merupakan sebuah sistem kriptografi simetris, akan tetapi, ia menggunakan kunci enkripsi yang lebih panjang yang tidak dapat dipecahkan oleh perangkat keras modern.